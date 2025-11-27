יום חמישי, 27.11.2025 שעה 16:43
רמות ים עמק חפר גברה על תיכון חדש תל אביב

ליגת התיכונים בכדורסל: האורחת נהנתה ממשחק שיא של יהונתן עוז שכיכב עם 17 נק', 11 ריב' ו-5 אס', והוביל את קבוצתו ל-76:80 נגד הקבוצה הביתית

יהונתן עוז מרמות ים (ארז עוזיר, התאחדות הספורט לבתי הספר)
יהונתן עוז מרמות ים (ארז עוזיר, התאחדות הספורט לבתי הספר)

משחקי שלב הבתים בליגת התיכונים נמשכו היום (חמישי), כשהמשחק המרכזי התקיים בתיכון חדש תל אביב, בו הקבוצה המקומית פגשה את רמות ים עמק חפר. שתי הקבוצות הפגינו נחישות לאורך כל המשחק שנשמר צמוד עד הרגע האחרון והסתיים בניצחון 76:80 לרמות ים. השחקן המצטיין היה יהונתן עוז מהאורחת עם 17 נקודות, 11 ריבאונדים ו-5 אסיסטים.

הליגה, שמתקיימת בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר, הזרוע הביצועית של הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך, ממשיכה להציג רמת כדורסל גבוהה מצד תלמידים ותלמידות מכל רחבי הארץ.

בליגת התלמידות, בה משתתפות תשע קבוצות מבתי ספר ברחבי הארץ, נערכו אתמול (רביעי) משחקי המוקדמות בשלושה מוקדים שונים. בבית א' ניצחו עירוני ט' תל אביב את תיכון חדש תל אביב בתוצאה 57:76, בבית ב' ליד"ה ירושלים שיחקו מול אסטרובסקי רעננה והפסידו בתוצאה 66:45, ורוטברג רמת השרון התחרו במשחק צמוד מול תיכון רבין כפר סבא, שנגמר בניצחון 72:79 לטובת התיכון מרמה”ש.

תיכון חדש תל אביב נגד תיכון רמות ים (ארז עוזיר, התאחדות הספורט לבתי הספר)תיכון חדש תל אביב נגד תיכון רמות ים (ארז עוזיר, התאחדות הספורט לבתי הספר)
תיכון חדש תל אביב נגד תיכון רמות ים (ארז עוזיר, התאחדות הספורט לבתי הספר)תיכון חדש תל אביב נגד תיכון רמות ים (ארז עוזיר, התאחדות הספורט לבתי הספר)

ביום שישי ייקבעו העולות לשלב הבא. חוות הנוער הציוני ירושלים ישחקו מול עירוני ט' תל אביב בבית א', ובבית ב' אוסטרובסקי רעננה יתחרו מול תיכון רבין כפר סבא. 

בשבוע הבא תתקיים הגרלת רבע הגמר לתלמידות: מובילות הבתים יוגרלו מול העולות מהאליפות הארצית בכדורסל בגליל העליון, כאשר הקבוצות שסיימו במקומות 2 ו-3 בכל בית יתמודדו זו מול זו בהצלבה. באותה הזדמנות תיקבע גם המארחת של בית ההישרדות, בו הדירוג הסופי יקבע מי מהן תישאר בליגה.

צמוד וקצבי: עמק חפר מנצחת 76:80 את ת"א

רועי לוין, רכז הכדורסל בהתאחדות הספורט לבתי הספר : "אנו רואים בכל שבוע איך הליגה מתקדמת בצורה מקצועית, עם יכולות מרשימות יותר ככל שממשיכים. מזל טוב למנצחות ומנצחים בשלב זה, הכישרון הצעיר של הליגה מעורר גאווה אמיתית. מצפה לנו כדורסל מרתק גם במשחקי ההמשך, ובשבוע הבא יהיו הכרעות משמעותיות בליגת התלמידות כשנגלה איזו נבחרת תעלה לרבע הגמר".

