פרמין לופס ייעדר כשבועיים, פדרי צפוי לחזור

ברצלונה חזרה מלונדון עם לא מעט סיבות לדאגה. ההפסד 3:0 לצ'לסי בסטמפורד ברידג', שהקשה משמעותית על מעמדה בליגת האלופות, קיבל תפנית רצינית כאשר המועדון הקטלוני הודיע שקשר הקבוצה פרמין לופס ייעדר כשבועיים בעקבות פציעה בשריר התאומים ברגלו הימנית. הפציעה נגרמה כתוצאה מהמכה שספג במשחק הליגה מול אתלטיק בילבאו, בתיקול של אויאן סאנסט שהוביל להרחקת האחרון.

למרות הכאב, פרמין פתח בהרכב מול צ'לסי ועשה מאמץ להמשיך ולתרום לקבוצה, אך בסופו של דבר הוחלף. בבארסה מדגישים כי מדובר בפציעה קלה, אך כזו שמחייבת מנוחה כדי למנוע החמרה, במיוחד בתקופה כה עמוסה. היעדרותו תורגש מיידית, במיוחד לאור מצבה הרגיש של הקבוצה לאחר ההפסד המשמעותי באירופה.

לצד החדשות הרעות, הגיע גם מעט אור. פדרי, שלא שיחק מאז שנפצע בקלאסיקו בסנטיאגו ברנבאו ב־26 באוקטובר, חזר להתאמן עם הסגל היום (חמישי) ועתיד להיכלל בסגל למשחק הליגה מול אלאבס. חזרתו של פדרי מקלה מעט על הסגל ואף מאפשרת לפרמין לקבל את המנוחה הנדרשת ללא לחץ מיותר.

עבור המאמן האנזי פליק, היעדרותו של פרמין מהמשחקים הקרובים, ובהם המפגש מול אתלטיקו מדריד בקאמפ נואו ביום שלישי הקרוב, עשויה לייצר חלון הזדמנויות עבור דני אולמו. הקשר ההתקפי, ששואף לחזור להרכב הפותח, עשוי לקבל דקות משמעותיות בתקופה הקרובה.

בסופו של דבר, ברצלונה נדרשת להתמודד בו זמנית עם מכה מקצועית באירופה ועם חוסר יציבות בסגל. פרמין ייחסר לשבועיים לפחות, פדרי חוזר בזהירות, ואולמו עשוי להרוויח דקות, הכל בתקופה קריטית לעתיד הקבוצה במפעלי אירופה ובליגה.