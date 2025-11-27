יום חמישי, 27.11.2025 שעה 15:51
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1616-1513אלצ'ה10
1621-1913סביליה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

פרמין לופס ייעדר כשבועיים, פדרי צפוי לחזור

ברצלונה הודיעה שלופס נפצע בשריר ברגל ימין, מה שיצריך שינוח ויגרום לו להחמיץ את אתלטיקו מדריד. מנגד, מספר 8 שלא שיחק מאז הקלאסיקו ייכלל בסגל

|
פרמין לופס ופדרי (IMAGO)
פרמין לופס ופדרי (IMAGO)

ברצלונה חזרה מלונדון עם לא מעט סיבות לדאגה. ההפסד 3:0 לצ'לסי בסטמפורד ברידג', שהקשה משמעותית על מעמדה בליגת האלופות, קיבל תפנית רצינית כאשר המועדון הקטלוני הודיע שקשר הקבוצה פרמין לופס ייעדר כשבועיים בעקבות פציעה בשריר התאומים ברגלו הימנית. הפציעה נגרמה כתוצאה מהמכה שספג במשחק הליגה מול אתלטיק בילבאו, בתיקול של אויאן סאנסט שהוביל להרחקת האחרון.

למרות הכאב, פרמין פתח בהרכב מול צ'לסי ועשה מאמץ להמשיך ולתרום לקבוצה, אך בסופו של דבר הוחלף. בבארסה מדגישים כי מדובר בפציעה קלה, אך כזו שמחייבת מנוחה כדי למנוע החמרה, במיוחד בתקופה כה עמוסה. היעדרותו תורגש מיידית, במיוחד לאור מצבה הרגיש של הקבוצה לאחר ההפסד המשמעותי באירופה.

לצד החדשות הרעות, הגיע גם מעט אור. פדרי, שלא שיחק מאז שנפצע בקלאסיקו בסנטיאגו ברנבאו ב־26 באוקטובר, חזר להתאמן עם הסגל היום (חמישי) ועתיד להיכלל בסגל למשחק הליגה מול אלאבס. חזרתו של פדרי מקלה מעט על הסגל ואף מאפשרת לפרמין לקבל את המנוחה הנדרשת ללא לחץ מיותר.

עבור המאמן האנזי פליק, היעדרותו של פרמין מהמשחקים הקרובים, ובהם המפגש מול אתלטיקו מדריד בקאמפ נואו ביום שלישי הקרוב, עשויה לייצר חלון הזדמנויות עבור דני אולמו. הקשר ההתקפי, ששואף לחזור להרכב הפותח, עשוי לקבל דקות משמעותיות בתקופה הקרובה.

בסופו של דבר, ברצלונה נדרשת להתמודד בו זמנית עם מכה מקצועית באירופה ועם חוסר יציבות בסגל. פרמין ייחסר לשבועיים לפחות, פדרי חוזר בזהירות, ואולמו עשוי להרוויח דקות, הכל בתקופה קריטית לעתיד הקבוצה במפעלי אירופה ובליגה.

