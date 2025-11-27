"אתגר מעניין, יש לנו את האיכות לעשות נזק"

כשהיא עם רצף של שישה משחקים ללא ניצחון, אך עם לא מעט מחמאות, הפועל פ"ת תחל בשבת רצף לא פשוט הכולל ארבעה משחקים מול מכבי חיפה, הפועל ב"ש, הפועל ת"א ומכבי ת"א כשכאמור, המפגש הראשון יהיה מול הירוקים החבולים של ברק בכר.

אצטדיון המושבה אמור להיות מלא עד אפס מקום, כאשר עשרות כרטיסים אחרונים נותרו, כשמהצד המארח יגיעו קרוב ל-5,500 אוהדים ועוד כ-6,000 יגיעו מהצד הירוק. הבוקר (חמישי), נערכה מסיבת העיתונאים של המלאבסים לקראת ההתמודדות.

“אני רואה את זה כמשהו טוב דווקא. אנחנו אוהבים את האתגרים האלה, אוהבים שהאצטדיונים מלאים ושבאות נגדנו קבוצות בסדר גודל כזה. אנחנו עם ארבע תוצאות תיקו ברצף ורוצים לחזור לטעום את טעם הניצחון. זה אתגר מעניין בשבת, אבל יש לנו איכות כדי לעשות נזק לכל קבוצה”, התייחס המאמן עומר פרץ לרצף המשחקים הקשה והעומס.

עומר פרץ (אורן בן חקון)

“כל משחק הוא לגופו ואני לא יודע איך הוא יתפתח”, ענה לשאלה האם עדיף לקבוצתו לפגוש את הקבוצות הגדולות שמשחקות בצורה פתוחה. “כל משחק הוא קשה וחווינו גם את סכנין וטבריה שהיו משחקים קשים. כל משחק מהווה עבורנו אתגר שונה וסגנון שונה. למכבי חיפה היה קצת יותר זמן כדי להכין את עצמם בפגרה עם מאמן חדש-ישן ואנחנו מחכים לזה”.

האם הקבוצה שווה יותר מבחינת צבירת הנקודות: “מבחינת היכולת היו משחקים בהם הגיע לנו יותר והיינו קצת נרפים ונאיביים מדי. היו סיטואציות בהן יכולנו לעשות הרבה יותר טוב והחמצנו. הצגנו יכולת טובה אבל כדי להביא את הניצחון צריך עוד כמה דברים מעבר שדיברנו עליהם והראנו כמה דוגמאות שאנחנו לא רוצים שיחזרו על עצמן. בבית אנחנו רוצים להביא נקודות”.

על האמונה שלו בקבוצה אמר פרץ: “אני שואב את האופטימיות על סמך מה שאני רואה באימונים ובמשחקים. אמנם צברנו ארבע תוצאות תיקו ברציפות, אבל אלו היו משחקים שבהם יכולנו לנצח. אנחנו משחקים כדורגל טוב, מגיעים למצבים וברגע שאנחנו מייצרים מצבים אני הרבה יותר רגוע. אם לא היינו מציגים יכולת טובה ולא היינו מגיעים למצבים, הייתה נדלקת לי נורה אדומה.

שחקני הפועל פתח תקווה מרוצים (עמרי שטיין)

“אנחנו מייצרים המון דברים ומשחקים בסגנון שאני רוצה. אני רואה איך השחקנים עובדים ואת האיכויות שיש לנו וזה מקנה לי קצת שקט. התחלנו את העונה עם ניצחון על נתניה ועוד 1:6 על ריינה והיינו על ענן. הליגה הכתה בנו מהר מאוד, כי זו ליגה קשה עם קבוצות איכותיות ושחקנים טובים. כל משחק הוא לגופו ואנחנו רוצים לטעום את טעם הניצחון כדי להתרחק כמה שיותר מהקו האדום”.

על מצבה של מכבי חיפה: “המצב האידיאלי הוא להוביל במשחק ולנסות לגרום להם להרגיש לא בנוח. אנחנו יודעים שהם איכותיים ומנוסים. האצטדיון יהיה מלא אז באמת תהיה אווירה טובה ואנחנו צריכים לנסות לשחק על החוזקות שלנו ולנסות לנטרל את החוזקות של מכבי חיפה. אני מניח שגם הצד השני רוצה את אותו הדבר וזה יהיה משחק מעניין כי שתי הקבוצות יכולות לעשות נזק האחת לשנייה”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

על ברק בכר: “עומד מולי המאמן הטוב בליגה, שהייתה לו קצת פגרה וזמן להנחיל את הדברים שהוא לא הספיק בתקופה שהוא נכנס. זה יהיה מאתגר. מועדון מהגדולים בארץ עם המאמן הגדול בארץ נגדנו ואנחנו אוהבים את האתגרים האלה. אנחנו לא באים לתת כבוד אלא כדי לנצח את המשחק”.

העומס בחלק הקדמי: “אנחנו מקבלים את טאבי ויונתן כהן בחזרה. הם עדיין לא בשיא כושרם כי הם חוזרים מפציעות ואני מקווה שנוכל להשתמש בהם ביחד כי זה מסקרן מאוד אותנו וגם את האנשים שמסביב. יש הרבה איכויות בחלק הקדמי, איכות גם בקישור ואנחנו איכותיים גם מאחורה. הקבוצה צריכה להתבגר טיפה ולתקן את הטעויות שאנחנו עושים במשחקים האחרונים. אני מקווה שבשבת נחזור בכל הכוח מהפגרה. אני באופן אישי פחות אוהב את ההפסקות האלה, אבל היא אפשרה לכמה פצועים להתאושש אז היא באה לנו בזמן די טוב”.

יונתן כהן (אסף הופמן, הפועל פתח תקוה)

העומס השבוע: “כמאמן אתה באמת חושב על הדברים האלה אבל מהצד השני אין זמן מיותר לבזבז. כל נקודה היא חשובה, אז אנחנו רוצים לבוא במלוא האיכות שלנו למשחק נגד מכבי חיפה, עדיין עם איזושהי חשיבה על הפועל ב"ש. אנחנו שמים את כל כוחנו בשבת ונעמיד את ה-11 הכי טובים שאנחנו יכולים. לא נשמור כוחות, ננסה לנצח כי לא באמת ברחנו מהתחתית. ניצחון בליגה מקפיץ אותך למקומות אחרים ותוצאות התיקו לא הרחיקו אותנו מהקו האדום”.

המגן הימני נועם כהן, דיבר גם הוא על היכולת הטובה אך היעדר הנקודות לאחרונה: “אני חושב שחסרה לנו ‘הערסיות’ הזאת כשאנחנו מובילים כדי לדעת לתת את השער השני ומנגד לא לקבל את הגול. אנחנו משחקים כדורגל מצוין וכל מה שהצוות עובד איתנו עליו במהלך השבוע מגיע גם לדשא בשבת. נצטרך להתחספס קצת ולהיות יותר רעים. זה מה שאנחנו נופלים בו כרגע, במיוחד בדקות בהן אנחנו הולכים לאחור.

“מכבי חיפה? אנחנו באים לשחק את המשחק שלנו ולהביא את החוזקות והיתרונות שלנו נגד כל יריבה וגם נגד מכבי חיפה. כשחקן כדורגל אתה רק מחכה למשחקים עם האצטדיונים המלאים וכל שחקן פה רוצה לעלות לדשא ולהביא את מקסימום היכולת שלו ושל הקבוצה”.

נועם כהן במאבק על מיקום (עמרי שטיין)

המחמאות לצד צבירת הנקודות: “מבחינת איכות המשחק והצורה בה אנחנו עומדים על הדשא, אנחנו מהקבוצות הטובות, בטח בחלק השני שהוא מתחת לגדולות. נצטרך להמשיך בדרך שלנו ובצורה שאנחנו משחקים בה, בסוף זה יבוא. אנחנו מאמינים בדרך ובעצמנו ובסוף גם התוצאות יגיעו. הדברים בסוף מתאזנים, האיכות שלנו היא ברמה גבוהה”.

העומס השבוע: “אנחנו פחות מתעסקים ביום שלישי או בשבת שלאחר מכן וזו יותר עבודה של הצוות. אנחנו מכינים את עצמנו למשחק בשבת הקרובה ולאחר מכן נכין את עצמנו למשחק ביום שלישי וזאת הדרך שלנו”.