סקוט מקטומיניי הפך לגיבור בנאפולי וסקוטלנד

סקוט מקטומיניי גדל וחונך באנגליה, אבל כנראה שבמקום מסוים גם הוא ידע שעתידו בכדורגל לא יהיה במולדתו. למרות שעל הנייר החלום של כל אנגלי אמור להיות לייצג את נבחרת שלושת האריות, הקשר הלך בדרך אחרת בתמיכתו של אלכס פרגוסון ובחר ללבוש את מדי המדינה שבה נולדו הוריו, סקוטלנד.

מדור "שני צדדים למטבע" יסקר את המשחקים הגדולים בליגה האיטלקית עם סיפור מכל צד. והפעם, לקראת נאפולי – יובנטוס שישודר ב-ONE2: סקוט מקטומיניי ולוצ’יאנו ספאלטי.

הוא עשה את הבחירה הזו ב-2018, שש שנים לפני שעזב מנצ’סטר יונייטד. בדיעבד, הסתבר כי ההחלטה לוותר על נבחרת אנגליה הייתה רמז להמשך, נבואה שהגשימה את עצמה גם ברמת המועדונים. מקטומיניי גדל בנוער של מנצ’סטר יונייטד, עלה לקבוצת הבוגרים וקיווה להפוך לחלק משמעותי מתהליך שיוציא את המועדון מהשנים הרעות. למרות זאת, כמו רבים וטובים, גם הוא גילה שלמצות את הפוטנציאל האישי בשנים הללו במועדון זו משימה לא פשוטה, או יותר נכון בלתי אפשרית.

סקוט מקטומיניי במדי מנצ'סטר יונייטד, לא היה יכול למצות את הפוטנציאל (IMAGO)

המאמנים אהבו אותו ומוריניו אף העניק לו את תואר “שחקן העונה של המנג’ר” אותו המציא במיוחד עבורו, אבל בגלל שקפץ בגיל 18 בזמן קצר מגובה 1.67 מ’ לגובה 1.93 מ’, הקשר נתפס אוטומטית כ”גרזן” במרכז הקישור. היכולות ההתקפיות המגוונות שלו, הכניסה האיכותית מקו שני, ההתמצאות ברחבה והסיומת האיכותית, נדחקו הצידה לטובת תפקודו בעיקר כקשר אחורי שקיבל יותר משימות הגנתיות. הוא עדיין מצא את הדרך לשער מפעם לפעם, אך היה מרוסן.

מאמנו בסקוטלנד, סטיב מקלארן, תפס אותו לשיחה במהלך עונת 2023/24 ואמר לו שהוא לא נראה שמח. בעקבות הדברים מקטומיניי דיבר גם עם ההורים שלו וזוגתו, שהודו כי גם הם שמו לב לשינוי השלילי שעבר. בשלב מסוים היה צריך להכיר בכך שמימוש הפוטנציאל לא יגיע במערכת הבעייתית של מנצ’סטר יונייטד. השחקן הודה כי “לפעמים, אתה פשוט צריך ליהנות מהכדורגל ולחזור לשחק עם חיוך על הפנים”, וגורלו אצל השדים האדומים נחרץ.

סקוט מקטומיניי, כבר לא היה שמח במנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

כך בקיץ 2024 הגיע מקטומיניי לנאפולי עבור כ-30 מיליון אירו, סכום שכיום נראה כמו מציאה אמיתית. הנאפוליטנים סיימו עונת שפל במקום ה-10 בלבד בליגה האיטלקית דווקא בעונה שלאחר האליפות ההיסטורית, ולכולם היה ברור שנדרשת מהפכה. ויקטור אוסימן, פיוטר ז’ילינסקי ואחרים עזבו, גם הכוכב חביצה קוורצחאליה נפרד בינואר, והקבוצה יצאה למסע רכש: חוץ מהסקוטי/אנגלי, גם רומלו לוקאקו, אלסנדרו בונג’ורנו, דויד נרס, פיליפ בילינג ועוד הצטרפו ויצרו מהפכה. אנטוניו קונטה הגיע כדי לייצר יציבות על הקווים ולנווט את הספינה, ואף אחד לא דמיין לאן הקבוצה החדשה יכולה להגיע.

קונטה היה זה שראה את הפוטנציאל במקטומיניי והבין את הדרך הנכונה להשתמש בו. המאמן סיפר לפני מספר חודשים כי כאשר ראה שיש אפשרות להחתים אותו, הוא “לא האמין שזה יכול לקרות” מרוב הערכה אליו וחוסר אמונה שביונייטד יותרו על השחקן. קונטה סיפר שהוא לא הבין למה קשר כמוהו לא דומיננטי בפרמייר ליג, ולא היסס כשניתן היה לצרפו. עבור שניהם ,זה היה זיווג משמים.

אנטוניו קונטה וסקוט מקטומיניי, זיווג משמים (IMAGO)

תחת המאמן החדש השינוי בנאפולי היה דרסטי, גם עבור הקבוצה וגם עבור הקשר. צורת המשחק של קונטה שבה קיבל רישיון לצאת קדימה, בנוסף לחיבור שלו עם רומלו לוקאקו, גרמו למקטומיניי לפרוח ולהפוך במהרה לאחד השחקנים הבולטים והמסקרנים בליגה האיטלקית. הביטחון שהשתפר התבטא ביותר ניסיונות לדריבל, יותר מסירות לאיזורים מסוכנים, ומעל הכל יותר ניסיונות הבקעה. רק חמישה שחקנים בעטו יותר ממנו למסגרת בסרייה א’, ו-12 השערים שלו בליגה (שיא קריירה בפער ניכר) שמו אותו במקום השביעי בטבלת מלכות השערים.

נאפולי רצה לאליפות בקרב צמוד מאין כמוהו עם אינטר, שהגיע להכרעה רק במחזור הסיום. הנאפוליטנים הובילו בנקודה, אירחו את קליארי והלחץ באצטדיון דייגו ארמנדו מראדונה היה עצום. הקבוצה לחצה בשיא העוצמה מהרגע הראשון, אבל הכדור פשוט סירב להיכנס: ראספדורי, וסינו, רחמאני, כולם הגיעו להזדמנויות ענק ולא מצאו את הרשת, ואז הגיע הרגע שהפך את מקטומיניי לגיבור שיירשם בספרי ההיסטוריה של המועדון.

בדקה ה-41 מתאו פוליטאנו הגביה כדור מאגף ימין לרחבה, וסקוט מקטומיניי היה שם עם מספרת מדהימה שנעצרה רק ברשת והפכה לשער האליפות. רומלו לוקאקו הוסיף את השני מאוחר יותר, ולאחר העונה הקטסטרופלית שהייתה לפני כן נאפולי זכתה בסקודטו לעונת 2024/25.

מספרת האליפות של מקטומיניי

הדבר המדהים הוא שכחצי שנה בלבד לאחר מכן הוא שוב יהיה הגיבור עם המספרת. 7 שנים חלפו מאז מאז ששחקן העבר ג’ואי ברטון צחק על הבחירה שלו בסקוטלנד ואמר כי הוא “כנראה מעדיף לנוח בקיץ”, בעקיצה על כך שהנבחרת שבה בחר לא מגיעה לטורנירים גדולים. למרות זאת, הוא כבר הספיק לשחק בשני טורנירי היורו האחרונים, וההוכחה הגדולה ביותר שלו כי ברטון טעה קרתה בחודש שעבר.

נבחרת סקוטלנד לא הגיעה למונדיאל מאז 1988, וזה היה החלום הגדול במדינה. למחזור האחרון של מוקדמות מונדיאל 2026 היא הגיעה במקום השני, ופגשה למשחק ביתי את דנמרק לקרב ישיר על ההעפלה כשרק ניצחון יספיק עבורה. המשחק עצמו הפך לרגע קאלט עבור חובבי כדורגל הנבחרות, כשאחד הרגעים שכנראה ייזכרו לעד שייך למקטומיניי.

כבר בדקה השלישית של המשחק הגבהה של בן דואק מצאה את הענק מנאפולי, ששלח מספרת מושלמת לרשת הדנית. השער המרהיב הפך להיסטורי לא רק עבור הנבחרת, אלא גם בכדורגל העולמי, כשהוא הפך לשחקן עם המספרת הגבוהה בהיסטוריה בגובה 2.53 מטרים. הוא עקף את המספרת של כריסטיאנו רונאלדו מול יובנטוס שהייתה בגובה 2.38 מ’, וגם את פול אונואצ’ו שהחזיק בתואר עם מספרת בגובה של 2.41 מ’.

סקוט מקטומיניי עם המספרת ההיסטורית (IMAGO)

המשחק המשיך לדרמת ענק, בסופה קיראן טירני וקני מקלין בשער מהחצי הכריעו בתוספת הזמן ושלחו את סקוטלנד למונדיאל לאחר עשרות שנים. המשימה הגדולה ביותר הושלמה, וסקוט מקטומיניי, המנהיג שהוביל את נאפולי וסקוטלנד להישגים הגדולים ביותר שיכלו לבקש, סתם את הפה לכל מי שפקפק בו לאורך הדרך וביקר את ההחלטות שלקח.

בעונה הנוכחית נאפולי פחות יציבה, אך עדיין נמצאת במצב טוב. לאחר שנכנסה לתקופה רעה וספגה השפלה היסטורית עם 6:2 מול פ.ס.וו איינדהובן בליגת האלופות, מקטומיניי, לצד קווין דה בריינה שהצטרף, ידע להרים את הקבוצה שיצאה לדרך חדשה.

מיד אחרי ההשפלה הגיע משחק גדול מול אינטר, והשניים כבשו את השערים הראשונים בדרך ל-1:3 קריטי שהחזיר את הביטחון. התוצאות אמנם לא מושלמות מאז, אך השתפרו משמעותית. במשחק האחרון בליגת האלופות הקשר כבש ובישל בדרך לשלוש נקודות חשובות מול קרבאח, ובליגה קבוצתו השיגה 0:1 קריטי במחזור האחרון מול רומא. בליגה היא נמצאת חזק במאבק האליפות ובתחילת המחזור הייתה בשוויון נקודות עם המוליכה מילאן, ובליגת האלופות למרות הפדיחות והימצאותה במקום ה-20, היא שלוש נקודות בלבד מבורוסיה דורטמונד שבמקום השישי.

היי, זו האלופה: 1:3 ענק לנאפולי על אינטר

נאפולי זקוקה ליציבות, והיא צריכה בשביל זה את המנהיג והשחקן הכי טוב שלה. הערב (ראשון) ב-21:45 היא תפגוש את יובנטוס לעוד משחק צמרת חשוב, וכמו שהגיע לרגעים הגדולים ביותר של הקבוצה והנבחרת, סקוט מקטומיניי ינסה להופיע גם הערב ולנסות להוביל את הנאפוליטנים לסקודטו נוסף העונה.