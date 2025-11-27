"הרגו את המותג מכבי, גן ילדים מנוהל טוב יותר"

ימים סוערים עוברים על מכבי ת”א, שלא מצליחה להשאיר מאחור את פתיחת העונה הנוראית ביורוליג. בצל החרפת מחאת האוהדים נגד הנהלת הצהובים, המאמן עודד קטש צפוי לסיים את תפקידו בקרוב ויש כבר מועמדים על הפרק. אוהדת מכבי ת”א, דסי פורר, דיברה על מצבה של הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה נשמע דסי?

”אחרי אתמול לילה קשה. אני כבר כל ערב אומרת את זה. לרוע לא מתרגלים, רק לטוב”.

איך את מקבלת את כל ההתנהלות האחרונה של מכבי תל אביב? עם הפיטורים של קטש, החזרה של יאניס ובכלל איך שהקבוצה נראית?

”אני לא חושבת שקטש צריך להיות מפוטר, אבל כבר מצאו את השעיר לעזאזל לפני כמה זמן. אני מתראיינת לצערי הרבה בעניין הזה. גם בשנה שעברה לא הייתה קבוצה, אז מה איך לא הבינו שהשנה צריך קבוצה? ישבתי אתמול ועשיתי חישוב בנייה, אין מצב שמושקעים פה 90 מיליון”.

זה לא רק תקציב שחקנים, תקציב שחקנים זה 12 מיליון אירו.

”אם בדקת אני סומכת עליך. אני לא מצליחה להבין את ההתנהגות הזו. איזו רמת ניהול זו? בגן ילדים ניהלו את גן הילדים של הילדים שלי יותר טוב. לקחו מותג והרגו אותו. המותג הכי גדול בחמישים השנים האחרונות בישראל זו מכבי תל אביב בכדורסל, עם כל הכבוד לכדורגל. הם בנו את המותג והרגו אותו”.

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

כאוהדת ותיקה, המועדון הזה בסופו של דבר זה מכבי תל אביב, קבוצה שאומרת אם נגיע לפיינל פור זה הישג?

”קודם כל, תראה. ב-2014, זו הייתה ההטעיה הכי גדולה שהייתה. לקחו את הפיינל פור בפוקס. מאיזשהו שלב שהתחלנו לנצח, הייתה חוויה מדהימה. באו הבעלים ואמרו תשמעי אין לנו את הכספים. זה לא עובד כבר 11 שנה, עכשיו זה לא יכול לעבוד כשאתה משלם סכומי מנויים אסטרונומיים. היו שנים זוועתיות, שלהיות אוהד היה ממש קשה, אבל לא כמו השנתיים האחרונות. נכון, שיחקנו בבלגרד ולא בתל אביב, אבל היה סיוט. נסעתי השנה לבלגרד וראיתי שני הפסדים. למה האוהדים צריכים לעשות שלטים מזעזעים נגד ההנהלה במשחק נגד חולון? אתם לא מבינים את זה לבד? משפחת רקנאטי ומשפחת פדרמן, אני מכירה אותם מילדות. מה קורה פה?”

יש לך דרישה מהאנשים?

“אני אוהדת, אין לי אחוזים. הכסף לא יוצא מהכיס שלי חוץ מהמנויים. את הדעה שלי אני אומרת בכל מקום, שמעתם גם את רז שכניק, הוא אומר אותו דבר. אז עומדים החבר’ה הצעירים של הגייט ואף אחד לא מקשיב. אז או שתמכרו את המועדון או שתשימו בעצמכם את הכספים, תביאו שחקנים ברמה, תתחילו לדבר ביניכם. לא הבנתי כמה זמן לוקח להביא רכז וסנטר. ואז מגיע שחקן ועודד נותן לו לשחק שתי דקות. אם אני הייתי מתנהלת ככה בתפקיד שלי אני לא רוצה להגיד מה היה קורה”.

עודד קטש (ראובן שוורץ)

איך את מקבלת את המצב הנוכחי?

“אם הייתי בת 25-30 הייתי לוקחת קשה מאוד. היום יש לי פרופורציות בחיים. לפני שנתיים בשבעה באוקטובר קיבלתי שוב פרופורציות. פעם זה היה מדיר שינה מעיניי. פעם אם היינו מפסידים בדרבי לא הייתי ישנה יומיים, היום ישנתי בסדר. מכיוון שאני בחורה עם פרופורציות זה מפריע לי עד גבול מסוים”.

איך את רואה את כל הסאגה הזו בסיום?

”אם מישהו חושב שיאניס יצליח עם הרכב השחקנים ההזוי שיש לנו היום יותר מעודד, אז הוא טועה. למכבי, כמו להפועל, אין זמן לאימונים, אז מתי הוא יחדיר את שיטת המשחק שלו? בשורה התחתונה יש לנו שחקנים בינוניים, יש לנו פצועים, אין מחליפים. לדאוטין, הורד וליף אין להם מחליפים. אמרתי לאנשים, למה אתם נוסעים למילאנו, עדיף להחמיץ את המשחק. הפסד טכני 20 הפרש, לא הייתי רחוקה".