"הגענו להבנות שפיינגזיכט יקבל במה לאורך זמן"

מכבי חיפה בעונה מאכזבת במיוחד, אבל זו גם הזדמנות עבור שחקניה הצעירים להרשים את ברק בכר. אחד כזה הוא המגן השמאלי, ינון פיינגזיכט, שצפוי לחתום בקרוב על חוזה חדש לשלוש שנים במועדון הירוק ולערוך בכורה מול הפועל פ"ת. סוכנו אדם קידן דיבר על הכישרון בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

אדם, אתה סוכנו של ינון פיינגזיכט. יש התרגשות לקראת הבכורה בבוגרים?

”זה ציון דרך. זה משהו שהוא חיכה לו כבר המון שנים כמו כל שחקן במחלקת נוער. אבל אני מניח שכשהמשחק יסתיים, יתמקדו בתוצאה ולא במשחק שלו. הייתה פגישה חיובית עם מכבי חיפה. אני חושב שבימים האחרונים דברים יצאו מפרופורציות. בסופו של יום, אני מעלה שאלות חשובות על מה נכון לשחקן צעיר בגילו. העיקרון שמנחה אותי זה שלחו”ל יוצאים מהדלת הראשית, אחרי שעושים טבילת אש בבוגרים. תסתכלו על מנור, חלאילי, גלוך, ניקיטה סטויאנוב. יש הבדל בין לצאת ממחלקת נוער למחלקת נוער או מבוגרים לבוגרים”.

הוא יעשה הופעת בכורה, אבל למכבי חיפה יש את פייר קורנו. אני יודע שגם המשפחה שאלה שאלות.

”בגלל זה היה מקום להגיע להבנות ולדבר על חוזה. הגענו להבנות של איך אנחנו מבטיחים ששחקן צעיר ומוכשר יקבל את הבמה לאורך זמן”.

פייר קורנו (עמרי שטיין)

מה הנוסחה שהבאתם?

”לא אכנס יותר מדי לפרטים אבל אגיד שמכבי חיפה הראו רצון, נתנו אמירה והרגשה שהם מקבלים את השאיפות המקצועיות של ינון לצד המדיניות שלהם, שגם אני קיבלתי ופירשתי למשפחה, אנחנו עדיין לא סגורים”.

מתי תהיה חתימה?

”אני אופטימי שהדברים יסתדרו בעתיד הקרוב”.

הוא הצטיין בליגת האלופות מול אוסטריה וינה. הוא שחקן שלאורך זמן כבר מסומן ודיברתי עליו בפודקאסט מכבי חיפה שהוא חייב להיות בהרכב. איך לקח לקבוצה כל כך הרבה זמן והוא עדיין לא חתום?

”זו שאלה שאני בתור הסוכן פחות יכול להתייחס אליה. ההורים של ינון נותנים לו שקט, הוא לא עסוק בלפתוח את החוזה ולבקש דברים. בימים האחרונים הייתה סערה תקשורתית שעברה לידו. אין לו אפליקציות, את המידע הוא קיבל מחברים. הוא ילד שמים שקטים חודרים עמוק. יש לו תמיכה ומצפן אישי שמוביל אותו ואת המשפחה. כשצד אחד לא דוחף לחוזה לאורך תקופה, אולי הצד השני מקבל את התחושה שיש אמון”.

ינון פיינגזיכט (לילך וויס-רוזנברג)

יש לו דרכון פולני והוא הצטיין במשחק של הנוער, שכבר שם הבנתי שהיו גישושים ועקבו אחריו.

”הייתי במשחק נגד אוסטריה וינה יחד עם גלעד קצב. יש לנו שם כמה שחקנים מוכשרים בקבוצה והיו שם נציגים של קבוצות שראו מה שאנחנו ראינו. הוא משך את העין, נשאלו שאלות לגביו, יש מעקב צמוד, אבל בסוף בשאלה של מה עושים אנחנו לוקחים גם את הדרך ולא רק את השורה התחתונה”.

נגיד שהוא ישחק בשבת ויהיה טוב, אבל אז בכר יקפיץ את קורנו. יכול להיות שנראה את ינון הולך למקום אחר?

”יכול מאוד להיות. גם אנחנו קצת ממהרים שהוא כבר פה ועכשיו משחק ולפעמים לדברים לוקח זמן להבשיל. שחקנים יוצאים להשאלות, מקבלים הזדמנויות, ואם אני עכשיו צריך לקבל החלטה בנקודת הזמן הזו, יש לו הזדמנות נהדרת”.

מה קורה עם עופרי ארד?

”יש עניין גדול מאוד סביבו. מה ששער אחד יכול לעשות, זה בעיקר זה, אבל לא רק. ניתן לזמן לעשות את שלו. הוא מחפש קבוצה בחו”ל שתוכל למקסם את השאיפות המקצועיות והכלכליות שלו, ויש את עידן וגלעד שאיתנו ומנהלים את האופרציה”.

עופרי ארד (IMAGO)

החתמתם כחלק מהסוכנות את יואב גראפי, שהערב על פי התכניות הוא אמור לפתוח במכבי ת”א ואם לא אז בראשון, אבל לא לשם כיוונתם כשהוא חתם שם.

”היינו באותו מעמד חתימה גם איתו וגם עם איתמר נוי. כמו שציפינו שיואב ישחק יותר, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מאוד מרוצים מההשתלבות של איתמר. לזכותו של יואב, לא שמעתי תלונה אחת ולא מילה אחת רעה שלו. הוא עובד קשה, יש לו אופי זהב וקונצנזוס על מי ומה שהוא”.

זו ההזדמנות שלו עכשיו לחזור למסלול בחזרה. אבל אסור לשכוח שאם הדברים יתגלגלו כמו שמכבי תל אביב רוצה, עומרי גלזר נוחת בינואר. אתם תחפשו תחנה הבאה?

”יש הסכם, אנחנו נכבד אותו וימים יגידו מה יהיה”.

יואב גראפי (ראובן שוורץ)

הרבה זמן לא שיגעו אותך עם חתימה של שחקן צעיר כל כך.

”זו נישה שבכוונה לקחתי יותר קרוב כי אני אוהב את הגיל הזה, את האהבה של הילדים למקצוע עצמו, יש לי הרבה שחקנים מנבחרות הנוער והנערים וזה טבעי. כשילד צעיר מצטרף אלינו אז המהירות שהוא מגיע לגיל בוגרים היא אטומית. זה דבר שגורם לי לאהוב את העבודה שלי”.