אלכס מומברו מועמד לאמן את מכבי תל אביב

ימים לא פשוטים עוברים על מכבי תל אביב, שמצויה בעיצומה של עונה אירופית שניתן להגדירה ככישלון קולוסאלי עד כה, רוויית אירועים שלא היו אמורים להתרחש, ובשיאם טעויות קשות מצד הבעלים. אף שההחלטה הרשמית על פרידה מעודד קטש טרם התקבלה, ברור כמעט לכל כי אלא אם יקרה משהו חריג במיוחד – זהו הכיוון שאליו העניינים מתקדמים.

בקרב הצהובים כבר קיימת רשימה לא קטנה של מועמדים למאמן הבא. מעבר ליאניס ספרופולוס, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב"שיחת היום" ב-ONE, עולה שם נוסף ומסקרן מאוד: מאמן נבחרת גרמניה הטרי ואלוף היורובאסקט, אלכס מומברו.

מומברו, בן 46, זכה עם גרמניה באליפות אירופה האחרונה, כאשר סיפורו האישי במהלך הטורניר עורר השראה עצומה. מוקדם יותר השנה הוא חלה בצורה קשה, איבד ממשקל גופו ונזקק לאשפוז להמשך טיפול. למרות זאת, החליט להישאר בלטביה ולהמשיך לעמוד על הקווים – עד שהוביל את נבחרתו לתואר היוקרתי.

אלכס מומברו (IMAGO)

מומברו, ששיחק בעבר בחובנטוד בדאלונה, ריאל מדריד ובילבאו, עבר לקריירת אימון ב-2018. תחנתו הראשונה הייתה בבילבאו, לאחר מכן אימן את ולנסיה עד 2024, ומשם המשיך לנבחרת גרמניה, איתה, כאמור, זכה ביורובאסקט לאחר ניצחון בגמר על טורקיה. כשחקן, מומברו זכה ביורוקאפ וביורוצ'לאנג' של פיב"א.