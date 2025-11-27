יום חמישי, 27.11.2025 שעה 13:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

אלכס מומברו מועמד לאמן את מכבי תל אביב

הצהובים כבר גיבשו רשימת מחליפים אפשריים לקטש וגם המאמן שזכה עם גרמניה ביורובאסקט באופן מרגש, על הפרק. בעברו הוא אימן גם את בילבאו ו-ולנסיה





ימים לא פשוטים עוברים על מכבי תל אביב, שמצויה בעיצומה של עונה אירופית שניתן להגדירה ככישלון קולוסאלי עד כה, רוויית אירועים שלא היו אמורים להתרחש, ובשיאם טעויות קשות מצד הבעלים. אף שההחלטה הרשמית על פרידה מעודד קטש טרם התקבלה, ברור כמעט לכל כי אלא אם יקרה משהו חריג במיוחד – זהו הכיוון שאליו העניינים מתקדמים.

בקרב הצהובים כבר קיימת רשימה לא קטנה של מועמדים למאמן הבא. מעבר ליאניס ספרופולוס, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב"שיחת היום" ב-ONE, עולה שם נוסף ומסקרן מאוד: מאמן נבחרת גרמניה הטרי ואלוף היורובאסקט, אלכס מומברו.

מומברו, בן 46, זכה עם גרמניה באליפות אירופה האחרונה, כאשר סיפורו האישי במהלך הטורניר עורר השראה עצומה. מוקדם יותר השנה הוא חלה בצורה קשה, איבד ממשקל גופו ונזקק לאשפוז להמשך טיפול. למרות זאת, החליט להישאר בלטביה ולהמשיך לעמוד על הקווים – עד שהוביל את נבחרתו לתואר היוקרתי.



מומברו, ששיחק בעבר בחובנטוד בדאלונה, ריאל מדריד ובילבאו, עבר לקריירת אימון ב-2018. תחנתו הראשונה הייתה בבילבאו, לאחר מכן אימן את ולנסיה עד 2024, ומשם המשיך לנבחרת גרמניה, איתה, כאמור, זכה ביורובאסקט לאחר ניצחון בגמר על טורקיה. כשחקן, מומברו זכה ביורוקאפ וביורוצ'לאנג' של פיב"א.

