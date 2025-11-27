יום חמישי, 27.11.2025 שעה 22:26
יום חמישי, 27/11/2025, 22:00אצטדיון TSC ארנההליגה האירופית - מחזור 5
ליון
שער אבנר ויניסיוס (4)
דקה 27
0 2
שופט: כריסטו טובר
מכבי ת"א
הליגה האירופית 25-26
125-125מיטיולן1
123-85אסטון וילה2
113-85פרייבורג3
115-95פרנצווארוש4
104-75פורטו5
97-115סלטה ויגו6
96-105ליל7
94-84בראגה8
92-65ויקטוריה פלזן9
92-54ליון10
95-75רומא11
82-64בטיס12
87-105פאוק סלוניקי13
83-65בראן14
85-55פנרבחצ'ה15
74-54גנק16
78-75סלטיק17
710-75דינמו זאגרב18
66-74פנאתינייקוס19
65-64פ.צ. באזל20
64-44שטוטגרט21
65-44גו אהד איגלס22
611-85לודוגורץ23
612-75יאנג בויז24
55-64נוטינגהאם פורסט25
53-34בולוניה26
45-34הכוכב האדום27
45-34שטורם גראץ28
36-44רד בול זלצבורג29
37-34סטיאווה בוקרשט30
39-45פיינורד31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
18-14מכבי ת"א34
08-14גלאזגו ריינג'רס35
012-45ניס36
27/11/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
דור פרץ (שחר גרוס)
דור פרץ (שחר גרוס)

18 ימים אחרי ההפסד הכואב 6:2 לבית”ר ירושלים, מכבי תל אביב חוזרת לשחק כדורגל, כשהיא מארחת בשעה זו את ליון במסגרת המחזור החמישי של הליגה האירופית. הצהובים מנסים להשיג ניצחון ראשון בקמפיין האירופי אחרי שלושה הפסדים: לדינמו זאגרב, מיטיולן ואסטון וילה, ותיקו במחזור הפתיחה נגד פאוק סלוניקי.

הפגרה הגיעה לקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ בול בזמן אחרי התבוסה בבלומפילד, והיא תנסה להציג משחק ברמה גבוהה במפעל האירופי, לפני שיפגשו שוב את הקהל המאוכזב שלהם באשדוד ביום ראשון הקרוב. כאמור הצהובים השיגו נקודה אחת בלבד מ-12 אפשריות עד כה, ואם הם רוצים סיכוי להיאבק על מקום בפלייאוף ניצחון הערב הוא הכרחי.

האלופה הישראלית קיבלה בחזרה את קשרה הסרבי, כריסטיאן בליץ’, שלא היה בסגל הצהובים מאז הדרבי שפוצץ, והיה חסר מאוד לקבוצה במשחקים האחרונים. בניגוד אליו מוחמד עלי קמארה לא כשיר למשחק וכך גם דני גרופר שגמר את העונה.

מן העבר השני, ליון מגיעה לאחר חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות. הקבוצה של פאולו פונסקה נמצאת במקום השביעי גם בליגה הצרפתית וגם בליגה האירופית. במפעל השני בחשיבותו ביבשת הצרפתים היו מושלמים עד למחזור האחרון, אז הפסידו לבטיס, סך הכל הם עם תשע נקודות מ-12 אפשריות.

מחצית ראשונה
  • '17
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לליון. רביבו הרחיק אחרי קרן, אך הכדור הגיע היישר לדה קרבאליו שניסה בעיטה בנגיעה ופספס את המסגרת
  • '15
  • החמצה
  • הזדמנות לליון להכפיל את היתרון. הרמה מצוינת מאגף ימין מצאה את ראשו של מרטין סטריאנו, שעלה מעל כולם, אך הנגיחה שלו מקרוב הלכה החוצה
  • '13
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי תל אביב. דור פרץ חטף כדור, התקדם מעט ובעט ברגל ימין, אך פספס את המסגרת
  • '4
  • שער
  • שער! ליון עלתה ל-0:1: לא לפתיחה הזאת ציפתה מכבי. הצרפתים יצאו להתקפה טובה, כדור רוחב מצד ימין הגיע לטוליסו שנגע בכדור ומשפתי הדף, אך הריבאונד הגיע היישר לאנבר ויניסיוס שגלגל לרשת מקרוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט כריסטו טובר הוציא את ההתמודדות לדרך!
