דור פרץ (שחר גרוס) דור פרץ (שחר גרוס)

18 ימים אחרי ההפסד הכואב 6:2 לבית”ר ירושלים, מכבי תל אביב חוזרת לשחק כדורגל, כשהיא מארחת בשעה זו את ליון במסגרת המחזור החמישי של הליגה האירופית. הצהובים מנסים להשיג ניצחון ראשון בקמפיין האירופי אחרי שלושה הפסדים: לדינמו זאגרב, מיטיולן ואסטון וילה, ותיקו במחזור הפתיחה נגד פאוק סלוניקי.

הפגרה הגיעה לקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ בול בזמן אחרי התבוסה בבלומפילד, והיא תנסה להציג משחק ברמה גבוהה במפעל האירופי, לפני שיפגשו שוב את הקהל המאוכזב שלהם באשדוד ביום ראשון הקרוב. כאמור הצהובים השיגו נקודה אחת בלבד מ-12 אפשריות עד כה, ואם הם רוצים סיכוי להיאבק על מקום בפלייאוף ניצחון הערב הוא הכרחי.

האלופה הישראלית קיבלה בחזרה את קשרה הסרבי, כריסטיאן בליץ’, שלא היה בסגל הצהובים מאז הדרבי שפוצץ, והיה חסר מאוד לקבוצה במשחקים האחרונים. בניגוד אליו מוחמד עלי קמארה לא כשיר למשחק וכך גם דני גרופר שגמר את העונה.

מן העבר השני, ליון מגיעה לאחר חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות. הקבוצה של פאולו פונסקה נמצאת במקום השביעי גם בליגה הצרפתית וגם בליגה האירופית. במפעל השני בחשיבותו ביבשת הצרפתים היו מושלמים עד למחזור האחרון, אז הפסידו לבטיס, סך הכל הם עם תשע נקודות מ-12 אפשריות.