אנתוני לאמב לא יורחק, ייקנס ב-12,000 ש"ח

הקלה להפועל ירושלים. על הניצחון מול עירוני רמת גן העיב אירוע הדחיפה של אנתוני לאמב, שדחף את שחקן היריבה לעבר המצלמה ופגע למעשה גם בשחקן וגם בצלם. אחרי שהתובע דרש שהפורוורד יורחק משני משחקים בנוסף לקנס, כעת נקבע עונשו.

עורך הדין בועז שפירו פנה אל התובע, עו”ד איתמר ליפנר, וטען כי על אף התוצאות המצערות שנגרמו בעקבות המקרה, הוא ממליץ לו לצפות בסרטון מהאירוע. לאחר צפייה, הודיע התובע שהעבירה נעשתה בהתקפה מתפרצת ומיד אחריה, לאמב הרים את ידיו על מנת להתנצל.

“השתכנעתי שעל אף שמדובר בעבירה חמורה, אין מאחוריה כוונה אלימה”, כתב ליפנר בהחלטתו והוסיף: “לאור האמור, אני מחליט לבטל את כתב האישום”. שחקנה של הפועל ירושלים כן ייקנס, בסכום של 12,000 ש”ח אך כאמור, לא יורחק.