יום חמישי, 27.11.2025 שעה 13:03
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

הווארד שילם 55 מיליון שקל, ינאי ירד מ-50%

מבנה הבעלות בהפועל ת"א אחרי הצטרפות אחד מ-1,000 עשירי העולם, חלוקת ה-% וההסבר על חלקו המדויק של ינאי. רגע אחרי שהעסקה הפכה לרשמית, עושים סדר

|
אלן הווארד (ראובן שוורץ)
אלן הווארד (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב מתרחבת. האדומים הודיעו באופן רשמי על כך שיש בעל בית רביעי במועדון, כאשר אלן הווארד הצטרף לעופר ינאי, גילי רענן ומיקי מלכה במועדון שנמצא במקום הראשון ביורוליג, ובכך עידן חדש נפתח. זה הזמן לעשות סדר איך נראה הכל וכמה הווארד ישפיע.

חברת אדום ניהול בסל מחזיקה ב-81% מהפועל תל אביב, כאשר 19% הנותרים אצל העמותה. בתוך חברת אדום ניהול בסל, עופר ינאי כעת ירד ל-60%, גילי רענן מחזיק ב-10%, מיקי מלכה ב-15% וכעת גם אלן הווארד מחזיק ב-15%, עליהם שילם 55 מיליון שקלים.

אז מבחינת חברת אדום ניהול בסל, ינאי מחזיק ב-60% ועדיין האיש הכי חזק, אבל אם נסתכל על הפועל תל אביב ככלל, ינאי כעת מחזיק ב-48.6%. במועדון מעידים שהצטרפות הווארד היא צעד ענק מבחינה כלכלית, שתשפיע רבות על העתיד.

אלן הווארד ועופר ינאי (ראובן שוורץ)אלן הווארד ועופר ינאי (ראובן שוורץ)

הווארד אחד ממשפיעני הכלכלה החזקים בעולם, ומוערך במקום ה-929 בעשירי עולם. המיליארדר מצטרף לטווח הארוך, ובהפועל תל אביב ההחלטות יתקבלו בצורה מאוד מסודרת עם כלל הבעלים, כשכולם מעורבים ויכולים לתת את הדעה ולהשפיע, ללא קשר לאחוזים.

