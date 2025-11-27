הווארד שילם 55 מיליון שקל, ינאי ירד מ-50%

הפועל תל אביב מתרחבת. האדומים הודיעו באופן רשמי על כך שיש בעל בית רביעי במועדון, כאשר אלן הווארד הצטרף לעופר ינאי, גילי רענן ומיקי מלכה במועדון שנמצא במקום הראשון ביורוליג, ובכך עידן חדש נפתח. זה הזמן לעשות סדר איך נראה הכל וכמה הווארד ישפיע.

חברת אדום ניהול בסל מחזיקה ב-81% מהפועל תל אביב, כאשר 19% הנותרים אצל העמותה. בתוך חברת אדום ניהול בסל, עופר ינאי כעת ירד ל-60%, גילי רענן מחזיק ב-10%, מיקי מלכה ב-15% וכעת גם אלן הווארד מחזיק ב-15%, עליהם שילם 55 מיליון שקלים.

אז מבחינת חברת אדום ניהול בסל, ינאי מחזיק ב-60% ועדיין האיש הכי חזק, אבל אם נסתכל על הפועל תל אביב ככלל, ינאי כעת מחזיק ב-48.6%. במועדון מעידים שהצטרפות הווארד היא צעד ענק מבחינה כלכלית, שתשפיע רבות על העתיד.

אלן הווארד ועופר ינאי (ראובן שוורץ)

הווארד אחד ממשפיעני הכלכלה החזקים בעולם, ומוערך במקום ה-929 בעשירי עולם. המיליארדר מצטרף לטווח הארוך, ובהפועל תל אביב ההחלטות יתקבלו בצורה מאוד מסודרת עם כלל הבעלים, כשכולם מעורבים ויכולים לתת את הדעה ולהשפיע, ללא קשר לאחוזים.