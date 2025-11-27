אמבפה זעם על עיתונאי: השאלה שלך לא מכבדת

קיליאן אמבפה כבש אמש (רביעי) רביעייה והוביל את ריאל מדריד לניצחון 3:4 על אולימפיאקוס בליגת האלופות, אבל בכל זאת היה משהו שהרגיז אותו. אחרי שהגיע לשמונה שערים בחמישה משחקים במפעל, הכוכב הצרפתי התעמת עם העיתונאי מיגל אנחל טוריביו מרדיו ‘מארקה’ באיזור ה-Mixed Zone.

האחרון שאל: “האם אתה מרגיש שיש תלות בך ושהקבוצה תלויה הרבה בשערים שלך?”. אמבפה לא אהב את זה ואמר: “לדעתי זו שאלה לא מכבדת ושאלה לא טובה. אני לא חושב שיש תלות או משהו כזה, זה יותר עניין של עיתונאים או אנשים מחוץ לכדורגל. בלי השחקנים לא היינו מנצחים".

לדבריו, אין כל "תלות", אלא תפקיד מקצועי ברור: "בכל קבוצה יש שחקנים עם תפקידים שונים, ולי יש את התפקיד של הבקעת שערים - זה מה שאני יכול לתרום".

קיליאן אמבפה (IMAGO)

כשניסה טוריביו לחדד וציין כי ריאל מדריד לא ניצחה בשלושה משחקים בהם אמבפה לא כבש - מול ליברפול, ראיו ואלצ’ה, החלוץ הגיב בתקיפות: "זה לא נקרא תלות. אתה צריך להגיד שקיליאן הוא אחד האחראים לכך שלא ניצחנו, כי העבודה שלי היא לכבוש. לא להגיד תלות. אתה צריך להגיד שקיליאן לא כבש ושהוא צריך לכבוש".

אמבפה כבש העונה 22 מתוך 40 שערי ריאל והוא עשה את זה ב-18 משחקים. לשם השוואה, הבא אחריו ברשימת הכובשים של ריאל הוא ויניסיוס עם חמישה שערים ואחריהם ג’וד בלינגהאם (ארבעה), ארדה גולר (שלושה) ועוד שישה שחקנים עם שער.