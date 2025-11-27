יום חמישי, 27.11.2025 שעה 13:21
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1616-1513אלצ'ה10
1621-1913סביליה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

אמבפה זעם על עיתונאי: השאלה שלך לא מכבדת

אחרי הרביעייה ב-3:4 על אולימפיאקוס, הכוכב נשאל אם ריאל תלויה בו והשיב בתקיפות: "אתה צריך להגיד שקיליאן אחד האחראים שלא ניצחנו כשהוא לא כבש"

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה כבש אמש (רביעי) רביעייה והוביל את ריאל מדריד לניצחון 3:4 על אולימפיאקוס בליגת האלופות, אבל בכל זאת היה משהו שהרגיז אותו. אחרי שהגיע לשמונה שערים בחמישה משחקים במפעל, הכוכב הצרפתי התעמת עם העיתונאי מיגל אנחל טוריביו מרדיו ‘מארקה’ באיזור ה-Mixed Zone.

האחרון שאל: “האם אתה מרגיש שיש תלות בך ושהקבוצה תלויה הרבה בשערים שלך?”. אמבפה לא אהב את זה ואמר: “לדעתי זו שאלה לא מכבדת ושאלה לא טובה. אני לא חושב שיש תלות או משהו כזה, זה יותר עניין של עיתונאים או אנשים מחוץ לכדורגל. בלי השחקנים לא היינו מנצחים".

לדבריו, אין כל "תלות", אלא תפקיד מקצועי ברור: "בכל קבוצה יש שחקנים עם תפקידים שונים, ולי יש את התפקיד של הבקעת שערים - זה מה שאני יכול לתרום".

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

כשניסה טוריביו לחדד וציין כי ריאל מדריד לא ניצחה בשלושה משחקים בהם אמבפה לא כבש - מול ליברפול, ראיו ואלצ’ה, החלוץ הגיב בתקיפות: "זה לא נקרא תלות. אתה צריך להגיד שקיליאן הוא אחד האחראים לכך שלא ניצחנו, כי העבודה שלי היא לכבוש. לא להגיד תלות. אתה צריך להגיד שקיליאן לא כבש ושהוא צריך לכבוש".

אמבפה כבש העונה 22 מתוך 40 שערי ריאל והוא עשה את זה ב-18 משחקים. לשם השוואה, הבא אחריו ברשימת הכובשים של ריאל הוא ויניסיוס עם חמישה שערים ואחריהם ג’וד בלינגהאם (ארבעה), ארדה גולר (שלושה) ועוד שישה שחקנים עם שער.

