דקה 92: פנרבחצ'ה - פרנצווארוש 1:1

אחרי שליגת האלופות שבה מפגרת הנבחרות, בשעה זו גם הליגה האירופית חוזרת אל הדשא. במוקד: פרנצווארוש מתארחת אצל פנרבחצ’ה, המוליכה מיטיולן נוסעת לרומא, אסטון וילה מארחת את יאנג בויז, פורטו וניס נפגשות בדרגאו ופיינורד משחקת נגד סלטיק.

פנרבחצ’ה – פרנצווארוש 1:1

הקבוצה של גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני איבדה את הפסגה בליגה המקומית לאחר ההפסד הביתי 3:1 לנירג’הזה בשבת. באירופית, ההונגרים במצב טוב עם 10 נקודות מ-12 אפשריות, כשגם איבוד הנקודות הגיע אחרי משחק שברובו שיחקו עם עשרה שחקנים. הטורקים מנגד חזרו מפגרת הנבחרות עם ניצחון, אחרי מהפך גדול בליגה ויקוו להגיע למשחק העונה נגד גלאטסראיי בשני במצב רוח חיובי.

רובי קין על הקווים (IMAGO)

גבי קניקובסקי ונלסון סמדו במאבק אווירי (IMAGO)

דקה 66, שער! ההונגרים עולים ל-0:1 מבישול של קניקובסקי: הקשר הישראלי הגביה נהדר כדור קרן שמצא את ראשו של ברנבס וארגה, שמצידו לא התבלבל ונגח מדויק לרשת.

דקה 69, שער! הטורקים משווים תוך 3 דקות: פרנצווארוש לא הספיקה לחגוג את היתרון וכבר המארחת השוותה. דורגלס ננה השתלט על כדור גבוה, העביר מסירה לטאליסקה שהמשיך לרשת, קבע 1:1 והחזיר את פנר למשחק.

רומא – מיטיולן 1:2

מוליכת הליגה האיטלקית מארחת את מוליכת הליגה האירופית למשחק אדיר. הקבוצה של גאספריני ניצלה את ההפסד בדרבי של אינטר בכדי לטפס לפסגת הסרייה א’, עם ניצחון על קרמונזה. באירופה, הרומאים במצב פחות טוב עם שש נקודות בלבד מ-12 אפשריות. מן העבר השני, הדנים הם היחידים במפעל שעדיין לא איבדו נקודות, אבל בליגה המקומית הקבוצה של מייק טולברג הפסידה במחזור האחרון ואיבדה את המקום הראשון.

מתיאס סולה בפעולה (IMAGO)

דקה 7, שער! רומא עולה ליתרון 0:1 מול המוליכה: צ’ליק הגביה כדור לאל איינואי שמהאוויר בעט מדויק לפינה הימנית, הכניע את אולאפסון וקבע.

אל איינואי מבסוט לאחר השער שלו (IMAGO)

שחקני רומא מתחבקים לאחר השער (IMAGO)

אסטון וילה – יאנג בויז 0:2

האנגלים מגיעים למשחק לאחר שלושה ניצחונות ברציפות, כולל אחד שזכור לאוהדים בישראל נגד מכבי תל אביב במחזור הקודם באירופית. הקבוצה של אונאי אמרי נמצאת בעונה טובה מאוד ביחס לציפיות, כשהיא ניצבת במקום הרביעי בפרמייר ליג ועם תשע נקודות מ-12 אפשריות במפעל השני בחשיבותו באירופה. מנגד, השוויצרים לא הפסידו בחמשת משחקי הליגה האחרונים שלהם אך הם נמצאים במקום השלישי בלבד בטבלה, כשהפסד הערב עלול להוריד אותה מתחת למקומות המובילים לשלב הבא באירופה.

ג'יידון סאנצ'ו מתחמם (IMAGO)

דקה 26, שער! וילה עולה ל-0:1: הגבהה נהדרת של יורי טילמס מצאה את ראשו של דונייל מאלן שנותר לבד ונגח בחוזקה כדור שהכניע את קלר. לאחר החגיגה החלוץ ההולנדי חגג מול יציע אוהדי האורחת, דבר שגרם להם לזרוק עליו חפצים ואף לפגוע בראשו.

דונייל מאלן מבקיע את הראשון (IMAGO)

חפצים נזרקים על דונייל מאלן לאחר השער שלו (IMAGO)

דקה 42, שער! מאלן מכפיל את היתרון: מורגן רוג’רס מצא את ההולנדי נהדר, שניצל את המהירות האדירה שלו כדי לעבור את את ההגנה השווייצרית, לא התבלבל מול השוער והשלים צמד גדול.

דונייל מאלן מכניע את השוער (IMAGO)

דקה 52 – מאלן כמעט השלים שלושער לאחר שהבקיע ממסירה גדולה של פאו טורס, אך השער נפסל בטענה מוצדקת לנבדל.

פורטו – ניס 0:3

האורחת מצרפת רוצה להשיג נקודות ראשונות במפעל, כשעד כה היא הפסידה בכל ארבעת המשחקים הראשונים באירופית: לפרייבורג, סלטה ויגו, פנרבחצ’ה ורומא. מנגד, מוליכת הליגה הפורטוגלית חזרה מהפגרה עם ניצחון קליל בגביע ונמצאת במקום המוביל לפלייאוף הליגה האירופית עם שבע נקודות.

דקה 1, שער! הפורטוגלים עולים ליתרון תוך 20 שניות: פפה רשם מבצע אישי מרשים באגף הימני והעביר כדור רוחב לגברי וייגה, שהניף את הרגל ובעט מדויק כדור שפגע בדאנטה ונכנס לשער.

גברי וייגה מצדיע כל הדרך ליתרון מהיר (IMAGO)

דקה 33, שער! גברי וייגה משלים צמד ופורטו כבר ב-0:2: ויקטור פרוהולדט השתחרר נהדר בסמוך לרחבה ומצא את הספרדי הצעיר, שעם נגיעה נהדרת התקדם קדימה, קיבל חלון פנוי לבעיטה והכניע את השוער.

דקה 61, שער! הפורטוגלים חוגגים והם כבר ב-0:3: דאנטה הכשיל ברחבה סמו שניגש לבעוט את הפנדל, לא התבלבל וכבש את השלישי של פורטו.

פיינורד – סלטיק 3:1

הקבוצה של רובין ואן פרסי הפסידה במחזור החזרה מהפגרה לניימיכן של אלי דסה וצ'ירון שרי, אך למרות זאת נמצאת במקום השני במרחק סביר מהמוליכה פ.ס.וו. באירופית מצבם של ההולנדים הרבה פחות טוב, עם שלוש נקודות בלבד מ-12 אפשריות. מן העבר השני, הסקוטים, שעדיין לא מינו מאמן רשמי, גם לא נמצאים בעונה אירופית טובה עם ארבע נקודות סך הכל מארבעת המשחקים שהיו במפעל.

סלטיק מסכנת את השער של פיינורד (IMAGO)

דקה 11, שער! ההולנדים מבקיעים ראשונים: סם סטיין מצא את אואדה, שמצידו נותר לבד מול השוער, והוא לא התבלבל ובעט נהדר לרשת של שמייכל, 0:1 לפיינורד.

אואדה חוגג את שער היתרון (IMAGO)

שחקני פיינורד חוגגים (IMAGO)

דקה 31, שער! סלטיק משווה ל-1:1: חגיגה יפנית ברוטרדהאם כשלאחר השער של אואדה היפני, הפעם יאנג היונג’יון הקוריאני מצא את השער. הטאטה היפני הגביה כדור שעל פניו נראה דיי אבוד, אך היונג’יון היה נחוש, הגיע בזמן ודחק את הכדור מזווית קשה אל הרשת.

שחקני סלטיק חוגגים את השוויון (IMAGO)

דקה 43, שער! מהפך בדה קויפ: טעות ענקית של השוער וולנרותר לאחר לחץ גדול של מאדה והכדור הגיע להטאטה שבישל את השער הראשון. היפני לא התבלבל, גלגל את הכדור לרשת החשופה וקבע 1:2 לסקוטים. שלושה אסייאתים שונים היו הבקיעו את שלושת השערים שנכבשו.

הלחץ של דאיזן מאדה שהוביל לשער (IMAGO)

ראו הטאטה בועט לרשת (IMAGO)

טימון וולנרותר מתוסכל לאחר הטעות שלו (IMAGO)

דקה 82, שער! סלטיק כבר ב-1:3: טעות נוספת של שוער ההולנדים והכדור הגיע לקאלום מגרגור, שנותר ללא שמירה ובעט טיל אל המשקוף ופנימה.

תוצאות נוספות:

לודוגורץ – סלטה ויגו 1:3

ליל – דינמו זאגרב 0:4

ויקטוריה פלזן – פרייבורג 0:0

פאוק סלוניקי – בראן 0:1