יום חמישי, 27.11.2025 שעה 13:04
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

העסקה המפתיעה בין עופר ינאי ללאומי פרטנרס

האסיפה הכללית אישרה את תנאי כהונתו של ינאי כמנכ"ל נופר אנרג'י, אם בעלי הפועל יעמוד בתוכנית שלו הוא יקבל חבילה מפנקת בסך של כ-760 מיליון ש"ח

|
עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

נופר אנרג'י עדכנה כי נחתמה עסקה בין בעל השליטה בחברה, עופר ינאי, לבין לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי להקמת חברה משותפת לאנרגיה ותשתיות. במסגרתה תרכוש לאומי פרטנרס 20% מחברת ינאי גרופ, ואילו ינאי יחזיק ב־80%. כחלק מהעסקה יעביר ינאי לינאי גרופ מניות נופר אנרג'י שבידיו, ולאומי פרטנרס תשקיע בחברה כ־150 מיליון שקלים ותעמיד לה הלוואה של כ־450 מיליון שקלים. השלמת העסקה נקבעה ליום החתימה.

במקביל, ינאי גרופ רכשה מחוץ לבורסה 1,263,317 מניות נופר מגופים מוסדיים, בתמורה כוללת של כ־120 מיליון שקלים ובמחיר של 95 שקלים למניה. לאחר ביצוע העסקאות תחזיק ינאי גרופ 26.32% מהון החברה, ובנוסף מחזיק ינאי ישירות ובעקיפין עוד כ־1.76 מיליון מניות. בקבוצה ציינו כי הם שוקלים רכישות נוספות של מניות נופר בהתאם לשיקולי שוק. בחברה הדגישו כי למרות העסקאות, לא חל שינוי בזהות בעל השליטה , עופר ינאי ממשיך להחזיק בשליטה.

כמו כן, דיווחה החברה כי האסיפה הכללית אישרה את תנאי כהונתו של ינאי כמנכ"ל. על פי ההסכם, ינאי יכהן במשרה מלאה באמצעות חברת ניהול שבבעלותו, ללא יחסי עובד־מעביד מול החברה. דמי הניהול יעמדו על 166 אלף שקלים לחודש בתוספת מע"מ, לצד החזר הוצאות עסקיות ללא תקרת הוצאה, שייבחן מדי תקופה על ידי ועדת הביקורת.

עופר ינאי (רדאד געופר ינאי (רדאד ג'בארה)

לינאי אושרו 24 ימי חופשה שנתיים עם אפשרות צבירה מוגבלת, תקופת הודעה מוקדמת של חצי שנה, וזכאות לביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בנופר. בנוסף, ינאי עשוי לקבל מענק שנתי של עד 766 אלף שקלים, בכפוף לעמידה ביעדים הכוללים הגדלת מקורות בהיקף 700 מיליון שקלים, גידול בפרויקטים מחוברים בטכנולוגיות שונות, וכן עמידה ביעדי רווחיות של 5%–7% על ההון בשנים 2026–2028. בשנת 2025 לא יהיה זכאי לבונוס.

כמו כן, הוחלט על הענקת 1,777,191 יחידות מניה חסומות (PSU), המהוות כ־5% מהון החברה אם יבושלו במלואן. היקף התגמול הכולל לשנת כהונה מלאה, בהנחת עמידה מלאה ביעדים, מוערך בכ־5.7 מיליון ש”ח בשנה.

בוועדת התגמול ציינו כי חרף חריגה ממדיניות התגמול הקיימת, התנאים תואמים את המדיניות החדשה המובאת לאישור, ומבטאים הן את אחריות התפקיד והן את הידע והניסיון המצטבר של ינאי. מדיניות תגמול מעודכנת לחברה אושרה גם היא, ותהיה תקפה למשך שלוש שנים.

אך הסיפור הגדול אם נופר תגיע לשווי חברה של 16 מיליארד ש”ח במהלך השלוש השנים הקרובות, ינאי יהפוך להיות בעל מניות בשווי של כ-760 מיליון שקלים. אז ינאי יקבל מניות חסומות שיהוו כ-4.76% ממניות החברה, כאשר הוא ישלם 30 אגורות לכל מניה חסומה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */