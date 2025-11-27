העסקה המפתיעה בין עופר ינאי ללאומי פרטנרס

נופר אנרג'י עדכנה כי נחתמה עסקה בין בעל השליטה בחברה, עופר ינאי, לבין לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי להקמת חברה משותפת לאנרגיה ותשתיות. במסגרתה תרכוש לאומי פרטנרס 20% מחברת ינאי גרופ, ואילו ינאי יחזיק ב־80%. כחלק מהעסקה יעביר ינאי לינאי גרופ מניות נופר אנרג'י שבידיו, ולאומי פרטנרס תשקיע בחברה כ־150 מיליון שקלים ותעמיד לה הלוואה של כ־450 מיליון שקלים. השלמת העסקה נקבעה ליום החתימה.

במקביל, ינאי גרופ רכשה מחוץ לבורסה 1,263,317 מניות נופר מגופים מוסדיים, בתמורה כוללת של כ־120 מיליון שקלים ובמחיר של 95 שקלים למניה. לאחר ביצוע העסקאות תחזיק ינאי גרופ 26.32% מהון החברה, ובנוסף מחזיק ינאי ישירות ובעקיפין עוד כ־1.76 מיליון מניות. בקבוצה ציינו כי הם שוקלים רכישות נוספות של מניות נופר בהתאם לשיקולי שוק. בחברה הדגישו כי למרות העסקאות, לא חל שינוי בזהות בעל השליטה , עופר ינאי ממשיך להחזיק בשליטה.

כמו כן, דיווחה החברה כי האסיפה הכללית אישרה את תנאי כהונתו של ינאי כמנכ"ל. על פי ההסכם, ינאי יכהן במשרה מלאה באמצעות חברת ניהול שבבעלותו, ללא יחסי עובד־מעביד מול החברה. דמי הניהול יעמדו על 166 אלף שקלים לחודש בתוספת מע"מ, לצד החזר הוצאות עסקיות ללא תקרת הוצאה, שייבחן מדי תקופה על ידי ועדת הביקורת.

עופר ינאי (רדאד ג'בארה)

לינאי אושרו 24 ימי חופשה שנתיים עם אפשרות צבירה מוגבלת, תקופת הודעה מוקדמת של חצי שנה, וזכאות לביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בנופר. בנוסף, ינאי עשוי לקבל מענק שנתי של עד 766 אלף שקלים, בכפוף לעמידה ביעדים הכוללים הגדלת מקורות בהיקף 700 מיליון שקלים, גידול בפרויקטים מחוברים בטכנולוגיות שונות, וכן עמידה ביעדי רווחיות של 5%–7% על ההון בשנים 2026–2028. בשנת 2025 לא יהיה זכאי לבונוס.

כמו כן, הוחלט על הענקת 1,777,191 יחידות מניה חסומות (PSU), המהוות כ־5% מהון החברה אם יבושלו במלואן. היקף התגמול הכולל לשנת כהונה מלאה, בהנחת עמידה מלאה ביעדים, מוערך בכ־5.7 מיליון ש”ח בשנה.

בוועדת התגמול ציינו כי חרף חריגה ממדיניות התגמול הקיימת, התנאים תואמים את המדיניות החדשה המובאת לאישור, ומבטאים הן את אחריות התפקיד והן את הידע והניסיון המצטבר של ינאי. מדיניות תגמול מעודכנת לחברה אושרה גם היא, ותהיה תקפה למשך שלוש שנים.

אך הסיפור הגדול אם נופר תגיע לשווי חברה של 16 מיליארד ש”ח במהלך השלוש השנים הקרובות, ינאי יהפוך להיות בעל מניות בשווי של כ-760 מיליון שקלים. אז ינאי יקבל מניות חסומות שיהוו כ-4.76% ממניות החברה, כאשר הוא ישלם 30 אגורות לכל מניה חסומה.