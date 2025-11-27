יום חמישי, 27.11.2025 שעה 22:26
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
125-125מיטיולן1
123-85אסטון וילה2
113-85פרייבורג3
115-95פרנצווארוש4
104-75פורטו5
97-115סלטה ויגו6
96-105ליל7
94-84בראגה8
92-65ויקטוריה פלזן9
92-54ליון10
95-75רומא11
82-64בטיס12
87-105פאוק סלוניקי13
83-65בראן14
85-55פנרבחצ'ה15
74-54גנק16
78-75סלטיק17
710-75דינמו זאגרב18
66-74פנאתינייקוס19
65-64פ.צ. באזל20
64-44שטוטגרט21
65-44גו אהד איגלס22
611-85לודוגורץ23
612-75יאנג בויז24
55-64נוטינגהאם פורסט25
53-34בולוניה26
45-34הכוכב האדום27
45-34שטורם גראץ28
36-44רד בול זלצבורג29
37-34סטיאווה בוקרשט30
39-45פיינורד31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
18-14מכבי ת"א34
08-14גלאזגו ריינג'רס35
012-45ניס36

דקה 27: בטיס - אוטרכט 0:0

ליגה אירופית, מחזור 5: אחרי שתי תוצאות תיקו בליגה, האנדלוסים רוצים לשוב ולנצח מול ההולנדים מהתחתית שינסו להפתיע. כעת: בולוניה - זלצבורג 0:0

|
אנחל אורטיס ויוהאן קטליין (IMAGO)
אנחל אורטיס ויוהאן קטליין (IMAGO)

אחרי חגיגת הכדורגל שחווינו בליגת האלופות, גם המפעל השני בחשיבותו באירופה, הליגה האירופית, שב מפגרת הנבחרות עם המחזור החמישי. אחרי המשחקים המוקדמים, גם משחקי השעה 22:00 משוחקים כעת, כשבמוקד ריאל בטיס מארחת את אוטרכט. בנוסף, בולוניה פוגשת את זלצבורג, שטוטגרט מתארחת אצל גו אהד איגלס ונוטינגהאם פורסט משחקת מול מאלמו.

ריאל בטיס - אוטרכט 0:0

אחרי שתי תוצאות תיקו בליגה הספרדית, האנדלוסים שבים לבמה בה הם חלק מחמש קבוצות בלבד שעדיין לא הפסידו בשלב הליגה, אך כן רוצים לשפר עמדות כשבארבעת המשחקים שקדמו למפגש הערב השיגו 8 נקודות מ-12. מנגד, האורחת ההולנדית עדיין ללא ניצחון ועם נקודה בלבד אחרי ארבעה משחקים, כשהם יקוו להפתיע.

בולוניה - זלצבורג 0:0

בעוד שבליגה האיטלקית הרוסובלו חווים עונה בלתי נשכחת עד כה, כשהם נמצאים במקום החמישי שלוש נקודות בלבד מהפסגה, באירופה הדברים הולכים להם מעט יותר קשה כרגע, כשהם במקום ה-24 עם חמש נקודות בלבד. לשמחתם, האורחת נמצאת בכושר ירוד עם נקודה משש בלבד בליגה האוסטרית, כולל הפסד 3:2 כואב לעשרה שחקנים של טירול.

גו אהד איגלס - שטוטגרט 1:0

המארחת ההולנדית נחתה חזרה לקרקע אחרי ה-1:2 הגדול על אסטון וילה במחזור השלישי של הטורניר עם הפסד 2:0 מפתיע לזלצבורג, אבל כבר הוכיחה שהיא יודעת לבוא כאנדרדוג ולקחת נקודות מהפייבוריטיות, כשהיא פוגשת אחת כזו הפעם. האדומים מגרמניה עדיין לא ניצחו משחק חוץ במפעל, כששני הניצחונות שלהם הגיעו במשחקים אותם הם אירחו.

נוטינגהאם פורסט - מאלמו 0:0

נראה שאחרי פתיחת עונה מסויטת, הקבוצה האנגלית הצליחה להתייצב והגיעה לרגע השיא שלה עד כה העונה במחזור האחרון בפרמייר ליג, כשהביסה את האלופה ליברפול 0:3. כעת, היא רוצה לשפר עמדות גם במסגרת האירופית, שם היא פוגשת את הקבוצה השבדית שסיימה את העונה בזירה המקומית לפני שלושה שבועות.

תוצאות נוספות:

הכוכב האדום - סטיאווה בוקרשט 0:0
גנק - באזל 0:1
פנאתינייקוס - שטורם גראץ 0:1
ריינג’רס - בראגה 0:0

