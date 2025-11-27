דקה 27: בטיס - אוטרכט 0:0

אחרי חגיגת הכדורגל שחווינו בליגת האלופות, גם המפעל השני בחשיבותו באירופה, הליגה האירופית, שב מפגרת הנבחרות עם המחזור החמישי. אחרי המשחקים המוקדמים, גם משחקי השעה 22:00 משוחקים כעת, כשבמוקד ריאל בטיס מארחת את אוטרכט. בנוסף, בולוניה פוגשת את זלצבורג, שטוטגרט מתארחת אצל גו אהד איגלס ונוטינגהאם פורסט משחקת מול מאלמו.

ריאל בטיס - אוטרכט 0:0

אחרי שתי תוצאות תיקו בליגה הספרדית, האנדלוסים שבים לבמה בה הם חלק מחמש קבוצות בלבד שעדיין לא הפסידו בשלב הליגה, אך כן רוצים לשפר עמדות כשבארבעת המשחקים שקדמו למפגש הערב השיגו 8 נקודות מ-12. מנגד, האורחת ההולנדית עדיין ללא ניצחון ועם נקודה בלבד אחרי ארבעה משחקים, כשהם יקוו להפתיע.

בולוניה - זלצבורג 0:0

בעוד שבליגה האיטלקית הרוסובלו חווים עונה בלתי נשכחת עד כה, כשהם נמצאים במקום החמישי שלוש נקודות בלבד מהפסגה, באירופה הדברים הולכים להם מעט יותר קשה כרגע, כשהם במקום ה-24 עם חמש נקודות בלבד. לשמחתם, האורחת נמצאת בכושר ירוד עם נקודה משש בלבד בליגה האוסטרית, כולל הפסד 3:2 כואב לעשרה שחקנים של טירול.

גו אהד איגלס - שטוטגרט 1:0

המארחת ההולנדית נחתה חזרה לקרקע אחרי ה-1:2 הגדול על אסטון וילה במחזור השלישי של הטורניר עם הפסד 2:0 מפתיע לזלצבורג, אבל כבר הוכיחה שהיא יודעת לבוא כאנדרדוג ולקחת נקודות מהפייבוריטיות, כשהיא פוגשת אחת כזו הפעם. האדומים מגרמניה עדיין לא ניצחו משחק חוץ במפעל, כששני הניצחונות שלהם הגיעו במשחקים אותם הם אירחו.

נוטינגהאם פורסט - מאלמו 0:0

נראה שאחרי פתיחת עונה מסויטת, הקבוצה האנגלית הצליחה להתייצב והגיעה לרגע השיא שלה עד כה העונה במחזור האחרון בפרמייר ליג, כשהביסה את האלופה ליברפול 0:3. כעת, היא רוצה לשפר עמדות גם במסגרת האירופית, שם היא פוגשת את הקבוצה השבדית שסיימה את העונה בזירה המקומית לפני שלושה שבועות.

תוצאות נוספות:

הכוכב האדום - סטיאווה בוקרשט 0:0

גנק - באזל 0:1

פנאתינייקוס - שטורם גראץ 0:1

ריינג’רס - בראגה 0:0