זורו נותן בראש: מאמן ליון מחכה למכבי תל אביב

המאמן שידריך מהקווים את ליון במשחק מול מכבי תל אביב הערב (חמישי, 22:00) במחזור החמישי בליגה האירופית לא יכול לעשות זאת מהספסל בליגה הצרפתית. פאולו פונסקה, שאשתקד סיים עם "לה גונה" (הילדים) במקום השישי, ממשיך לרצות עד היום עונש הרחקה בעוון מעשה שעלה לכותרות ב-2 במרץ. שלושה ימים לפני שחגג את יום הולדתו ה-52 ניצחו שחקניו 1:2 את ברסט, אבל התוצאה הייתה הדבר האחרון שהעסיק את אנשי המועדון, האוהדים, השחקנים ובעיקר את העיתונאים.

הכל דיברו על הסקנדל הגדול שהתחולל על כר הדשא. מצלמות הטלוויזיה הראו את פונסקה מתעמת עם השופט בנואה מיליו שהרחיק אותו. המאמן שזעם על החלטה של השופט ניגש אליו בזעם, צרח עליו "בושה", הוסיף קללות בפורטוגזית ונתן לו נגיחה קטנה במצח בטרם התערבו שחקניו והרחיקו אותו מהמקום. לא רק שהוא נשלח ליציע לאחר שהשופט התלונן על "גישה מאיימת ואגרסיבית" מצידו, לאחר מכן הוא גם ספג עונש כבד.

ביום הולדתו התקיים הדיון בבית הדין של ההתאחדות הצרפתית בו נפסק נגדו עונש הרחקה לתשעה חודשים, נאסר עליו להתלוות לשחקנים במשחקים ולהיכנס לחדר ההלבשה. רק ב-15 בספטמבר האחרון הותר לו להיכנס לחדר ההלבשה, להעביר הוראות לשחקנים ולהיפגש איתם אחרי המשחק, אבל את עונש ההרחקה מהספסל הוא ממשיך לרצות ועדיין יושב ביציע במשחקי הליגה הצרפתית.

פאולו פונסקה ביציע (IMAGO)

אחרי ה-0:0 המאכזב עם האחרונה אוסר ביום ראשון האחרון מדורגת ליון שביעית, עם שתי נקודות פחות מליל המדורגת רביעית בתום 13 מחזורים מפתיחת העונה. אחרי מכבי ת"א מצפה לה משחק ביתי מול קבוצת תחתית נוספת, נאנט, ורק במשחק החוץ מול לוריין שיתקיים במחזור ה-15 ב-7 בדצמבר יהיה רשאי פונסקה לחזור לשבת על הספסל.

"הופעל לחץ פוליטי לתת לי עונש חמור במיוחד למען יראו וייראו", טען פונסקה בראיון לתחנת הרדיו RMC. "אני בכל זאת מצטער, לא הייתי צריך לעשות את זה". ייתכן שהוא צודק, אבל מה שבטוח - העונש הזה משפיע על שחקניו, שלא ניצחו בחמשת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. בליגה האירופית הם ניצחו בשלושה מתוך ארבעת המשחקים אותם קיימו, אבל הפסידו 2:0 לבטיס בחוץ במשחק האחרון במסגרת זו.

פאולו פונסקה (IMAGO)

זה הדבר שמצער את פונסקה יותר מכל – שבצרפת כולם מדברים על אותה תקרית כאשר מזכירים את שמו במקום לדבר על כדורגל. בסך הכל מדובר במאמן טוב הנוקט בכדורגל התקפי, אשר מרבה לשנות מערכים בהתאם לסגל השחקנים העומד לרשותו ושרשם לא מעט הישגים נאים במהלך הקריירה.

בדרך כלל מעדיף פונסקה מערך 4-2-3-1 התקפי תוך התבססות על החזקת כדור, אבל שינה לעיתים למערכים הגנתיים יותר כמו 4-4-2 שגם בהם הצליח. הוא מעדיף שהשחקן המשחק מאחורי החלוץ ישמש גם כחלוץ שני וכך למשל כבש הנריק מחיטריאן בהדרכתו 13 שערי ליגה במדי רומא ב-2021.

פונסקה מעדיף יצירתיות על התגוננות כשהמטרה היא תמיד ליצור הזדמנויות ולהבקיע והמאמנים שהשפיעו עליו יותר מכל היו מאוריציו סארי ופפ גווארדיולה, אך גם ז'וזה מוריניו שמהישגיו הוא לא מתעלם. וחוץ מזה, ברזומה שלו רשומה גם נקודה ישראלית מעניינת: הוא האיש שצירף בשעתו את מנור סולומון לשחטאר דונייצק.

מעדיף יצירתיות על התגוננות. פאולו פונסקה (רויטרס)

"גדלתי במשפחה עניה, להתחפש לזורו הייתה הדרך הקלה"

פונסקה נולד במוזמביק לאב ששימש כאיש צבא בזמן שהמדינה האפריקנית הייתה עדיין תחת כיבוש פורטוגלי. כשהיה בן 14 עברה משפחתו לבריירו שממחוז סטובל. בילדותו נמשך מאוד לדמותו של זורו, נהג ללבוש את המסכה השחורה המפורסמת והכובע השחור שלו ולצפות בסרטיו.

לימים, כששימש כמאמנה של שחטאר דונייצק ב-2017 והיה במצב רוח טוב במיוחד, הופיע עם אותה מסכה וכובע שחור באחת ממסיבות העיתונאים. "כילד גדלתי במשפחה ענייה ולהתחפש לזורו הייתה הדרך הקלה ביותר ליצור קרנבל", הסביר לעיתונאים שנותרו פעורי פה.

כשחקן החל את דרכו בבריירנסה מהליגה השלישית בפורטוגל ומאוחר יותר רשם 111 הופעות כבלם בליגה הראשונה בין 1991 ל-2005 במדי לקה, בלננשש, מאריטימו, ויטוריה גימראיש ואסטרלה אמאדורה. עם קבוצתו האחרונה ירד לליגה השנייה והופיע בשורותיה שלוש שנים נוספות לפני שפרש ב-2005 בגיל 32.

אחרי שהחל את קריירת האימון על הקווים של קבוצת הנוער של אסטרלה אמאדורה אימן פונסקה מספר קבוצות קטנות בפורטוגל כמו 1 בדצמבר, אודיבלאש ופינהלנובנסה, אותה הוביל פעמיים (2010 ו-2011) לרבע גמר הגביע הפורטוגלי. עונה לאחר מכן מונה למאמנה של אבש מהליגה השנייה וסיים איתה במקום השלישי תוך שהיא החמיצה בשתי נקודות עלייה לליגה הראשונה.

"להתחפש לזורו - הדרך הכי קלה לייצר קרנבל". פאולו פונסקה (רויטרס)

במאי 2012 חתם פונסקה על החוזה הראשון בליגה בכירה כשמונה למאמנה של פאסוס דה פריירה. הקבוצה שבדרך כלל נאבקת בתחתית סיימה בהדרכתו במקום השלישי ועלתה למוקדמות ליגת האלופות בפעם היחידה בהיסטוריה שלה. רק פורטו ובנפיקה הגדולות הצליחו לגבור עליה בליגה באותה עונה היסטורית וגם בגביע היא הגיעה עד חצי הגמר בטרם הודחה על ידי בנפיקה.

התפטר מפורטו בגלל שלא הרגיש מאושר

ביוני 2013 מונה פונסקה למאמנה של פורטו, אבל נפרד ממנה במרץ 2014 כשהיא דורגה במקום השלישי בטבלה במרחק 9 נקודות מהפסגה. הנשיא פינטו דה קוסטה לא חשב בכלל לפטר אותו, ההפך. הוא התעקש להשאיר אותו וניסע לשכנעו להמשיך, אבל פונסקה שלא אהב את הלחץ העצום סביב המועדון הרגיש שהוא לא מאושר ועזב.

פונסקה רצה להרגיש שהוא במקום הנכון, חזר לפאסוס דה פריירה, סיים איתה במקום השמיני וביולי 2015 מונה למאמנה של בראגה. יחד איתו זכו ה"ארכיבישופים" בגביע הפורטוגלי לראשונה אחרי 50 שנה, סיימו במקום הרביעי בליגה והגיעו לרבע גמר הליגה האירופית תוך שהפרשנים שיבחו אותם על הכדורגל ההתקפי שהציגו.

במאי 2016 מונה פונסקה למאמנה של שחטאר דונייצק, אותה הוליך לשלוש זכיות בדאבל באוקראינה (2017, 2018 ו-2019) וגם צירף אליה את מנור סולומון בינואר 2019. הוא היה מרוצה מאוד מהישראלי, הגדיר אותו כ"רכש אסטרטגי" והרבה לשבח את יכולתו ואת מוסר העבודה שלו. ב-2017/18 הוא גם הוליך את הקבוצה לשמינית גמר ליגת האלופות.

פונסקה לצד מנור סולומון (פרטי)

ביוני 2019 חתם פונסקה ברומא, סיים איתה בעונה הראשונה במקום החמישי בליגה האיטלקית והגיע איתה לחצי גמר הליגה האירופית (הדחה ע"י מנצ'סטר יונייטד). עונה לאחר מכן, לאחר שינויים שנעשו בהנהלה, רומא לא הצליחה בהדרכתו לעלות לליגת האלופות והוא נפרד ממנה. בעקבות ההצלחה באיטליה והעובדה שרומא כבשה בהדרכתו 139 שערים ב-102 משחקים הפך פונסקה למבוקש, ניהל מו"מ עם טוטנהאם וניוקאסל, אבל הצדדים לא הגיעו לכדי סיכום.

לצרפת הגיע פונסקה כבר בקיץ 2022, אז מונה למאמנה של ליל. הקבוצה ההתקפית והאטרקטיבית בהדרכתו סיימה חמישית ועלתה לשלב הפלייאוף במוקדמות הליגה האירופית. עונה לאחר מכן סיים איתה במקום הרביעי שהספיק לעלייה למוקדמות ליגת האלופות ונפרד ממנה בהסכם הדדי.

הכל היה מוכן שוב למעבר למועדון גדול, אבל כמו במקרה של פורטו – גם הפעם לא התמודד פונסקה עם הלחץ למרות שהיו גם ניצני הצלחה. בעונה שעברה אימן את מילאן והוליך אותה לניצחון 1:2 על אינטר בדרבי ששם קץ לשישה הפסדים רצופים במפגש היוקרתי תוך שנקט במערך 4-4-2 הגנתי. הניצחון ההוא לא עזר לו, מכיוון ששרשרת כישלונות שדרדרו את הרוסונרי למקום השמיני הובילו לפיטוריו בדצמבר 2024.

פוטר ממילאן באמצע העונה. פונסקה וליאאו (רויטרס)

"פונסקה צופה בליון נופלת בצורה מסוכנת"

לאחר הפיטורים ממילאן הגיע פונסקה לליון באמצע העונה שעברה וכאמור סיים איתה במקום השישי. העונה הקבוצה עדיין בתמונת המאבק על המקום במפעלים האירופים, אבל לא מציגה יציבות. מעבר להשפעת העונש שהוטל על המאמן, גם שינויי המערכים שלו לא מביאים בינתיים את התוצאות הרצויות.

ליון הפגינה אמנם יכולת סבירה גם כאשר הפסידה 3:2 לפ.ס.ז' לאחרונה, אבל שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים עד כה הובילו את העיתונות המקומית להכריז על משבר. אחרי חמישה ניצחונות בששת המחזורים הראשונים הצליחה הקבוצה לנצח רק פעם אחת בשבעת המחזורים האחרונים והמצב רחוק מלהשביע רצון.

התיקו מול אוסר, בו הדריך כמו תמיד עוזר המאמן ז'ורז' מסייל את השחקנים מהקווים, היה מאכזב במיוחד למרות שהושג במשחק חוץ, מכיוון שליון ניצלה למעשה מהפסד. האחרונה בטבלה כבשה במחצית הראשונה שער שנפסל בצורה מעוררת מחלוקת והנקודה הושגה הודות לעצירת פנדל של השוער הסלובקי דומיניק גרייף.

שחקני ליון (IMAGO)

"פונסקה צופה בקבוצתו נופלת בצורה מסוכנת", תאר אתר "יאנג פוטבולרס" את המצב. "הוא מודאג לגבי הרמה האמיתית של הסגל שלו. התיקו מול אוסר משמש כאזהרה, כבר אין מקום לטעויות וקיים חשש מעונה קשה". מלבד פציעות והרחקות של שחקנים תפסה את הכותרות בצרפת השבוע ידיעה נוספת: העזיבה של דמיאן דלה סנטה, אחד מעוזריו של פונסקה. במועדון טענו כי מדובר בעזיבה שתוכננה מראש בהסכמה הדדית, אבל בדיווחים אחרים נמסר על חוסר שביעות רצונו של העוזר מהנעשה בקבוצה ועל חילוקי דעות בינו לבין המאמן.

הנישואין באוקראינה והבריחה מהמלחמה

לכלי התקשורת בצרפת ובפורטוגל היה לאורך השנים חומר רב לדווח אודות פונסקה, ולא רק מהבחינה המקצועית. גם החיים הפרטיים שלו תפסו כותרות. המאמן, לו יש בן ובת מנישואיו הראשונים, נשוי בפעם השנייה לאוקראינית קתרינה אוסטרושקו בת ה-34, אותה הכיר בתקופה בה אימן את שחטאר דונייצק כאשר היא שימשה כקצינת התקשורת של המועדון.

השניים הורים לילד בן 7 וכאשר פרצה המלחמה באוקראינה לפני כמעט ארבע שנים נאלצה המשפחה לעבור מסע ארוך ומפרך על מנת להימלט מהמדינה שסועת הקרבות. פונסקה ואשתו נמלטו מקייב ונעו 30 שעות בדרכים עד אשר הגיעו לרומניה. ב-2019 התפטרה קתרינה מעבודתה ועברה איתו לאיטליה כאשר קיבל את ההצעה מרומא.