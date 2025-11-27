הפסקת פעילות לרהט שלא הופיעה 3 פעמים

זו הפעם השלישית בעונת המשחקים הנוכחית שקבוצת נערים א' (שנתון 2009) של מועדון צעירי רהט לא הופיעה למשחק ליגה. בעקבות כך, עמדה לדין משמעתי, בפני הדיין עו"ד ישראל שמעוני, שקבע קנס כספי בגובה 2,000 שקלים והפסקת פעילות לקבוצה הצעירה, בעקבות הרשעה שלישית העונה. מכבי באר שבע, היריבה, זכתה לניצחון טכני בדמות 0:3.

בפעם הראשונה שעמדה הקבוצה לדין משמעתי העונה, הייתה לאחר אי הופעתה מול מועדון ספורט באר שבע 2 "צו פיוס", ב-17/10. הפעם השנייה שהקבוצה עלתה לדין משמעתי הייתה לאחר שלא הגיעו השחקנים למשחק מול מועדון ספורט דימונה "צו פיוס", משחק שהיה אמור להיערך ב-01/11.

הקבוצה (נערים א') של מועדון צעירי רהט, הוקמה בשנת 2014. זו הפעם הראשונה ב-12 העונות בהן משחקת הקבוצה הצעירה שהיא מתפרקת. העונה הטובה ביותר מבחינת קבוצת נערים א' של מועדון צעירי רהט הייתה בעונת המשחקים 2016/17, אז סיימה הקבוצה במקום החמישי והמכובד. עונת 2021/22 הייתה הגרועה בתולדותיה עם 18 הפסדים, 160 שערי חובה ומקום אחרון.