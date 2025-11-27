אחרי שנזרק ממגדל העמק, דשון בורק עובר לצפת

אחרי הדרמה שהתרחשה לפני תשעה ימים, בה שחקנה הזר של הפועל מגדל העמק/יזרעאל, דשון בורק, נטש באמצע המשחק מול אליצור אשקלון, כמחאה על ספסולו על ידי המאמן ולאחר מכן שוחרר מהקבוצה, נודע ל-ONE כי קבוצתו הקודמת של בורק, מ.ס צפת, צפויה לקלוט מחדש את השחקן, שצפוי להצטרף במקומו של טאז שרמן.

בורק (29, 1.93) העמיד בעונה שעברה ממוצעים של 22.5 נקודות, ארבעה אסיסטים, 4.6 ריבאונדים ו-3.6 חטיפות (הכי הרבה בלאומית). מ.ס צפת מסובכת קשות בתחתית בליגת המשנה, במאזן 7:1 לאחר שמונה משחקים. במשחקה האחרון הפסידה צפת 88:74 בקריית גת ומשחקה הבא יתקיים ב-2.12 מול עירוני נהריה, באולם הפיס בצפת.

טאז שרמן, שהגיע לצפת מהליגה הראשונה ביוון, מעמיד בינתיים ממוצעים של 20.8 נקודות, 4.4 אסיסטים ו-3.3 ריבאונדים למשחק. העובדה שבורק מסוגל לשחק בשתי עמדות הגארד, בעוד שרמן לא משחק כרכז, גורמת לקבוצה מהלאומית לרצות לעשות את השינוי.