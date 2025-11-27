יום שבת, 29.11.2025 שעה 13:54
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
179-149הפועל כרמיאל4
157-118מכבי נווה שאנן5
1412-138עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
1612-129מכבי קרית מלאכי3
159-148הפועל הרצליה4
1510-139מ.ס. דימונה5
137-128מ.כ. כפ"ס6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-139מכבי יבנה10
1113-119שמשון תל אביב11
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

צעירי א.א פאחם נגד נצרת, טירה מול א.א פאחם

המחזור התשיעי בליגה א' צפון: יתקיימו שלושה משחקים כשהפועל מגדל העמק תארח את הפועל בית שאן. הפועל ע. באקה אל גרבייה תארח את הפועל ע. כרמיאל

שחקני צעירי אום אל פאחם חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני צעירי אום אל פאחם חוגגים (חג'אג' רחאל)

20 יום חלפו מאז המחזור האחרון בליגה א' צפון. פגרת השזרוע מאחורינו וקבוצות ליגה א' צפון חוזרות למחזור התשיעי. הערב (חמישי) יתקיימו להם שלושה משחקים. מ.ס טירה תפגוש בביתה את הפועל אום אל פאחם, נועלת הטבלה, הפועל מגדל העמק תארח את הפועל בית שאן והפועל טירת הכרמל תתמודד מול מכבי אתא ביאליק.

מעבר לכך, מחר (שישי) יערכו שלושה משחקים נוספים, כשבמוקד המפגשים בין צעירי אום אל פאחם למוליכה מכבי אחי נצרת, וכך גם בין הפועל ע. באקה אל גרבייה להפועל עירוני כרמיאל. בתוך כך, מכבי נוג'ידאת תפגוש את מ.כ צעירי טמרה. בשבת, הפועל עירוני עראבה תארח את הפועל בני מוסמוס בקריית ים ומכבי נווה שאנן תפגוש במוצ"ש את עירוני נשר.

מ.ס טירה – הפועל אום אל פאחם (27/11, טירה, 19:00)

לפני היציאה לפגרה, טירה הפסידה לאחר חמישה ניצחונות רצופים. אום אל פאחם, לעומת זאת, מגיעה להתמודדות הזו כשטרם ניצחה במשחקי החוץ שלה. מה גם שכבשה רק שלושה שערים, שהם שליש מכמות השערים שלה עד כה. טירה צירפה באחרונה את אוראל אלקלעי ונפרדה ממואמן עיראקי. באום אל פאחם נפרדו מעבד אלמג'יד שדאפנה, שעבר ליריבה העירונית.

שחקני טירה מאושרים (חג'אג' רחאל)

צעירי אום אל פאחם – מכבי אחי נצרת (28/11, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 12:40)

משחק צמרת מסקרן בין זו שטרם הפסידה בביתה וטרם ספגה ולו שער חובה אחד בביתה, אל מול המוליכה, שספגה רק שער אחד במשחקי החוץ שלה, אך מתקשה למצוא את הרשת (שישה שערים מתוך 16 בסה"כ). ניצחון של המקומיים יקרב אותם עוד יותר לצמרת הגבוהה. מבחינתה של אחי נצרת, זה משחק על כל הקופה. תיקו או הפסד יערער המערכת, אחרי תקופה נפלאה מבחינתם.

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

הפועל טירת הכרמל – מכבי אתא ביאליק (27/11, מתחם אימונים חדרה, 21:15)

משחק קצוות, בין זו מהמקום ה-14 לבין זו מהמקום השני. טירת הכרמל קיבלו לידיהם את אלון בוזורגי ומחמוד עבאס, בתקווה שאלו יעזרו לה לצאת מהמצב בו היא נמצאת. גם אתא ביאליק התחמשה באחרונה, כשצירפה אליה את שחר צפריר, דולב אזרואל ואפיק קטן. ניצחון של אתא ביאליק ומעידה של אחי נצרת, והחבר'ה של אבי סבג במקום הראשון. טירת הכרמל, אגב, עם שלושה משחקי בית, כשבכולם הפסידה וטרם הבקיעה שער זכות.

שחקני מכבי קריית אתא ביאליק חוגגים (חג'אג' רחאל)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – הפועל בית שאן (27/11, מגדל העמק, 19:00)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל עירוני כרמיאל (28/11, הסינתטי בבאקה אל גרבייה, 12:20)

מכבי נוג'ידאת – מ.כ צעירי טמרה (28/11, בועיינה נוג'ידאת מזרחי חדש, 14:00)

הפועל עירוני עראבה – הפועל בני מוסמוס (29/11, הסינתטי בקריית ים, 10:30)

מכבי נווה שאנן – עירוני נשר (29/11, אגרטק חיפה, 19:30)

