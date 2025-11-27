יום שבת, 29.11.2025 שעה 13:54
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"להיות או לא להיות": דריכות שיא בריינה לטבריה

במועדון מבינים את חשיבות הניצחון: "המשחק הכי חשוב עבורנו. במצבנו אין שום אפשרות אחרת מלבד שלוש נקודות, אחרת נמצא את עצמנו בבעיה קשה ביותר"

|
שחקני בני ריינה (שחר גרוס)
שחקני בני ריינה (שחר גרוס)

בבני ריינה לא זוכרים מתי בשנים האחרונות הקבוצה כבר בשלב זה של העונה הייתה בצומת דרכים כל כך גדולה כפי שהיא נמצאת לקראת משחק הליגה במחזור הקרוב מול עירוני טבריה.

ריינה סוחבת את כל הליגה על הגב עם נקודה אחת בלבד, 9 נקודות פחות מעירוני טבריה שנמצאת מעל הקו האדום, מה שמעצים עוד יותר את חשיבות המשחק.

"זה המשחק הכי חשוב עבורנו, להיות או לא להיות בליגה. מדובר במשחק קשה מאוד מול קבוצה שהוכיחה את עצמה, אבל לנו במצבנו אין שום אפשרות אחרת מלבד ניצחון, אחרת נמצא את עצמנו בבעיה קשה ביותר", אמרו בריינה. 

דהם האדיה וסער פדידה לקראת המשחק בשבת

כרגע לפחות מצב כשירותם של נאהיל חוטבא ועילאי אלמקייס לא ברור וייעשה מאמץ גדול להכשירם לקראת המשחק. השניים חזרו לאימונים ויכולים להוות תוספת כוח משמעותית מאוד לסגל של אדהם האדיה שמחפש ניצחון רשמי ראשון. מוחמד שכר לא יהיה כשיר למפגש ונותר מחוץ לסגל.

אגב, המשחק מעבר לחשיבותו המקצועית יפגיש את ריינה עם שלושת האקסים, מוחמד אוסמן, ממדו סמביניה וגיא חדידה שעברו בקיץ לטבריה.

אדהם האדיה מאמן הקבוצה אמר לקראת המשחק: “אנחנו אחרי הפגרה שבאה לנו בדיוק בזמן, התכוננו טוב למשחק והשחקנים נכנסו לעניינים יותר מבחינת עבודה פיזית. היה לנו חשוב להתכונן בתקופה הזאת על המרכיב הפיזיולוגי, כושר גופני, להכניס לעניינים את השחקנים שהצטרפו בתקופה שלי, אני חושב שהקבוצה עבדה טוב והתכוננה טוב. אנחנו לפני המשחק הכי חשוב שלנו העונה, מודעים לזה אבל בסופו של דבר נצטרך לבוא למשחק, לשחק כדורגל טוב ולקחת את הנקודות.

אדהם האדיה (שחר גרוס)אדהם האדיה (שחר גרוס)

“לא להתעסק יותר בחשיבות המשחק ובכותרות, יותר מעניין שהקבוצה תהיה מוכנה והיא מוכנה. סוף סוף התחלנו לקבל גם את השחקנים הפצועים באימונים שמתאמנים ויעמדו לרשותינו. צריך לעשות את העבודה, אנחנו מודעים לכך שהמצב בטבלה לא טוב ושזה משחק חשוב, אבל בכדורגל דברים משתנים ותמיד יש הזדמנות לחזור, הכל יכול לקרות וזה משחק שאנחנו יכולים לקחת שלוש נקודות ולצמצם את הפער”.

שחקן הקבוצה סער פדידה אמר: מצפה לנו משחק לא פשוט, אנחנו אחרי תקופה לא טובה, אבל הפגרה עשתה לנו טוב. עשינו מחנה אימונים בקצב גבוה, צפינו בוידאו של הדברים שהיינו צריכים לעבוד עליהם והתגבשנו. ביום שבת אני מקווה שנצליח לעשות את העבודה, לקחת שלוש נקודות ולצאת לדרך חדשה בעזרת הקהל.     

