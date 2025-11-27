אשדוד תפגוש את מלאכי, אזור תצא לקריית גת

20 יום חלפו מאז המחזור האחרון בליגה א' דרום. פגרת השזרוע מאחורינו וקבוצות ליגה א' דרום חוזרות למחזור התשיעי. הערב (חמישי) יתקיימו להם שלושה משחקים. דימונה תארח את מרמורק, בית"ר נורדיה ירושלים תפגוש את בית"ר יבנה ושמשון תל אביב תתמודד מול מ.כ ירושלים.

מעבר לכך, מחר (שישי) התקיימו שלושה משחקים נוספים, כשבמוקד המפגשים בין מכבי עירוני אשדוד למכבי קריית מלאכי וכך גם בין מכבי קריית גת להפועל אזור. מכבי יבנה תארח בביתה את נועלת הטבלה, מ.כ צעירי טירה. במוצ"ש, מ.כ. כפר סבא תפגוש את הפועל ניר רמת השרון וביום שני, המחזור יינעל כשהפועל הרצליה תארח בביתה את מ.כ ירמיהו חולון.

מכבי עירוני אשדוד - מכבי קריית מלאכי (28/11, הסינתטיקו באשדוד, 12:30)

הקרב על המקום השני? בעירוני אשדוד יצטרכו להתעסק בכדורגל נטו, הרי שהעיר גועשת ורועשת, נוכח התפטרותו של יו"ר האגודה, יגאל ממן. יש לציין כי עירוני אשדוד העבירה את נתנאל פרץ ושילה אסרף, בוגרת מחלקת הנוער שלה, לקבוצות אחרות. קריית מלאכי, לעומת זאת, קיבלה לידיה את אורי זוהר, שחקנה של מכבי יבנה.

דניאל טולמסוב (IMAGO)

לשתי הקבוצות אין יומרות לעליית ליגה השנה, אך בשקט-בשקט מדברות על פלייאוף עליון והצלחה כבירה, אחרי שנים של חלק תחתון בליגה א'. מלאכי יודעת שאם תנצח, תשמור על המקום השני. דניאל טולמסוב, שאימן בעבר בקריית מלאכי, צפוי לקבל "אהבה" מצד הקהל הכתום, אף על פי שלא יעמוד על הקווים, נוכח הרחקה.

שחקני קריית מלאכי חוגגים (יונתן גינזבורג)

מכבי קריית גת - הפועל אזור (28/11, כרמי גת סינתטי קריית גת, 12:35)

קרב בין שתי הקבוצות שספגו הכי מעט שערים עד כה (חמישה בסך הכל). קריית גת מגיעה להתמודדות לאחר בשורה מרה, בדבר לכתו, בטרם עת, של רונן פרץ ז"ל, אביו של עידן, שחקן הקבוצה. קריית גת התחמשה בעמית סרוסי, בעוד העבירה את אלמוג מלול להפועל בית שאן. באזור נפרדו דווקא מאלון בוזורגי, שחזר צפונה וחבר להפועל טירת הכרמל.

רומן זולו ושחקניו רוצים לשמור על פוקוס וכך גם על המקום הראשון, כשמדובר, לעת עתה, על הקבוצה היחידה בליגה א' דרום שטרם הפסידה העונה בכל המסגרות. פחות ממחצית משעריה של הפועל אזור נכבשו במשחקי החוץ שלה. מה גם שהיא סופגת יותר בחוץ מאשר בבית. קריית גת, לעומת זאת, ספגה את כל חמשת שעריה – בבית. רק תשעה שערים כבשה בבית, מתוך 21 שערים סה"כ.

מ.כ כפר סבא - הפועל ניר רמת השרון (29/11, אצטדיון לויטה כפר סבא, 20:00)

קרב השרון בליגה א' דרום. הקבוצה של עידן דוד התחמשה ב-48 השעות האחרונות בעמית תקתוק ונדב ברמי, בעוד רמת השרון קיבלה לידיה את אלעד שאבי ועודד בריהון, צמד שחקנים שכמעט ולא ראו דקות משחק בשנתיים האחרונות. מה גם שעתידה של הפועל ניר רמת השרון לוט בערפל, הרי שנכון ליום זה אין כל תמיכה מצד העירייה, כפי שפורסם ב-ONE באחרונה.

גל שלהבת וקהל אוהדי כפר סבא (יונתן גינזבורג)

כפר סבא מגיעה להתמודדות כשטרם הפסידה בביתה וספגה רק צמד שערים – הנתון הנמוך לקבוצה במשחקי הבית שלה. רמת השרון, שנמצאת מתחת לקו האדום, כבשה רק שער אחד במשחקי החוץ שלה, כך שמצבה לא מזהיר במיוחד. בכפר סבא יחפשו להמשיך במומנטום איתו יצאו לפגרת השזרוע, בעוד ברמת השרון ינסו להפתיע ולהוכיח כי ההספדים עליה מוקדמים.

דובב גבאי חוגג (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור:

מ.ס דימונה - הפועל מרמורק (27/11, דימונה, 17:00)

בית"ר נורדיה ירושלים - בית"ר יבנה (27/11, עמק הארזים 2 ירושלים, 19:00)

שמשון פזטל תל אביב - מ.כ ירושלים (27/11, ספורטק צפון מגרש מזרחי תל אביב, 20:30)

מכבי יבנה - מ.כ צעירי טירה (28/11, אצטדיון טוטו יבנה, 12:30)

הפועל הרצליה - מ.כ ירמיהו חולון (01/12, אצטדיון טוטו הרצליה, 18:00)