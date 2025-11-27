יום שבת, 29.11.2025 שעה 13:53
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
179-149הפועל כרמיאל4
157-118מכבי נווה שאנן5
1412-138עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
1612-129מכבי קרית מלאכי3
159-148הפועל הרצליה4
1510-139מ.ס. דימונה5
137-128מ.כ. כפ"ס6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-139מכבי יבנה10
1113-119שמשון תל אביב11
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

אשדוד תפגוש את מלאכי, אזור תצא לקריית גת

כבר הערב יתקיימו להם 3 משחקים במחזור ה-9 בליגה א' דרום, כשדימונה תארח בביתה את מרמורק. המחזור יינעל במפגש בין הפועל הרצליה לירמיהו חולון

|
שחקני קריית גת (יונתן גינזבורג)
שחקני קריית גת (יונתן גינזבורג)

20 יום חלפו מאז המחזור האחרון בליגה א' דרום. פגרת השזרוע מאחורינו וקבוצות ליגה א' דרום חוזרות למחזור התשיעי. הערב (חמישי) יתקיימו להם שלושה משחקים. דימונה תארח את מרמורק, בית"ר נורדיה ירושלים תפגוש את בית"ר יבנה ושמשון תל אביב תתמודד מול מ.כ ירושלים.

מעבר לכך, מחר (שישי) התקיימו שלושה משחקים נוספים, כשבמוקד המפגשים בין מכבי עירוני אשדוד למכבי קריית מלאכי וכך גם בין מכבי קריית גת להפועל אזור. מכבי יבנה תארח בביתה את נועלת הטבלה, מ.כ צעירי טירה. במוצ"ש, מ.כ. כפר סבא תפגוש את הפועל ניר רמת השרון וביום שני, המחזור יינעל כשהפועל הרצליה תארח בביתה את מ.כ ירמיהו חולון.

מכבי עירוני אשדוד - מכבי קריית מלאכי (28/11, הסינתטיקו באשדוד, 12:30)

הקרב על המקום השני? בעירוני אשדוד יצטרכו להתעסק בכדורגל נטו, הרי שהעיר גועשת ורועשת, נוכח התפטרותו של יו"ר האגודה, יגאל ממן. יש לציין כי עירוני אשדוד העבירה את נתנאל פרץ ושילה אסרף, בוגרת מחלקת הנוער שלה, לקבוצות אחרות. קריית מלאכי, לעומת זאת, קיבלה לידיה את אורי זוהר, שחקנה של מכבי יבנה.

דניאל טולמסוב (IMAGO)דניאל טולמסוב (IMAGO)

לשתי הקבוצות אין יומרות לעליית ליגה השנה, אך בשקט-בשקט מדברות על פלייאוף עליון והצלחה כבירה, אחרי שנים של חלק תחתון בליגה א'. מלאכי יודעת שאם תנצח, תשמור על המקום השני. דניאל טולמסוב, שאימן בעבר בקריית מלאכי, צפוי לקבל "אהבה" מצד הקהל הכתום, אף על פי שלא יעמוד על הקווים, נוכח הרחקה.

שחקני קריית מלאכי חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני קריית מלאכי חוגגים (יונתן גינזבורג)

מכבי קריית גת - הפועל אזור (28/11, כרמי גת סינתטי קריית גת, 12:35)

קרב בין שתי הקבוצות שספגו הכי מעט שערים עד כה (חמישה בסך הכל). קריית גת מגיעה להתמודדות לאחר בשורה מרה, בדבר לכתו, בטרם עת, של רונן פרץ ז"ל, אביו של עידן, שחקן הקבוצה. קריית גת התחמשה בעמית סרוסי, בעוד העבירה את אלמוג מלול להפועל בית שאן. באזור נפרדו דווקא מאלון בוזורגי, שחזר צפונה וחבר להפועל טירת הכרמל.

רומן זולו ושחקניו רוצים לשמור על פוקוס וכך גם על המקום הראשון, כשמדובר, לעת עתה, על הקבוצה היחידה בליגה א' דרום שטרם הפסידה העונה בכל המסגרות. פחות ממחצית משעריה של הפועל אזור נכבשו במשחקי החוץ שלה. מה גם שהיא סופגת יותר בחוץ מאשר בבית. קריית גת, לעומת זאת, ספגה את כל חמשת שעריה – בבית. רק תשעה שערים כבשה בבית, מתוך 21 שערים סה"כ.

מ.כ כפר סבא - הפועל ניר רמת השרון (29/11, אצטדיון לויטה כפר סבא, 20:00)

קרב השרון בליגה א' דרום. הקבוצה של עידן דוד התחמשה ב-48 השעות האחרונות בעמית תקתוק ונדב ברמי, בעוד רמת השרון קיבלה לידיה את אלעד שאבי ועודד בריהון, צמד שחקנים שכמעט ולא ראו דקות משחק בשנתיים האחרונות. מה גם שעתידה של הפועל ניר רמת השרון לוט בערפל, הרי שנכון ליום זה אין כל תמיכה מצד העירייה, כפי שפורסם ב-ONE באחרונה.

גל שלהבת וקהל אוהדי כפר סבא (יונתן גינזבורג)גל שלהבת וקהל אוהדי כפר סבא (יונתן גינזבורג)

כפר סבא מגיעה להתמודדות כשטרם הפסידה בביתה וספגה רק צמד שערים – הנתון הנמוך לקבוצה במשחקי הבית שלה. רמת השרון, שנמצאת מתחת לקו האדום, כבשה רק שער אחד במשחקי החוץ שלה, כך שמצבה לא מזהיר במיוחד. בכפר סבא יחפשו להמשיך במומנטום איתו יצאו לפגרת השזרוע, בעוד ברמת השרון ינסו להפתיע ולהוכיח כי ההספדים עליה מוקדמים.

דובב גבאי חוגג (יונתן גינזבורג)דובב גבאי חוגג (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור:

מ.ס דימונה - הפועל מרמורק (27/11, דימונה, 17:00)

בית"ר נורדיה ירושלים - בית"ר יבנה (27/11, עמק הארזים 2 ירושלים, 19:00)

שמשון פזטל תל אביב - מ.כ ירושלים (27/11, ספורטק צפון מגרש מזרחי תל אביב, 20:30)

מכבי יבנה - מ.כ צעירי טירה (28/11, אצטדיון טוטו יבנה, 12:30)

הפועל הרצליה - מ.כ ירמיהו חולון (01/12, אצטדיון טוטו הרצליה, 18:00)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */