חי אבייב הצטרף למחלקת הנוער של הפועל לוד

משהו טוב קורה העונה במחלקת הנוער של הפועל לוד. קבוצת הנוער מוליכה את טבלת ליגת מרכז, כך גם קבוצת נערים ג' בליגת שפלה. קבוצת נערים א' של המועדון בין שלוש הגדולות בליגת מחוז דן וקבוצת נערים ב' בחלקו העליון של הטבלה באותו המחוז. עתה, מצטרף לו חי אבייב למערכת, ויהיה אמון על מחלקת הנוער, לצד אייל פולטיגר.

עד לא מזמן אבייב שימש כמאמן שמשון פזטל תל אביב מליגה א' דרום, אלא שהחליט לקום וללכת לאחר המחזור השביעי בליגה, בו הפסיד 2:0 להפועל ניר רמת השרון. הבעלים אופיר רגב הרים טלפון לחי על מנת לצרפו למערכת, כשהאחרון נענה לבקשה ויהיה חלק ממחלקת הנוער המפוארת של הפועל לוד, המונה 16 קבוצות ליגה לצד בית ספר לכדורגל.

הצטרפותו של חי מגיעה רגע לפני המפגש המסקרן במסגרת סיבוב ג' בגביע המדינה בכדורגל לנוער, כאשר מכבי נתניה, מצמרת ליגת העל לנוער, תיסע מחר ללוד. שם תפגוש את המקומיים, שכאמור מוליכים את טבלת ליגת נוער מרכז, הליגה הרביעית בטיבה לשנתוני 2007-2008 ו-2006 (חריגי גיל). המשחק בין השתיים ייערך במגרש הסינתטי בלוד (שישי), בשעה 12:45.

הפועל לוד ע'ש ניקי מיכאלי (יונתן גינזבורג)

את הנוער של הפועל לוד על שם ניקי מיכאלי, שהיה חלק בלתי נפרד מהפועל בני לוד רכבת משנים עברו, מאמן כיום ציון חיון, שקיבל הזדמנות בבוגרים לפני מספר שנים. החלום שלו, בדומה לחלום החבר'ה הצעירים המשחקים במועדון הוא לעלות לליגה הארצית לנוער בתום עונת 2025/26 ולהמשיך ולעלות בשלבים של גביע המדינה.

ל-ONE נודע כי במכבי נתניה ביקשו מלוד לארח את ההתמודדות באצטדיון העירוני, ע"ש בני רגב ז"ל, אלא שנענו בשלילה. בלוד העדיפו לארח את היהלומים במגרש המוכר להם, בתנאים שלהם, בכדי לנסות ולהביא גאווה לעיר ולעשות סנסציה שטרם נראתה כמותה מזה שנים ארוכות, בוודאי כאשר קבוצה מהליגה רביעית מארחת קבוצה מהליגה הראשונה.

אמיר חסונה ואייל פולטיגר (נזיה סולטן)

אופיר רגב מסר ל-ONE: "חי אבייב הוא איש מקצוע מהשורה הראשונה. אני שמח שהצטרף אלינו, בעונה בה אנחנו מצליחים להוציא את המקסימום מהחבר'ה הצעירים במחלקת הנוער שלנו. תודה רבה לאייל פולטיגר, שעובד לילות כימים על מנת שהמחלקה תעבוד בצורה הטובה ביותר ושלכולם כאן לא יחסר דבר. מאמין בלב שלם שהנוער שלנו מסוגל לחולל הפתעה מול מכבי נתניה".