רן קוז'וק: לא אתעסק פה בעניינים האישיים שלי

הפועל באר שבע תפתח בשבת את המחזור ה-11 של ליגת העל בסמי עופר נגד הפועל חיפה. הקבוצה מבירת הנגב ניצבת בפסגת הטבלה, אבל היא יצאה לפגרת הנבחרות והשזרוע אחרי תיקו ביתי נגד אשדוד, שרק בזכות שער בתוספת הזמן של הלדר לופס לא הסתיים בהפסד. מאמן הקבוצה רן קוז’וק דיבר היום (חמישי) לצד אליאל פרץ במסיבת העיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

רן, לפני שאלות על המשחק, שומעים לא מעט דיבורים בשבועיים האחרונים לגבי העתיד שלך בב”ש. זה משהו שבדרך כלל מפריע לקבוצות, רעש מאוד מיותר. אתה יכול לעשות סוף בעניין הזה?

”אני לא מתכוון להתעסק בעניינים האישיים שלי פה, אני נהנה בהפועל ב”ש ומאוד אוהב את המועדון והאנשים, יש לנו הרבה דברים חשובים לעשות. קשה להזיז אותנו מהדרך”.

מה עשיתם בפגרה ואיך עושים שהמשחק מול ק”ש לא יקרה מול הפועל חיפה?

”רוצה להאמין שלמדנו מהפעם האחרונה, אני אוהב לראות את השחקנים שלי בחזרה, את הדרך שבה הם מתאמנים, ההתייחסות והרצינות. מצפה לנו משחק מאוד קשה, אני בטוח שאנחנו יודעים מה צריך לעשות כדי לעבור אותו”.

אליאל פרץ ורן קוז'וק (שחר גרוס)

הפועל חיפה בחודש פחות טוב, אבל משחקת מאוד התקפי ויש לה חלק קדמי שיודע את העבודה.

”הפועל חיפה קבוצה טובה ומאומנת עם שחקנים מאוד כישרוניים, גם צעירים וגם זרים. כמו בכל קבוצה יש שחקנים שתמיד יכולים לסכן אותנו, צריכים להתמקד ביתרונות שלנו ולדעת איך לעצור את הדברים שהם מנסים לעשות. הם קבוצה טובה”.

מה עשית שונה בפגרה הזו שגם הייתה יותר ארוכה מהקודמת, כדי להמשיך ביכולת שלכם?

”אני רוצה להאמין שהמשחק נגד קריית שמונה היה היוצא מן הכלל. אם מסתכלים על כל המשחקים הוא היה יוצא מהכלל. אני רוצה להאמין שזה לא קשור לפגרה אלא שאיבדנו את העקרונות שלנו. רוצה להאמין שזה לא יקרה עכישו. מאתמול כשכולם היו ביחד, דיברנו על דברים בסיסיים שהיו חסרים לנו, גם במשחק נגד אשדוד. מאמין שאם נביא את הדברים האלה נוכל לנצח במשחק”.

בהגנה יש את מיגל ויטור, דיופ, מתן בלטקסה שהתאמן, זה כאב ראש, איך אתה רואה את זה?

”כמו כל עמדה, יש תחרות טובה ובריאה. לכל אחד מהם יש את היתרונות היחסיים שלו. אני צריך לקבל את ההחלטות הקשות ובעזרת השם הכי טובות כדי שננצח. אני יכול להגיד שבשבוע הקרוב אנחנו הולכים לשלושה משחקים בשבוע, מה שלא היה תקופה, וזו הסיבה שצריך סגל כזה עם איכות גם בספסל כדי להעמיד קבוצה יחסית טרייה בסופו של דבר”.

שחקני הפועל באר שבע (אורן בן חקון)

זלאטנוביץ’ נעדר, אלון תורג’מן היה די טוב באימונים, זה נותן לך חומר למחשבה?

”כמעט בכל שבת יש לי כמה התלבטויות על מי שישחק, וזה לזכותם של השחקנים שעושים לי כאב ראש מהאופן שבו הם מתאמנים ומתייחסים למקצוע (לטובה). יש פה שחקנים טובים, האחריות שלהם היא להוכיח שמגיע להם כשיש להם הזדמנות”.

המשחק בשבת ב-15:00 דורש הכנה מיוחדת?

”כן ובגלל זה העברנו את זמן האימון. זה משנה את סדר היום, אבל כמו שזה משנה אצלנו דברים זה משנה גם אצלם, לא רואה בזה משהו יוצא מגדר הרגיל, בשנה שעברה עשינו ניצחון גדול נגד טבריה בשעה הזו”.

מבחינה התקפית דובר לא מעט על זלאטנוביץ’ שבישל נגד בית”ר, אנחנו קרובים לסוף הסיבוב הראשון. מבחינתך יש דגש מסוים לגביו?

”התפוקה של איגור לא מטרידה אותי, הוא הגיע לכאן כדי שנהיה מקום אחד יותר מהעונה שעברה ושנכבוש יותר שערים ועד עכשיו שתי המטרות מושגות באופן מלא”.

איגור זלאטנוביץ' חוגג (מרטין גוטדאמק)

אליאל פרץ אמר לקראת המשחק ואחרי החזרה מהפגרה: “לא יצא לי הרבה להתאמן עם הקבוצה כי חזרנו רק ביום שני לאימונים כולם. אתמול היה אימון ראשון כשכולם היו, רן דיבר על הדגשים שהיה חשוב לו שנבין, אני מאמין שנחזור כמו שצריך ונעשה את העבודה”.

מבחינתך כשחקן שעשה התקדמות גדולה בנבחרת, ואנחנו רואים ושומעים את זה עם קמפיין נהדר שלך, איך אתה מביא את זה להפועל ב”ש כדי לעשות את זה גם בקבוצה?

”ההתקדמות שלי הייתה קודם כל פה, תחת הקרדיט של רן והקבוצה, הבאתי את היכולות שלי לידי ביטוי פה ומכאן בניתי את הביטחון שלי לנבחרת ואני חושב ששיחקתי טוב. צריך להמשיך את היכולת הטובה בקבוצה, לשחק הכי טוב שיש, לבוא ולתת הכל, לעשות את הדברים הפשוטים ומאמין שיהיה טוב”.

אליאל פרץ (שחר גרוס)

אתה ממשיך ברף ההתקדמות, בשנה שעברה דובר על ונטורה וקאנגווה, הפעם מדברים עליך כאקס פקטור של הקישור, יותר מהם.

”לא מייחס לזה חשיבות וגם בשנה שעברה לא ייחסתי. יש שילוב מצוין בין שלושתנו יחד, כל אחד מבליט את הצדדים החזקים של האחר, בסך הכל אנחנו שלישייה מצוינת”.

ביחס למה שהיה נגד ק”ש, איך אתם מדברים ביניכם השחקנים שזה לא יחזור על עצמו מול הפועל חיפה שיש לה כלים התקפיים טובים?

”אנחנו מבינים את חשיבות המשחק והשבוע הקרוב. מה שהיה בק”ש מת, זה היה חד פעמי, צריכים לבוא ולהוכיח את זה בשבוע הקרוב, אנחנו מודעים לכך שאחרי הפגרה האחרונה חזרנו קצת פחות טוב ועכשיו רוצים לבוא מפוקסים ומרוכזים ולפתוח עם 3 נקודות כי מחכה שבוע לא קל”.