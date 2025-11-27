יום חמישי, 27.11.2025 שעה 10:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

גל אראל שוקל לעלות במערך 3 בלמים מול ב"ש

אם ברונו רמירז יתאמן כרגיל, הוא עשוי לפתוח במרכז ההגנה עם דיבה ומלול. הפועל חיפה תקיים טקס לזכר ליאור אסולין ז"ל ולגיוס כספים לשורדי הנובה

|
גל אראל (חג'אג' רחאל)
גל אראל (חג'אג' רחאל)

הפועל חיפה נערכת לקראת משחקה ביום שבת ב-15:00 מול הפועל ב"ש, משחק שפתוח סדרה של שלושה משחקים קשים עד סיום הפגרה מול הדרומיים, מכבי ת"א ומכבי נתניה.

לקראת ב"ש, גל אראל שוקל לעלות במערך של שלושה בלמים - כל זאת אם ברונו רמירז, שחזר מפציעה, יערוך גם היום ומחר אימונים מלאים. דור מלול וג'ורג' דיבה עשויים להיות חלק משלושת הבלמים.

סנה גומס חזר להתאמן, אבל בספק להרכב. הבלם הקמרוני, כמו גם המגן רועי הרמן, ממשיכים להיבחן והחלטה לגביהם אמורה להיות בקרוב.

ברונו רמירז (עמרי שטיין)ברונו רמירז (עמרי שטיין)

בתוך כך, המועדון יקיים לפני המשחק בשבת טקס בשיתוף קהילת שבט הנובה לזכרו של ליאור אסולין ז"ל שנרצח במסיבה ובמטרה לסייע לגייס כספים לעמותה המסייעת לשורדי הנובה. השחקנים יעלו למגרש עם חולצות ועליהן הכיתוב: “We will dance again”.

בנוסף המועדון יפעיל מתחם פאן זון (רחבת הפסל) החל משעה 13:00 ובו מגוון מתקנים חווייתיים. המועדון הזמין במהלך השבוע 1,000 תלמידים מהקריות תוך מפגש ושיח מעצים עם התלמידים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */