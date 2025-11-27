גל אראל שוקל לעלות במערך 3 בלמים מול ב"ש

הפועל חיפה נערכת לקראת משחקה ביום שבת ב-15:00 מול הפועל ב"ש, משחק שפתוח סדרה של שלושה משחקים קשים עד סיום הפגרה מול הדרומיים, מכבי ת"א ומכבי נתניה.

לקראת ב"ש, גל אראל שוקל לעלות במערך של שלושה בלמים - כל זאת אם ברונו רמירז, שחזר מפציעה, יערוך גם היום ומחר אימונים מלאים. דור מלול וג'ורג' דיבה עשויים להיות חלק משלושת הבלמים.

סנה גומס חזר להתאמן, אבל בספק להרכב. הבלם הקמרוני, כמו גם המגן רועי הרמן, ממשיכים להיבחן והחלטה לגביהם אמורה להיות בקרוב.

ברונו רמירז (עמרי שטיין)

בתוך כך, המועדון יקיים לפני המשחק בשבת טקס בשיתוף קהילת שבט הנובה לזכרו של ליאור אסולין ז"ל שנרצח במסיבה ובמטרה לסייע לגייס כספים לעמותה המסייעת לשורדי הנובה. השחקנים יעלו למגרש עם חולצות ועליהן הכיתוב: “We will dance again”.

בנוסף המועדון יפעיל מתחם פאן זון (רחבת הפסל) החל משעה 13:00 ובו מגוון מתקנים חווייתיים. המועדון הזמין במהלך השבוע 1,000 תלמידים מהקריות תוך מפגש ושיח מעצים עם התלמידים.