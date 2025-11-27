יום חמישי, 27.11.2025 שעה 13:48
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בכר: מה שעבדנו עליו יבוא לידי ביטוי ביום שבת

מאמן חיפה לקראת הפועל פ"ת: "העתיד יהיה טוב, צריך איזון. היה לי זמן להכיר את השחקנים, לא כולם קיבלו הזדמנות. פיינגזיכט ודרזי יכולים להשתלב"

גיא מלמד וסתיו אלימלך (פרטי)
מכבי חיפה תחזור בשבת מפגרת הנבחרות והשזרוע למשחק חוץ מסקרן נגד הפועל פתח תקווה. הירוקים יצאו לפגרה לאחר רצף של ארבעה משחקים בהם איבדה נקודות בדקות הסיום, וסך הכל שבעה משחקים ללא ניצחון, ונגד הקבוצה של עומר פרץ יקוו הירוקים להשיג שלוש נקודות לראשונה בקדנציה השלישית של ברק בכר, שדיבר הבוקר במסיבת עיתונאים.

הייתם בפגרה, כמו כל ליגת העל. מה היה בה, איך התכוננתם?
"הפגרה באה לנו בזמן טוב. נכנסתי ישר לתוך לחץ של משחקים והסתכלנו על הכאן ועכשיו, אז אחרי שלושה משחקים שבסופם התאכזבנו, היה לנו זמן לנתח את הדברים, לראות מה היה לא טוב, היו גם דברים טובים, ובאמת לראות דברים אחרים. עבדנו על איזון, צריך שיהיה איזון בקבוצה כמו בכל דבר בחיים. אני מאמין שמה שעבדנו עליו יבוא לידי ביטוי כבר בשבת. אנחנו צריכים לראות קבוצה מחויבת שמשחקת כמו שאנחנו מתרגלים ומתאמנים".

עבדתם גם על הנושא המנטלי?
"מקצועי ומנטלי מתחברים ביחד. ברגע שהדברים מסתדרים, אנחנו נראה את הדברים משתלבים ביחד, זו המטרה".

זו פעם ראשונה שבאת באמצע העונה, הפגרה הזו היא למעשה טרום העונה שלך.
"כן. היה לי זמן להכיר שחקנים שפחות הכרתי וזאת הייתה המטרה, להכיר אותם יותר. אני מרגיש שהזמן היה לטובתנו, כצוות וכקבוצה אבל בסוף אנחנו צריכים להראות את זה במשחקים ולהביא תוצאות".

מה לגבי שחקני הנוער שנמצאים עם הקבוצה?
"הם (פיינגזיכט ודרזי) מתאמנים בקבוצה הבוגרת ומוכיחים שיש להם יכולת להשתלב וזה חשוב. יש עוד שלושה-ארבעה שחקני נוער מאוד מוכשרים שגם התאמנו איתנו ואנחנו רואים איתם את העתיד. עכשיו צריך לדאוג להווה".

אתה יושב עם ליאור רפאלוב, ונעשו הרבה טעויות בתחילת העונה. אתם מתמקדים כבר על שחקנים לקראת ינואר?
"אנחנו מדברים הרבה על טעויות, אבל אנחנו לאט לאט בונים משהו חזק שכרגע לא בא לידי ביטוי בתוצאות. נעשו גם דברים טובים. עם שינויים נכונים גם בינואר וגם לעתיד, יחד עם שילוב של צעירים מוכשרים, אפשר לייצר פה משהו טוב. כולם רוצים את הכאן ועכשיו וזה לגיטימי, אבל לפעמים יש תקופות שדברים פחות מתחברים. אני מאמין שהעתיד יהיה טוב".

איך אתם יכולים להבטיח שלא יהיו טעויות כמו עם חלק מהשחקנים?
"צריך לתת לשחקנים את ההזדמנות, אני גם חושב שלא כולם קיבלנו הזדמנויות. עם הסגל הקיים אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר וזו המטרה שלנו כרגע".

להפועל פתח תקווה יש חלק התקפי מאוד מהיר שהעניש כמעט כל קבוצה בליגה
"זו חד משמעית קבוצה טובה עם מאמן מצוין שיודעת להביך קבוצות אחרות. בשביל זה אנחנו עובדים, כי אם לא נעבוד וניישם את הדברים ניראה רע. אבל אנחנו מוכנים לקבוצה התקפית ומוכשרת".

מכבי חיפה במעמד קצת שונה מבחינת הטבלה.
"אמרתי לשחקנים שהטבלה לא משקרת, עכשיו אנחנו צריכים לראות מה לא טוב ולתקן את זה. אנחנו צריכים לקחת אוויר, לעשות חשבון נפש, וכולנו צריכים להבין שצריך להיות פה סוויץ' ולראות קבוצה אחרת".

לגבי מצב הפצועים, איפה עומדים פדראו ויובאנוביץ'?
"פדראו חזר להתאמן ויש לו חיזוקים שהוא עדיין צריך לעשות, אני מקווה שבשבוע הבא הוא כבר ייקח חלק מלא באימונים. יובאנוביץ' יחמיץ את המשחק, אבל אמור לחזור כבר בראשון. פייר (קורנו) כבר חזר להתאמן, הכיוון טוב".

הקהל ממשיך לבוא ולתמוך. אין הגיון בין מה שקורה מחוץ למגרש למה שקורה בתוך המגרש. אתה מכיר את הקהל שבא בהמוניו
"זה מחמם את הלב וזה לא דבר שהוא מובן מאליו. אנחנו מרגישים שאנחנו מאכזבים כקבוצה ואני מרגיש אחריות מאוד גדולה כי באתי עם ציפיות מאוד גדולות ואנחנו רוצים שהקהל יהנה מניצחון וכדורגל טוב ואנחנו עושים הכל כדי שזה יקרה".

