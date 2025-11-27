יום חמישי, 27.11.2025 שעה 09:08
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
57%1621-166014מינסוטה טימברוולבס
56%1821-186516גולדן סטייט ווריורס
56%1831-187516פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

אבדיה: המשחק הזה היה משמעותי לגדילה שלנו

הישראלי שקלע 37 נקודות בהפסד פורטלנד סיכם: "זה הרגיש קצת כמו משחק פלייאוף, קבוצות מכווצות מולי את הצבע ומצופפות מולי, הכדור לא נכנס לנו"

|
דני אבדיה (צילום מסך)
דני אבדיה (צילום מסך)

דני אבדיה קלע 37 נקודות בהפסד 115:102 של פורטלנד לסן אנטוניו בגביע, הפסד שהדיח את הטרייל בלייזרס מהטורניר. הישראלי היה בין הבודדים שתפקדו בקבוצה שלו שהתקשתה מול הספרס, ובסיום המשחק סיכם את ההתמודדות במסיבת העיתונאים מהזווית שלו.

אבדיה אמר לאחר המשחק: "אני לא אגיד שאני מאוכזב, אבל רצינו מאוד לנצח במשחק הזה. זו הייתה הזדמנות טובה עבורנו, נלחמנו, ניסינו להיות במשחק. זה הרגיש קצת כמו משחק פלייאוף, אני יודע שאני לא מנוסה ושהרבה שחקנים פה לא מנוסים, אבל זה היה מבחן טוב עבורנו ואנחנו יכולים ללמוד מזה הרבה, ניקח את ההפסד הזה כלמידה. מה הדבר הכי גדול שלמדתי? אנחנו צריכים לסגור טוב בהגנה, הנקודות שלהם אחרי שלקחו ריבאונד הרגו אותנו. צריכים להמשיך לזרוק, אני יודע שהכדור לא נכנס היום, אבל זה קורה גם לטובים ביותר וצריך להמשיך קדימה”.

“אבדיה הוסיף: "הם שיחקו בצורה דומה לשלנו וניצחו, זה די מתסכל. רציתי להיות אגרסיבי ולשחק את המשחק שלי, אני לא מרוצה כי אנחנו רוצים לנצח, מאוד רציתי שנעלה לסיבוב הבא, אז אני אחמיא לעצמי קצת, אבל צריכים להמשיך הלאה כי הקבוצה היא מה שחשוב. המשחק היה משמעותי לגדילה שלנו, הרבה שחקנים מעלים את הרמה ואני שמח לראות את זה. אין לנו ניסיון בפלייאוף, אבל אני רואה את הפוטנציאל בקבוצה הזו”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“אנחנו מאוד צעירים וזה ממש כיף, אפילו כשאנחנו מפסידים זה כיף לשחק עם השחקנים האלה. זה לא שאנחנו מובסים, יש לי ניסיון גם בזה, אנחנו נלחמים, כולם רוצים לנצח וזה מה שהופך את הקבוצה למיוחדת. אני שמח גם מהדרך שבה אנחנו מפסידים כי אנחנו גדלים. אני חושב שההפסד היה מאכזב, אבל יהיה טוב עבורנו נלמד מזה כי נהיה במצבים כאלה בעתיד".

על כך שפורטלנד בונה עליו יותר אמר: "אף פעם לא הייתי בסיטואציה הזו, לא הייתי מנהל המשחק הראשי ולהיות בסיטואציה הזו מלמד אותי הרבה. אני מרגיש שיש לי אחריות לשתף את הכדור ולגרום לחבר'ה האחרים להיכנס למשחק טוב, לדבר עם האחרים, זה כן מוסיף קצת על הכתפיים, אבל נהנה לעשות את זה ולהיות הבחור שמכניס את החבר'ה האחרים למשחק. יש פעמים שזה קורה יותר טוב ויש שפחות טוב, אני מנסה ללמוד".

“זה השחקן שאני, תמיד אנסה למסור את המסירה הנכונה, אני לא מתעקש על המשחק. המון קבוצות מכווצות את הצבע מולי, האחריות שלי זה לחפש את החברים לקבוצה, הרבה פעמים מצופפים מולי ואני מנסה לעשות את המסירה הנכונה, זה סגנון מנצח", סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */