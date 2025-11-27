יום חמישי, 27.11.2025 שעה 10:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

דאגה בחיפה: לנהואל קשה להתרומם מנטלית

הירוקים שוקלים את עתיד הקשר ומתקשים לעכל את הסיטואציה שאליה נקלע: "נצטרך לעשות חשיבה לגביו לקראת ינואר". במועדון ישקלו גם את עתיד יובאנוביץ'

|
מתיאס נהואל (עמרי שטיין)
מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

אחד הסיפורים שבמכבי חיפה מתקשים לעכל הוא הסיפור של מתיאס נהואל. הקשר שהגיע בקול תרועה בקיץ הקודם לא מצליח לגרום לצוות המקצועי לחשוב עליו כאופציה להרכב, מה שמעורר לא מעט ספקות לגבי עתידו בירוק. כל הניסיונות והרצון לראות את נהואל עושה שינוי לא צולחים עד כה, עד כדי כך ששחקן הנוער דניאל דרזי שחתם אתמול על חוזה חדש לשלוש שנים, זוכה לעדיפות בהרכב על פניו לקראת המשחק הקרוב מול הפועל פתח תקווה.

"קצת קשה להבין מה עובר על נהואל, אבל ניתן להיווכח שקשה לו להתרומם מנטלית מהמצב המקצועי אליו נקלע ונצטרך לעשות חשיבה לגביו לקראת ינואר", אמרו במועדון. שחקן נוסף לגביו מכבי חיפה תצטרך לקבל החלטה הוא החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ' שבדומה לנהואל רחוק מלספק את הסחורה וגם הוא בלי קשר לפציעה האחרונה באזור גיד האכילס, יתקשה לקבל דקות משחק, מה עוד שגיא מלמד יחזור לרוטציה ויזכה יותר לדקות משחק.

אחד השחקנים שעשוי להיכנס יותר לעניינים הוא הקיצוני קנג'י גורה שהעפיל למונדיאל עם נבחרתו קורסאו. הציפייה היא שגורה, כמו גם סילבה קאני שתורגלו לקראת פ"ת, יספקו יותר מספרים ויעזרו בכך לטרבינטה סטיוארט שהוא היחיד כרגע מבין הזרים שעושה את ההבדל ומספק קבלות עם 8 שערי ליגה.

קנגקנג'י גורה (עמרי שטיין)

במועדון נרשמה שביעות רצון גדולה מאוד מהניצחון של קבוצת הנוער אתמול על נאנט 0:1. לחניכיו של איתי מרדכי עוד מצפה גומלין בצרפת, אבל עצם הניצחון אתמול ללא שני שחקני ההרכב, הקפטן דרזי והמגן ינון פיינגזיכט שהוקפצו לקבוצה הבוגרת, יש בזה כדי להעצים את הניצחון מול הצרפתים.

