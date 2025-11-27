"דני החזיק את פורטלנד לבד, מרהיב ודומיננטי"

הכול היה מוכן כדי שזה יהיה משחק חגיגי עבור פורטלנד טרייל. ניצחון והבלייזרס היו מעפילים לשלב הנוקאאוט של גביע ה־NBA, אך הם לא הצליחו להשלים את המשימה, והובסו 115:102 על ידי סן אנטוניו בקרב פיזי ומתיש במודה סנטר. איבודים, ריבאונד גרוע וקליעה רעה משלוש חתמו את גורל של פורטלנד.

עם זאת, בארה”ב מתעודדים משחקן אחד, דני אבדיה: “זה קל. בלילה שבו 11 מתוך 12 שחקנים של הבלייזרס שעלו לפרקט נעו בין סביר לגרוע, דני אבדיה היה יוצא מן הכלל. כשהבלייזרס קרסו לחלוטין ברבע השלישי, אבדיה החזיק אותם במשחק כמעט לבדו, לסירוגין קלע שלשות או חדר וצייר עבירה למשחק של שלוש נקודות”.

“לאבדיה היו 32 נקודות לפני שלכל שחקן אחר בקבוצה היו ספרות כפולות. הוא סיים עם 37 נקודות, 8 אסיסטים ו־6 ריבאונדים. אבדיה קלע 62.5% משלוש (5 מ־8), ובאופן מדהים, פורטלנד כקבוצה קלעה 25% בלבד משלוש. המספרים היחידים שפגעו מעט בהופעתו היו שישה איבודים, ובאופן מוזר, 57.1% מקו העונשין”, נכתב ב’בלייזרס אדג’.

דני אבדיה (רויטרס)

בתקשורת האמריקאית הוסיפו: “הברק האישי של דני אבדיה וחזרתו של שיידון שארפ אחרי היעדרות של ארבעה משחקים לא הספיקו כדי להעלות את הבלייזרס לשלב הנוקאאוט. אבדיה היה מרהיב, סיים עם 37 נקודות, והבלייזרס הצליחו להישאר במרחק סביר עד לשלב המאוחר של הרבע האחרון. אבל פורטלנד לא הצליחה לעצור את קו האחורי הפותח של הספרס, ששילב 60 נקודות, והתקשתה לקלוע מחוץ לקשת לאורך כל הערב, רק 9 מ־26 ניסיונות (25%)”.

אבדיה נבחר לשחקן המצטיין, כאשר קלע 12 מ־19 מהשדה, כולל 5 מ־8 משלוש, והוסיף שמונה אסיסטים ושישה ריבאונדים, בדרך לעוד הופעה פורה ורחבה במדי הבלייזרס. “הוא היה אולי דומיננטי במיוחד ברבע השלישי, בו קלע 14 נקודות ב־5 מ־7 מהשדה. ברצף מהפנט ברבע הזה, אבדיה קלע תשע נקודות רצופות עבור הבלייזרס, צלף שתי שלשות והפך זריקה במהלך חדירה למשחק של שלוש נקודות. הדופי היחיד בהופעתו: קליעת עונשין בדקות הסיום. אבדיה קלע רק 2 מ־8 מהקו ברבע האחרון, מה שפגע בסיכויי הקאמבק של פורטלנד”, סיכמו בארצות הברית.