יום שבת, 29.11.2025 שעה 09:15
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
57%1621-166014מינסוטה טימברוולבס
56%1821-186516גולדן סטייט ווריורס
56%1831-187516פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

"דני החזיק את פורטלנד לבד, מרהיב ודומיננטי"

בארה"ב נדהמו מהיכולת של אבדיה שקלע 37 נקודות: "כולם נעו בין סביר לגרוע, הישראלי היה יוצא מן הכלל, אך הברק שלו לא הספיק". ועל מה קיבל ביקורת?

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

הכול היה מוכן כדי שזה יהיה משחק חגיגי עבור פורטלנד טרייל. ניצחון והבלייזרס היו מעפילים לשלב הנוקאאוט של גביע ה־NBA, אך הם לא הצליחו להשלים את המשימה, והובסו 115:102 על ידי סן אנטוניו בקרב פיזי ומתיש במודה סנטר. איבודים, ריבאונד גרוע וקליעה רעה משלוש חתמו את גורל של פורטלנד.

עם זאת, בארה”ב מתעודדים משחקן אחד, דני אבדיה: “זה קל. בלילה שבו 11 מתוך 12 שחקנים של הבלייזרס שעלו לפרקט נעו בין סביר לגרוע, דני אבדיה היה יוצא מן הכלל. כשהבלייזרס קרסו לחלוטין ברבע השלישי, אבדיה החזיק אותם במשחק כמעט לבדו, לסירוגין קלע שלשות או חדר וצייר עבירה למשחק של שלוש נקודות”.

“לאבדיה היו 32 נקודות לפני שלכל שחקן אחר בקבוצה היו ספרות כפולות. הוא סיים עם 37 נקודות, 8 אסיסטים ו־6 ריבאונדים. אבדיה קלע 62.5% משלוש (5 מ־8), ובאופן מדהים, פורטלנד כקבוצה קלעה 25% בלבד משלוש. המספרים היחידים שפגעו מעט בהופעתו היו שישה איבודים, ובאופן מוזר, 57.1% מקו העונשין”, נכתב ב’בלייזרס אדג’.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בתקשורת האמריקאית הוסיפו: “הברק האישי של דני אבדיה וחזרתו של שיידון שארפ אחרי היעדרות של ארבעה משחקים לא הספיקו כדי להעלות את הבלייזרס לשלב הנוקאאוט. אבדיה היה מרהיב, סיים עם 37 נקודות, והבלייזרס הצליחו להישאר במרחק סביר עד לשלב המאוחר של הרבע האחרון. אבל פורטלנד לא הצליחה לעצור את קו האחורי הפותח של הספרס, ששילב 60 נקודות, והתקשתה לקלוע מחוץ לקשת לאורך כל הערב, רק 9 מ־26 ניסיונות (25%)”.

אבדיה נבחר לשחקן המצטיין, כאשר קלע 12 מ־19 מהשדה, כולל 5 מ־8 משלוש, והוסיף שמונה אסיסטים ושישה ריבאונדים, בדרך לעוד הופעה פורה ורחבה במדי הבלייזרס. “הוא היה אולי דומיננטי במיוחד ברבע השלישי, בו קלע 14 נקודות ב־5 מ־7 מהשדה. ברצף מהפנט ברבע הזה, אבדיה קלע תשע נקודות רצופות עבור הבלייזרס, צלף שתי שלשות והפך זריקה במהלך חדירה למשחק של שלוש נקודות. הדופי היחיד בהופעתו: קליעת עונשין בדקות הסיום. אבדיה קלע רק 2 מ־8 מהקו ברבע האחרון, מה שפגע בסיכויי הקאמבק של פורטלנד”, סיכמו בארצות הברית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */