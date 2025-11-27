"אסון": ביקורת חסרת תקדים על נוייר בגרמניה

באיירן מינכן ספגה את הפסדה הראשון העונה, ובתזמון הכואב ביותר. אלופת גרמניה הפסידה 3:1 לארסנל בליגת האלופות, איבדה את המקום הראשון, ובעיקר, התמודדה עם ביקורת חסרת רחמים מצד התקשורת הגרמנית, שהפנתה זרקור חד אל עבר מנואל נוייר.

לפי ‘בילד’, זה היה ערב שבו ארסנל ניצחה בצדק בקרב הגדול של הצ'מפיונס. המחצית השנייה הפכה למפנה ברור. ארסנל לחצה בכל הכוח, ובאיירן פשוט לא מצאה פתרונות: "אחרי החידוש במחצית, התותחנים נשארו מאוד עקשניים בלחץ שלהם, וקבוצתו של קומפני לא הצליחה להתמודד עם זה".

ב'בילד' תיארו את הספיגות של מנואל נוייר ללא רחמים. אם היה מי שקיווה שמעמדו של הגרמני, אחד הסמלים הגדולים בתולדות המועדון, יגן עליו, ב'בילד' כבר דאגו להבהיר אחרת: “ההופעה שלו הייתה אסון”. הכותרות בגרמניה היו נוקבות במיוחד, כולל אחת הביקורות החריפות ביותר שנוייר חטף בשנים האחרונות.

שחקני באיירן (IMAGO)

העיתון אף הכתיר את נוייר בתור "המסכן של באיירן", כשהוא העניק לו את הציון הנמוך ביותר שאפשר לקבל: “ערב מלא בשגיאות”. אחרי 17 משחקים ללא הפסד, כעת התוצאה השלילית הגיעה ברגע לא נוח. "הסדרה הנהדרת הסתיימה", כפי שנכתב ב'בילד'. “באיירן של קומפני נראתה פגיעה, לא מאורגנת וללא פתרונות מול לחץ גבוה ומתמשך”.

מעבר לכך, התקשורת הגרמנית מעלה לדיון מחדש את מצבו של נוייר, שחזר מפציעה ארוכה. טעויות שנדיר לראות ממנו בעבר צפות בתקופה שבה כל נקודה חשובה. ההפסד לארסנל לא רק שינה את תמונת הטבלה, אלא גם פתח מחדש שאלות על זהותה של באיירן, ובעיקר על שוער שעד לא מזמן נחשב לבלתי חדיר.