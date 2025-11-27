צפו: אוהדי בית"ר הגיעו לביתו של הילד שעובר חרם

עשרות אוהדי בית״ר ירושלים מארגון לה פמיליה הגיעו אתמול בערב לביתו של הילד שעובר חרם ושהמקרה שלו פורסם בתקשורת. האוהדים הגיעו כדי לחזק ולשמח את הילד, הרימו אותו על הכתפיים והעניקו לו מתנות והזמינו אותו לשבת איתם במשחקי בית״ר בטדי.

מי שארגן ויזם את האירוע הוא משה חולון אחד האוהדים המובילים ביציע שכתב בפייסבוק: ״ראיתם אתמול את 2 הסרטונים של הילד והילדה שעוברים חרם והתעללות? ילדים בני 13/14 שעוברים גיהינום, אז מסתבר ששניהם אוהדי בית”ר... פה משפחת לה פמיליה נכנסת לתמונה לנסות לעזור, לתמוך, לסייע, לתת גב כמה שאפשר”.

עשרות אוהדי בית״ר למען הילד

“היום בערב מגיעים לבית דגן שם גר הילד, באים לשמח אותו, מי שרוצה להביא לו מתנות/הפתעות, תבוא עליו הברכה וכמה ימים אחרי נלך לילדה הצדיקה שעוברת גם חרם והתעללות. הערה קטנה, הולכים אליהם גם אם לא היו אוהדי בית”ר. ילדים בני 13/14 מתאבדים כל יומיים זה לא ייאמן. מחכה לכולם״. כאמור, האוהדים הגיעו, שימחו את הילד וזכו לעשות מעשה טוב.