37 נקודות לאבדיה בהפסד 115:102 לסן אנטוניו

כשפורטלנד הייתה צריכה אותו יותר מכל, דני אבדיה שבר שיא עונתי בנקודות. כוכב הטרייל בלייזרס קלע הבוקר (חמישי) 37 נקודות מול סן אנטוניו – משחק שבו ניצחון היה מסדר את הכרטיס לרבע גמר גביע ה-NBA, אבל זה לא הספיק בסופו של דבר והספרס ניצחו 102:115.

אבדיה פתח מצוין עם חמש נקודות בדקה וחצי וסיים את הרבע הראשון עם תשע נקודות. באמצע הרבע השני הפורוורד הישראלי התחמם שוב עם שבע נקודות רצופות שסידרו לפורטלנד יתרון של שש נקודות, אבל דיארון פוקס הוריד את סן אנטוניו למחצית ביתרון 54:56.

אבדיה סחב את פורטלנד גם ברבע השלישי עם 12 נקודות כולל שתי שלשות רצופות, אבל סן אנטוניו המשיכה להוביל, 86:91 לפני 12 הדקות האחרונות. הרבע האחרון כבר היה חד צדדי והספרס סגרו עניין עם 16:24.

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה סיים עם 12 מ-19 מהשדה, 5 מ-8 לשלוש, 8 מ-14 מקו העונשין והיו לו גם שמונה אסיסטים, שישה ריבאונדים, חסימה, אבל גם שישה איבודים. ג’רמי גרנט קלע 13 נקודות, שיידון שארפ 11, וטומאני קמארה ורוברט וויליאמס 10 כל אחד.

פוקס קלע 37 נקודות אצל סן אנטוניו, ששוב חסרה את ויקטור וומבניאמה הפצוע. דווין ואסל הוסיף 23 נקודות, הריסון בארנס 13, ג’וליאן שמפאני 12 וקלדון ג’ונסון 11.