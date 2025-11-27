אמבפה: השחקנים צריכים להגן על צ'אבי אלונסו

קיליאן אמבפה הפעיל את המצב הבלתי ניתן לעצירה שלו שוב, וכבר היו כמה כאלה העונה. אף אחד לא מצליח לעמוד בקצב שלו בצ'מפיונס: 9 שערים בחמישה משחקים. אין הרבה מה להוסיף. הצרפתי לא עוצר, והוא ניגש למיקרופונים כדי לקחת אחריות בשם הסגל ובשם המאמן. מנהיג בתוך המגרש ומחוצה לו.

על החזרה למסלול הניצחונות: "היה מאוד חשוב לנצח שוב. אנחנו יודעים שכבר שלושה משחקים לא ניצחנו וזה היה הרבה בשבילנו. יום חשוב כדי להיכנס לטופ 8 בליגת האלופות. משחק קצת מסובך. אנחנו יודעים שקשה לנצח כאן. התחלנו רע מאוד, אחר כך שלטנו ואחר כך זה היה קצת אחד על אחד, אבל בסוף ניצחנו".

חוסר תיאום בהגנה: "אנחנו צריכים לבחון את המשחק. המשחק היה בשליטה שלנו ויצרנו מצבים, סיטואציות, צריך להמשיך כך, לראות את החיובי ולשפר את השלילי".

קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)

על רביעיית השערים: "אני מאוד שמח, תמיד תענוג לכבוש שערים. החברים לקבוצה שולחים לי כדורים באיכות גבוהה. יש לי הרבה מזל לשחק בקבוצה הזו, עם החברים האלה. אני מנסה לכבוש תמיד, לפעמים זה קורה ולפעמים לא, אבל הרעיון של לעזור תמיד שם".

התחושות: "אני רואה את הקבוצה במצב טוב. ברור שיש דברים לשפר. כשאתה משחק במועדון כמו מדריד זה נורמלי שאנשים ידברו. השחקנים צריכים להגן על השחקנים ועל המאמן. אנחנו צריכים להיות ביחד. האוהדים של ריאל מדריד איתנו. הולך להיות לנו הרבה על מה לשחק העונה וצריך לתת הכל בשביל הסמל הזה".

"זו המטרה, לנצח כדי לתת ביטחון לקבוצה, לשחקנים, למאמן, לצוות, לכולם. אני חושב שהמטרה עכשיו היא להרגיש, שהאוהדים של מדריד ירגישו שאנחנו מאוחדים וכולם חותרים באותה כיוון. בסירה יכולים להיות רגעים עם רוח, אבל אף אחד לא יקפוץ ממנה, אנחנו כולנו ביחד ומאוחדים כדי לנצח".

קיליאן אמבפה כובש (IMAGO)

ברמה של הגדולים ביותר: "חברה טובה. אלו שחקנים שהותירו חותם בריאל מדריד. זו זכות עבורי להיות חלק מהשחקנים האלה, אבל כמו שאמרתי, אני צריך לעשות הרבה יותר כדי שאנשים ישוו אותי אליהם".

על התלות בשעריו: "לכל אחד יש את העבודה שלו בקבוצה, והעבודה שלי היא כרגיל, לכבוש שערים... אני יכול לומר שבלי שחקנים אחרים לא ננצח את המשחקים. אני חושב שכל משחק, לכל קבוצה יש שחקנים עם תפקיד מסוים עבור הקבוצה, והתפקיד שלי הוא לכבוש שערים, זה מה שאני יכול לעשות בשביל הקבוצה. אני לא חושב שיש תלות או משהו כזה, אני חושב שזה יותר משהו של עיתונאים או אנשים מבחוץ".

עוד על חוסר היעילות ההתקפית של הקבוצה: "כן, בגלל זה לא צריך לומר שיש בי תלות, אתה צריך להגיד שקיליאן הוא אחד האחראים כי לא ניצחנו, כי העבודה שלי היא לכבוש שערים. בסופו של דבר זה זה. אתה לא צריך להגיד תלות, אתה צריך לבוא ולהגיד שקיליאן לא כבש ושקיליאן צריך לכבוש".