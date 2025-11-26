הכוכב האדום ניצחה 80:91 את אולימפיאקוס

המחזור ה-13 של היורוליג המשיך הערב (חמישי) כשחוץ ממשחקה של מכבי תל אביב נערכו עוד שלושה משחקים: במוקד, הכוכב האדום בלגרד ניצחה בקרב צמרת את אולימפיאקוס. בנוסף, ברצלונה ניצחה את וילרבאן ומונאקו השפילה את אנדולו אפס.

הכוכב האדום בלגרד – אולימפיאקוס 80:91

בקרב צמרת מסקרן, הסרבים השיגו ניצחון יוקרתי כשג’ורדן נוורה הוביל אותם עם 23 נקודות ברבע אחרון מדהים שבו ניצחה 15:32 והכריעה את המשחק. הסרבים עם מאזן 4:9 במקום השני ביורוליג, והשוו את מאזנם למוליכה הפועל תל אביב. אולימפיאקוס ירדה למאזן של 5:8.

ברצלונה – וילרבאן 78:88

המשחק בין שתי הקבוצות היה יותר צמוד משהספרדים קיוו, אך לבסוף בזכות רבע אחרון מצוין הקטלונים השיגו את הניצחון והותירו את וילרבאן במקום האחרון. קווין פאנטר הצטיין עם 24 נקודות.

מונאקו – אנדולו אפס 66:102

באחד המשחקים החד צדדיים של העונה, הקבוצה מהנסיכות הצרפתית השפילה את יריבתה ועלתה למקום החמישי ביורוליג. דניאל ת’ייס הוביל אותה למאזן 5:8 ביורוליג, כשמנגד אנדולו ירדה למאזן הפוך, 8:5.