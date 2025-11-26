יום חמישי, 27.11.2025 שעה 01:30
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

הכוכב האדום ניצחה 80:91 את אולימפיאקוס

הסרבים השיגו ניצחון חשוב מול היוונים והשוו את המאזן שלהם לזה של הפועל ת"א שנמצאת בפסגה. מונאקו השפילה את אנדולו, ברצלונה גברה על וילרבאן

|
ג'ורדן נוורה מטביע (IMAGO)
ג'ורדן נוורה מטביע (IMAGO)

המחזור ה-13 של היורוליג המשיך הערב (חמישי) כשחוץ ממשחקה של מכבי תל אביב נערכו עוד שלושה משחקים: במוקד, הכוכב האדום בלגרד ניצחה בקרב צמרת את אולימפיאקוס. בנוסף, ברצלונה ניצחה את וילרבאן ומונאקו השפילה את אנדולו אפס.

הכוכב האדום בלגרד – אולימפיאקוס 80:91

בקרב צמרת מסקרן, הסרבים השיגו ניצחון יוקרתי כשג’ורדן נוורה הוביל אותם עם 23 נקודות ברבע אחרון מדהים שבו ניצחה 15:32 והכריעה את המשחק. הסרבים עם מאזן 4:9 במקום השני ביורוליג, והשוו את מאזנם למוליכה הפועל תל אביב. אולימפיאקוס ירדה למאזן של 5:8.

ברצלונה – וילרבאן 78:88

המשחק בין שתי הקבוצות היה יותר צמוד משהספרדים קיוו, אך לבסוף בזכות רבע אחרון מצוין הקטלונים השיגו את הניצחון והותירו את וילרבאן במקום האחרון. קווין פאנטר הצטיין עם 24 נקודות.

מונאקו – אנדולו אפס 66:102

באחד המשחקים החד צדדיים של העונה, הקבוצה מהנסיכות הצרפתית השפילה את יריבתה ועלתה למקום החמישי ביורוליג. דניאל ת’ייס הוביל אותה למאזן 5:8 ביורוליג, כשמנגד אנדולו ירדה למאזן הפוך, 8:5.

