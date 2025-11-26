יום רביעי, 26.11.2025 שעה 23:35
עיריית ראשון לציון חנכה מתחם סקווש חדשני

המתחם החדש כולל שני מגרשי סקווש אולימפיים בתוך מבנה חדיש וממוזג. בנוסף ניתן לאחד בין שני המגרשים. קינסטליך: "מדובר במתקן שתוכנן בקפידה"

רז קינסטליך ואורי יהוד (חורחה נובומינסקי)
רז קינסטליך ואורי יהוד (חורחה נובומינסקי)

עיריית ראשון לציון חנכה הערב (רביעי) מתחם סקווש חדשני הממוקם בלב פארק המשפחות בשכונת כרמים במערב העיר. המתחם כולל שני מגרשי סקווש אולימפיים הבנויים בתוך מבנה חדיש וממוזג, הכולל פינות ישיבה שצופות אל הפארק. בנוסף, ניתן לאחד את שני המגרשים למתחם אחד רחב ידיים המתאים לקיום אירועים, פעילויות ספורט ותחרויות.

לצד המתחם הוקם גם מבנה T-Point - מגרש זכוכית שקוף וייחודי, הכולל דפנות ורצפת זכוכית, תאורה דינמית צבעונית, מוזיקה ומיזוג, המייצרים חוויית משחק מתקדמת ומרשימה במיוחד. 

במהלך חנוכת המתחם התקיים משחק ראווה של ראש העירייה, רז קינסטליך, עם שחקן נבחרת ישראל לבוגרים ונוער, אורי יהוד, וכן משחק ראווה של שחקני הנבחרת עד גיל 11, עידו לוויאן וגבריאל אזולאי.

פארק המשפחות בראשון לציון משתרע על שטח של 97 דונם, וכולל שורה ארוכה של מתקנים חדשניים, בהם ארבעה מגרשי פאדל, מתחם פאמפטרק לילדים ולנוער, גינת כלבים, מתחם כדורעף וכדורסל, מתחם כושר קרבי ועוד. 

ראש העירייה, רז קינסטליך, אמר: "אני שמח להוסיף לרשימת מתקני הספורט המתקדמים בעיר גם מתחם סקווש חדשני ואיכותי. מדובר במתקן ברמה אולימפית שתוכנן בקפידה כדי להעניק תנאי משחק אידיאליים וחוויה ספורטיבית מהשורה הראשונה".

סגן ראש העירייה ומחזיק תיק הספורט, כדורגלן העבר, איתן שלום: "מתחם הסקווש החדש הוא חלק משדרוג כולל של תשתיות הספורט בעיר, שמטרתן להנגיש מגוון רחב של ענפים לתושבים בכל גיל וברמה הגבוהה ביותר".

