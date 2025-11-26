יום רביעי, 26.11.2025 שעה 23:25
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
1011-175בורוסיה דורטמונד4
106-125צ'לסי5
105-105מנצ'סטר סיטי6
95-144פאריס סן-ז'רמן7
94-115ניוקאסל8
92-84ריאל מדריד9
94-94ליברפול10
97-85גלאטסראיי11
82-74טוטנהאם12
810-85באייר לברקוזן13
75-84ספורטינג ליסבון14
710-125ברצלונה15
79-85קרבאח אגדם16
75-34אטאלנטה17
79-65נאפולי18
66-85מארסיי19
69-104אתלטיקו מדריד20
610-105יובנטוס21
68-65מונאקו22
67-45פאפוס23
612-55אוניון סט. ז'ילואז24
57-94פ.ס.וו. איינדהובן25
410-84קלאב ברוז'26
411-74איינטרכט פרנקפורט27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
29-24אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

אמבפה עם השלושער השני הכי מהיר באלופות

חלוץ ריאל מדריד כבש שלושה שערים במהירות משוגעת עם מהפך תוך 6 דקות ו-42 שניות מול אולימפיאקוס ונרשם בספרי ההיסטוריה. רק מוחמד סלאח נמצא מעליו

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה נמצא בעונה יוצאת מן הכלל, אין לאף אחד ספק לגבי זה, אך נראה שעדיין הוא מסוגל להפתיע את כולם. כוכב ריאל מדריד הדהים הערב (רביעי) כאשר כבש את השלושער השני הכי מהיר בתולדות ליגת האלופות.

הבלאנקוס נקלעו לפיגור מפתיע מול אולימפיאקוס, אבל אז הגיע הצרפתי. לאחר 21 דקות ו-38 שניות הוא מצא את המהפך, ואחרי 28 דקות ו-20 שניות כבר השלים שלושער משוגע.

הוא השלים את ההישג בתוך 6 דקות ו-42, השני הכי מהיר בהיסטוריה כאמור, כשרק מוחמד סלאח מליברפול עשה זאת יותר מהר ממנו ב-2022 מול ריינג’רס עם שלושה שערים ב-6 דקות ו-12 שניות.

אחריהם נמצא בפיטימבי גומיס שירד למקום השלישי בגלל אמבפה, כשהוא כבש ב-2011 במשחק של ליון מול דינמו זאגרב שלושה שערים בתוך 8 דקות ו-45 שניות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */