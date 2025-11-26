אמבפה עם השלושער השני הכי מהיר באלופות

קיליאן אמבפה נמצא בעונה יוצאת מן הכלל, אין לאף אחד ספק לגבי זה, אך נראה שעדיין הוא מסוגל להפתיע את כולם. כוכב ריאל מדריד הדהים הערב (רביעי) כאשר כבש את השלושער השני הכי מהיר בתולדות ליגת האלופות.

הבלאנקוס נקלעו לפיגור מפתיע מול אולימפיאקוס, אבל אז הגיע הצרפתי. לאחר 21 דקות ו-38 שניות הוא מצא את המהפך, ואחרי 28 דקות ו-20 שניות כבר השלים שלושער משוגע.

הוא השלים את ההישג בתוך 6 דקות ו-42, השני הכי מהיר בהיסטוריה כאמור, כשרק מוחמד סלאח מליברפול עשה זאת יותר מהר ממנו ב-2022 מול ריינג’רס עם שלושה שערים ב-6 דקות ו-12 שניות.

אחריהם נמצא בפיטימבי גומיס שירד למקום השלישי בגלל אמבפה, כשהוא כבש ב-2011 במשחק של ליון מול דינמו זאגרב שלושה שערים בתוך 8 דקות ו-45 שניות.