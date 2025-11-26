הפועל ב"ש קיבלה את אות בן גוריון לשנת תשפ"ו

בטקס מרגש שנערך היום (רביעי) באוניברסיטת בן גוריון, קיבלה הפועל באר שבע את אות בן גוריון המסורתי. בנימוקי הבחירה נכתב: "אנו שמחים להעניק לכם את האות על תרומתכם רבת השנים לעיר באר שבע והנגב, על הישגיכם בכדורגל לאורך עשרות שנים.

“על השמחה (והעצב) שהקבוצה מביאה לעשרות אלפי האוהדים מדי שבוע, על החיבור והתרומה לקהילת באר שבע והנגב, על העבודה הרבה והטמעת ערכים של מנהיגות וספורטיביות לבני ובנות הנוער, ועל היותכם סמל לחוסן חברתי ולגאווה מקומית".

מיגל ויטור במעמד קבלת הפרס (הפועל באר שבע)

מי שקיבלו את האות בשם המועדון הם מנכ"ל המועדון ניר כץ וקפטן הקבוצה מיגל ויטור. במעמד הוקרן סרטון מרגש על המועדון שהוכן במיוחד לטקס, ובתוכו גולמה התרומה הרבה של המועדון לעיר, לאזור ולקהילה, תוך שילוב ראיונות עם נשיאת המועדון אלונה ברקת, אנשי הקבוצה והאוהדים.

שורד השבי גדי מוזס בטקס (הפועל באר שבע)

אחד מבין מקבלי הפרס הנוספים היה שורד השבי גדי מוזס, שריגש את כל האולם שקם על רגליו להריע לו. את נאום התודה שלו סיים גדי בקריאת ״יאללה הפועל!״. בטקס השתתפו שחקני הקבוצה הבוגרת, שחקני קבוצת הנוער, שחקני קבוצת נערים א' ואנשי ההנהלה.