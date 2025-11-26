ראובני איבד את ההובלה, עומר הדביק את הפער

בגלל גשם שוטף וסערה בים במהלך יום השיוטים השלישי של אליפות אירופה בגלישת רוח הביאה לביטול רוב השיוטים שתוכננו - ולמעשה היום (רביעי) התקיים רק שיוט בודד לגברים, לאחריו תום ראובני איבד את ההובלה בתחרות בפאלרמו.

האלוף האולימפי תום ראובני, שפתח את היום במקום הראשון בדירוג הכללי, השתתף בשיוט הבודד שנערך היום וסיים אותו במקום ה-17, כך שירד בדירוג הכללי מהמקום הראשון עד למקום השישי, תוך שנפתח לו פער של 5 נקודות שליליות משלושת המובילים באליפות אירופה.

במקביל, יואב עומר, שניצח את השיוט הבודד שנערך בים באיטליה, הדביק את הפער מהדבוקה המובילה כאשר קפץ בדירוג עד למקום השביעי הכללי. גם יואב כהן עלה למקום ה-23 מבין המשתתפים.

אצל הנשים לא התקיימו שיוטים בגלל מזג האוויר הסוער והגשמים הכבדים שפקדו את אתר התחרות בפאלרמו. כרגע, אחרי שישה שיוטים במזג אוויר הפכפך, מבין הישראליות תמר שטיינברג נותרה במקום השלישי ודניאלה פלג עדיין מדורגת רביעית.