יום רביעי, 26.11.2025 שעה 20:29
ספורט אחר

סלאצ׳אס מונה למאמן נבחרת הנשים בכדור מים

האיגוד הודיע עח מינוי של המאמן הוותיק בעל הניסיון הבינ״ל, לקראת אליפות אירופה 2026: ״מאמין בנבחרת, נבנה קבוצה חזקה״. האיגוד: ״שמחים מהמינוי״

|
אורסטיס סלאצ’אס (אתניקוס)
אורסטיס סלאצ’אס (אתניקוס)

מאמן חדש לנבחרת הנשים בכדורמים לקראת אליפות אירופה 2026. איגוד הכדורמים בישראל הודיע הערב (רביעי) על מינויו של אורסטיס סלאצ’אס לתפקיד מאמן נבחרת הנשים לקראת אליפות אירופה שתיערך בינואר 2026, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE.

המאמן יחל את עבודתו בתחילת דצמבר, בשיתוף הצוות המקצועי של האיגוד ובליווי מאמן ישראלי מקומי, וזאת לאחר שהמינוי אושר בהנהלת האיגוד על סמך המלצת ועדת האיתור. באיגוד מסרו כי “הבחירה נעשתה לאחר תהליך איתור מקצועי ומרוכז, תוך מודעות למורכבות וללוחות הזמנים הקצרים העומדים בפני הנבחרת. אנו שמחים ומברכים על הצטרפותו של מאמן צעיר, אמביציוני ומלא בכוח רצון, שאינו חושש מהמשימה ומאמין ביכולותיה של נבחרת הנשים שלנו”.

לסלאצ’אס ניסיון בינלאומי משמעותי בכדורמים נשים, לאחר שאימן בליגה היוונית הבכירה והיה חלק מצוות האימון של נבחרת סין לנשים שהיא אחת הנבחרות המובילות בעולם בענף.

מנכ”לית האיגוד, דנה טרטצקי גתוע, מסרה: “זהו שלב שמחייב ריכוז מקצועי ומחויבות מלאה. אורסטיס מביא איתו אנרגיה טובה, אמונה בנבחרת ורצון לעבוד בצורה אינטנסיבית ומדויקת. אנו פותחים פרק קצר אך משמעותי בדרך לאליפות, עם כוונה לייצר יציבות ואווירה חיובית״. 

יו״ר האיגוד, רונה פרוינד עמיצור, אמרה: “מינויו של אורסטיס הוא צעד משמעותי עבור הנבחרת בתקופה קצרה ומאתגרת. הוא מגיע עם ניסיון רלוונטי מליגת העל היוונית ומהנבחרת הסינית, ואנו נכנסות לתקופת הכנה אינטנסיבית עם עבודה ממוקדת וברורה לקראת האליפות. השילוב בין הניסיון שלו והצוות המקומי יספק לנבחרת את התנאים הטובים ביותר לקראת אליפות אירופה”.

יו"ר הוועדה המקצועית, שאול אלקנה, ציין: “אורסטיס השתלב באופן טבעי בתהליך, וראינו אצלו ניסיון מתאים ויכולת מקצועית שנדרשת למשימה המיידית. אנו מאמינים שהוא מביא עמו כלים משמעותיים שיתרמו לנבחרת בתקופה הקצרה שלפנינו”.

המאמן החדש אורסטיס סלאצ׳אס אמר לאחר אישור המינוי: “אני מקבל את האתגר ומאמין מאוד בנבחרת ישראל. נבנה קבוצה חזקה וממושמעת, נעבוד קשה וביחד מאוחדים עם השחקניות. בכל משחק ניכנס למים כלוחמות אמת, כפי שמתאים לרוח של העם בישראל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */