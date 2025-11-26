יום רביעי, 26.11.2025 שעה 20:36
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

טל ארצ'ל האריך חוזה בהפועל ת"א עד 2029

שחקן ההגנה, שעוד לא קיבל דקות העונה בליגה, ימשיך במדי המועדון עד סוף עונת 2028/29 ואמר: "שמח לקשור את עתידי עם מועדון שהפך מזמן לבית עבורי"

|
טל ארצ'ל וסוכנו עידן בן אבו (IMAGO)
טל ארצ'ל וסוכנו עידן בן אבו (IMAGO)

הפועל תל אביב עובדת על העתיד של המועדון והודיעה היום (חמישי) כי שחקן ההגנה טל ארצ’ל ימשיך באדום וחתם על חוזה חדש עד סוף עונת 2028/29, כ-3.5 שנים.

ארצ’ל בן ה-22 הוא יוצא מחלקת הנוער של הפועל תל אביב, ערך את הבכורה במועדון בעונת 2022/23 ובחצי העונה שעברה הושאל להפועל כפר סבא. סך הכל יש לו 39 הופעות באדום, שבהן כבש שער אחד. העונה השחקן טרם שיחק במסגרת ליגת העל.

ארצ’ל אמר לאתר המועדון לאחר החתימה: “אני שמח לקשור את עתידי עם מועדון שהפך כבר מזמן לבית עבורי. אני מודה להנהלה והצוות על האמון בי, אמשיך לתת את כל כולי עבור המועדון והקהל האדיר שלנו בכל דקה על הדשא. יאללה הפועל!”

