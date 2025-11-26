יום רביעי, 26.11.2025 שעה 20:37
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מסתמן: פיינגזיכט יחתום ל-3 שנים במכבי חיפה

אחרי שהושגו הבנות על מספר פערים, המגן הצעיר צפוי להאריך את חוזהו בקבוצה: ״בונים עליו לשנים הקרובות״. צפוי לערוך הופעת בכורה במחזור הקרוב

ינון פיינגזיכט (לילך וויס-רוזנברג)
ינון פיינגזיכט (לילך וויס-רוזנברג)

אחרי שהחתימה היום (רביעי) את דניאל דרזי לשלוש שנים פלוס אופציה לעונה נוספת, ראשי מועדון מכבי חיפה המשיכו את המו"מ מול המגן ינון פיינגזיכט. על פי ההתקרבות בין הצדדים, המגן אמור לחתום מחר לתקופה של שלוש שנים, ולהתפנות בראש שקט למשחק הליגה מול הפועל פ"ת.

סוכנו של השחקן, אדם קידן, צפוי להיפגש מחר עם משפחתו של פיינגזיכט, לאחר שגישר על מספר פערים משמעותיים בפגישה מול חיפה. כל זאת קורה כאשר ברקע קיימת התעניינות משמעותית מהשוק האוסטרי.

גורם שמעורה בסאגה אמר: ״יש בהסכם אמירה שבאמת בונים על השחקן לשנים הקרובות״. פיינגזיכט אמור, יחד עם דרזי, לפתוח בהרכב בפעם הראשונה בקריירה שלו כשחקן בוגרים במחזור הקרוב.

