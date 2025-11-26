מסתמן: פיינגזיכט יחתום ל-3 שנים במכבי חיפה

אחרי שהחתימה היום (רביעי) את דניאל דרזי לשלוש שנים פלוס אופציה לעונה נוספת, ראשי מועדון מכבי חיפה המשיכו את המו"מ מול המגן ינון פיינגזיכט. על פי ההתקרבות בין הצדדים, המגן אמור לחתום מחר לתקופה של שלוש שנים, ולהתפנות בראש שקט למשחק הליגה מול הפועל פ"ת.

סוכנו של השחקן, אדם קידן, צפוי להיפגש מחר עם משפחתו של פיינגזיכט, לאחר שגישר על מספר פערים משמעותיים בפגישה מול חיפה. כל זאת קורה כאשר ברקע קיימת התעניינות משמעותית מהשוק האוסטרי.

גורם שמעורה בסאגה אמר: ״יש בהסכם אמירה שבאמת בונים על השחקן לשנים הקרובות״. פיינגזיכט אמור, יחד עם דרזי, לפתוח בהרכב בפעם הראשונה בקריירה שלו כשחקן בוגרים במחזור הקרוב.