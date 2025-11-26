ברנצ'אה כובש מהחצי והקהל של בארסה שר למסי

אחרי פגרת הנבחרות, הליגה הספרדית חזרה לספק לנו משחקים מסקרנים עם רגעים גדולים, ששמים אותה באור הזרקורים פעם אחר פעם. טאפאסים מסכם את האירועים המרכזיים ומציג זוויות נוספות למה שהתרחש, והפעם מסכמים את המחזור ה-13 בלה ליגה.

מנת השף: האם לאמין סיפק את בישול העונה?

והפעם: ברנצ'אה בועט מהחצי וכובש את שער המחזור, בארסה חוזרת הביתה לקאמפ נואו, איסקו חוזר למגרשים וחותם בבישול, הוגו דורו כובש במספרת אדירה, הקהל בקאמפ נואו מתגעגע ושר למסי בדקה העשירית, כל האצטדיון מחכה לאמרבט שכנראה היה במספר 2 ולאמין מבשל עם הפאלש את בישול העונה עד כה בסיום המחזור ב-13 של הליגה הספרדית.