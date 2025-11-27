אפרורית, מאורגנת, נטולת ציפיות: הכירו את ליון

ליון עדיין נתפסת כמועדון גדול. יריבת מכבי תל אביב הערב (חמישי) ב-22:00 בליגה האירופית שלטה ביד רמה בכדורגל הצרפתי בעשור הראשון של המילניום, וגם הצמיחה באקדמיה כוכבים גדולים, ובראשם קארים בנזמה. טבעיות מאוד גם האסוציאציות מהמשחק הענק מול הפועל תל אביב בליגת האלופות ב-2010, אז הבקיע ערן זהבי במספרת לרשתו של הוגו לוריס, ואת הרכב ליון פיארו מיראלם פיאניץ’ וליסנדרו לופס. היו ימים...

העניין הוא שהם חלפו, ואפילו ההעפלה של ליון לחצי גמר ליגת האלופות ב-2020 היא זיכרון די רחוק. המועדון נקלע בשנים האחרונות למשבר כלכלי עמוק, אך לא השכיל להבין את מימדיו עד הסוף. הנשיא המיתולוגי ז’אן-מישל אולאס עזב, והבעלים האמריקאי החדש ג’ון טקסטור ירש את החובות. היעד בקיץ 2024 היה להעפיל שוב לליגת האלופות, ותוכנית הרכש השאפתנית כללה צמד שחקני נוטינגהאם פורסט שהוחתמו בצוותא תמורת כ-55 מיליון יורו. הבלם מוסא ניאקאטה והקשר אורל מנגאלה לא בהכרח ענו על הציפיות, הקבוצה בילתה את הסיבוב הראשון בתחתית, והתברר לפתע שהבור התקציבי הפך לבלתי נסבל.

וכך קיבלו ביוני האחרון הרשויות החלטה סנסציונית להוריד את ליון לליגה השנייה בשל אי סדרים פיננסיים חמורים. אפילו העובדה כי דורגה במקום השישי בעונה שעברה אחרי סיבוב שני מוצלח והעפילה לליגה האירופית לא עזרה לה. כן עזר הערעור, והיה ברור שההתאחדות תעשה את המקסימום כדי להיות סלחנית עם האימפריה אחרי שהעבירה דרכה מסר חד משמעי לכל קבוצות הליגה. ובכל זאת, נדרשו ערבויות מיוחדות על מנת להבטיח שההבראה תהיה רצינית. טקסטור זז הצידה והעביר את השליטה לשותפים אחרים (ועשה זאת מאוחר מדי בכדי לאפשר לקריסטל פאלאס שנמצאת אף היא בבעלותו, לשחק בליגה האירופית, אבל זה כבר סיפור אחר). במקביל, נאלצה ליון להיפרד מהכוכבים הבולטים שהיוו את השלד שלה אשתקד.

אוהדי ליון מוחים נגד ג'ון טקסטור (IMAGO)

אלכסנדר לקאזט הוותיק, הלב הפועם של הקבוצה שהחל וסיים בה את הקריירה האירופית, סיים את החוזה ונסע לקבל שכר גבוה יותר בליגה הסעודית. ריאן שרקי נמכר למנצ’סטר סיטי תמורת 37 מיליון יורו שנתפסים כמחיר מבצע לנוכח המצב. המקרה הכי עצוב שייך לז’ורז’ מיקאוטדזה, שממש לא התכוון לעזוב ורצה להמשיך לפרוח בקבוצת נעוריו אליה חזר שנה קודם לכן, אך נאלץ לעבור לוויאריאל על סף סגירת חלון ההעברות כדי להכניס לקופת המועדון 31 מיליון יורו. “הקרבתי את עצמי כדי להציל את ליון”, הוא אמר.

שחקנים רבים נוספים עזבו גם כן בקיץ, ואילו הקשר המחונן מקסנס קאקרה נדד לקומו עוד בינואר. החיזוק היה צנוע למדי, ולכן הציפיות בתחילת העונה היו נמוכות. אף אחד לא דיבר הפעם על העפלה לליגת האלופות, והאוהדים התכוננו באמת ובתמים לקרבות הישרדות. לפני שנה הפתיחה הגרועה הפתיעה אותם, הפעם הם היו מוכנים לבעיות מראש. והנה לכם התפנית: דווקא הפעם הפתיעה ליון לטובה בתחילת העונה, השיגה רצף של תוצאות חיוביות בליגה, ופתחה גם את הקמפיין בשלב הליגה של הליגה האירופית עם 3 ניצחונות רצופים ללא ספיגה מול אוטרכט, זלצבורג ובאזל.

איך זה התאפשר? בעיקר בזכות עבודה יסודית של המאמן פאולו פונסקה שיודע לקדם צעירים, ובשל רוח הלחימה והלכידות שנוצרו בסגל. רוב הכוכבים עזבו, ושחקנים אלמוניים למדי נדרשו לתפוס את מקומם. הם מתלהבים מההזדמנות להוכיח את עצמם, המוטיבציה גבוהה מאוד, והציפיות הנמוכות בהחלט עוזרות. כל עוד ליון לא תהיה בסכנת ירידה העונה, בתקשורת וביציעים לא יפעילו על השחקנים לחץ. כל הישג על הדשא הוא סוג של בונוס, וזה נכון מאוד גם לזירה האירופית. איש לא ביקר את ליון כאשר המאזן המושלם שלה נהרס עם הפסד 2:0 בספרד לבטיס במחזור הקודם. למעשה, אפילו מעידה מול מכבי תל אביב הערב לא תיתפס כפיאסקו.

פאולו פונסקה, ידע לקדם את הצעירים (IMAGO)

אם ליון תצליח לגבור על הצהובים, היא צפויה לעשות את זה באמצעות משחק מאורגן ומשעמם למדי. אין בסגל הנוכחי יורשים ראויים ללקאזט ומיקאוטדזה, וזאת בלשון המעטה. הכוכב הדומיננטי היחיד בחלק הקדמי הוא הקיצוני הבלגי הנפלא מאליק פופאנה, שעשוי להימכר בעתיד הקרוב תמורת סכום גבוה, אבל הוא נפצע בברכו לפני מספר שבועות וייעדר מהמפגש מול מכבי. זה מותיר את ליון ללא שחקנים פוריים כלל. החלוץ המוביל נכון לעכשיו הוא מרטין סטריאנו האורוגוואי, שמעולם לא היה סקורר מדופלם, ובנוסף רק חוזר לעצמו אחרי פציעה קשה בברך. לאור זאת, קל להבין למה שואפת ליון לקבל בהשאלה את אנדריק מריאל מדריד בינואר, אך כלל לא בטוח שזה אפשרי – ובכל מקרה ילד הפלא הברזילאי לחלוטין לא רלוונטי בכל הקשור למשחק הערב.

המבקיע המצטיין של ליון העונה הוא פאבל שולץ הצ’כי. מדובר בקשר יצירתי רב גוני שכבש 42 שערים בכל המסגרות בשנתיים הקודמות במדי ויקטוריה פלזן, והיה צפוי לעבור לבונדסליגה לפני שליון שמה עליו את ידה תמורת 7.5 מיליון יורו בלבד. שולץ תרם 5 מתוך 18 השערים של ליון ב-13 המחזורים הראשונים בליגה הצרפתית, אבל סבל בנובמבר מפציעה קלה שהגבילה את מספר הדקות שלו על המגרש. היא עלולה להפריע לו גם הערב, ואם הצ’כי לא יפתח בהרכב יעלו סיכויי מכבי תל אביב לצבור נקודות.

פאבל שולץ, המבקיע המצטיין (IMAGO)

השם הבולט והמפורסם ביותר בסגל הנוכחי של ליון הוא קורנטן טוליסו. הקשר בן ה-31 גדל באקדמיה של ליון, ממנה עבר לבאיירן מינכן, וגם היה בסגל צרפת שזכתה בגביע העולם ב-2018. הוא חזר הביתה כאשר דרכו בבונדסליגה הגיעה לסיום, ולא היה במיטבו מבחינה בריאותית למשך כשנתיים, אך כיום הוא חוזר בהדרגה לאיתנו, ומשמש כמנהיג לכל השחקנים הצעירים. ללא לקאזט, הוא העוגן בחדר ההלבשה, וגם במרכז המגרש. חוץ מזה, הוא גם יודע לשים את הכדור ברשת, ויש לו 4 שערים בכל המסגרות העונה. אם אין חלוצים, קשרים חייבים לקחת את המשימה הזו על כתפיהם.

שותפו של טוליסו לקישור המרכזי הוא טיילר מורטון שמוגדר כאחת ההפתעות הנעימות של העונה בצרפת. האנגלי בן ה-23 גדל באקדמיה של ליברפול, אך מעולם לא קיבל הזדמנות באנפילד ובילה את השנתיים הקודמות בהשאלות בליגת המשנה. פונסקה התקשר אליו אישית כדי לשכנעו שהפרויקט בליון יתאים לו כמו כפפה ליד על מנת להשתדרג מקצועית, והנבואה הזו מתגשמת בינתיים. 15 מיליון יורו שולמו תמורת מורטון, ואם נסיקתו תימשך הוא יימכר בבוא העת בחזרה לפרמייר ליג תמורת סכום גבוה יותר.

טיילר מורטון, אחת ההפתעות הנעימות של העונה (IMAGO)

מורטון משקיע אנרגיות בלתי נגמרות במרדף אחרי שחקני יריב ובסגירת שטחים, וליון בגרסתה הנוכחית באמת מתאימה לו מאוד. זו קבוצה אפרורית יחסית, ומשימתה העיקרית בכל משחק היא לא לספוג. שני משחקי החוץ האחרונים שלה בליגה הצרפתית, נגד ברסט ואוקזר, הניבו תוצאות תיקו מאופסות. יהיה מוגזם לצפות לקונצרט התקפי מצד חניכיו של פונסקה הערב, ומצד שני יהיה לשחקנים של ז’רקו לאזטיץ’ קשה להבקיע, מה גם שזהבי כבר לא שם, ואין מי שיבצע מספרת ראוותנית.