ילדים א': מכבי ת"א צפון שומרת על מאזן מושלם

במשחק השלמה מהמחזור השישי, הצהובים הצליחו לנצח 0:2 את בית"ר טוברוק. רפאל פולבר, מאמן הקבוצה: "מטרת העל היא לפתח דור עם כלים טובים לחיים"

מכבי ת
מכבי ת"א צפון (שירי אבישר כהן)

המחזור השישי במחוז שרון בשנתון ילדים א' ננעל אתמול (שלישי), במשחק שבו אירחה מכבי ת"א צפון את קבוצת "צו פיוס" של בית"ר טוברוק נתניה, במגרש אוניברסיטת ת"א. מכבי ת"א שאפה לשמור על מאזנה המושלם, טוברוק קיוותה להיות זו שקוטעת אותו, ואם לא ע"י ניצחון, בתוצאת תיקו שתשאיר אותה עם מאזן נטול הפסדים, שכן למשחק זה התייצבה עם מאזן של שלושה ניצחונות ושתי תוצאות תיוק.

מכבי ת"א צפון, שספגה ארבעה שערים בלבד בחמשת המחזורים הראשונים, שמרה על רשת נקיה, במקביל כבשה שני שערים בדרך לניצחון 0:2, שהושג עם המון אופי, עם שני שערים שהובקעו בשלהי המשחק.

את השער הראשון הבקיע עומר מהבד שלוש דקות לפני סיום הזמן החוקי, לאחר שהשתלט על כדור רוחב, ביצע סיבוב ובעט מ-16 מטרים בעיטה חדה לפינה וקבע 0:1 לזכות מכבי ת"א.

מכבי ת"א צפון (שירי אבישר כהן)מכבי ת"א צפון (שירי אבישר כהן)



את השער השני הבקיעה מכבי ת"א בהתקפה האחרונה של המשחק, זאת לאחר שטוברוק שלחה את כל שחקניה לעבר שערה של מכבי ת"א, שמצידה השתלטה על הכדור, יצאה להתקפה מתפרצת בה זכתה ליתרון מספרי משמעותי.  עומר מהבד מסר כדור מצוין לאייל אפק, שסיים מצב של אחד על אחד מול השוער האורח בבעיטה לרשת, שקבעה את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות מכבי ת"א.

רפאל פולבר, מאמן מכבי ת"א, אמר בסיום: "אני לא מתייחס לתוצאה במשחק כזה או אחר, כי זה לא עיקר העבודה שלנו בגילאים האלה. מה שמעניין אותנו במכבי ת"א הוא מה שקורה במהלך השבוע במתחם האימונים: העבודה היומיומית, ההתמדה והדרך שכל ילד עובר אצלנו במועדון".

"השחקנים מראים תשוקה אמיתית ללמוד, רצון להתקדם וגישה מקצועית שבאה לידי ביטוי בכל אימון. במכבי ת"א הכדורגל הוא כלי חינוכי מרכזי להקניית ערכי המועדון: כבוד הדדי, אחריות אישית ועבודת צוות למען מטרה משותפת. מטרת העל שלנו היא לפתח דור צעיר של ילדים עם יצירתיות, ביטחון עצמי וכלים לחיים. כאלה שיעזרו להם להצליח בכל מסלול שיבחרו. חלקם יהפכו בעתיד לכדורגלנים מקצועיים, אך חשוב לנו לא פחות להכין את כולם להיות בני אדם איכותיים ומועילים בחברה", סיכם.

לשתי הקבוצות מצפה משחק חוץ בימים הקרובים במסגרת הסיבוב השלישי של גביע המדינה. מכבי ת"א תתארח ביום שישי אצל קבוצת "צו פיוס" של מכבי עתלית, בית"ר טוברוק תתארח אצל קבוצת המשנה של הפועל הוד השרון.

