דן גלזר פותח בהרכב קייראט, ארד לא בסגל

קייראט אלמאטי והישראלים שלה, עופרי ארד ודן גלזר, ימשיכו את המסע שלהם בליגת האלופות ויחפשו נקודה שנייה במסגרת שלב הליגה כשהם יפגשו הערב (רביעי) ב-19:45 את קופנהאגן.

הקבוצה מקזחסטן תפתח עם גלזר בהרכב במרכז הקישור, זאת לאחר שבמחזור הקודם לא קיבל את הקרדיט בהפסד 2:1 לאינטר. ארד מנגד, שכבש את אותו השער מול האיטלקים, לא כשיר למשחק ונמצא מחוץ לסגל.

קייראט נמצאת במקום הלפני אחרון בליגת האלופות עם נקודה בודדת, כשרק אייאקס מתחתיה עם 0 נקודות. גם ליריבתה קופנהאגן נקודה אחת, והן יקוו לנצל את קרב התחתית כדי לשפר עמדות.