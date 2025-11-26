4 שחקני ליגת העל בעבר הורחקו עד תום העונה

נקבע עונשם של חמישה שחקנים שחלקם שיחקו בעבר בליגת העל, לאחר הדיון בעניינם, זאת בפני הדיינים עו"ד ישראל שמעוני ועו"ד נעם ליובין. טרם ניתנה החלטה בעניינה של הפועל מגדל העמק, אחד משחקניה בעבר ואחד מאנשי בעבר. כל החמישה, שניתנה בעניינם החלטה היום (רביעי) הורחקו עד ל-30/07/2026, כלומר עד תום עונת 2025/26 הנוכחית.

אמיר אבו אל ניל, שחקן הפועל חיפה בעברו, יצא אשם תחת הסעיף "מעשה בלתי ספורטיבי" וזכאי תחת הסעיף "עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות". הדיינים בבית הדין המשמעתי קבעו כי אבו ניל מורחק עד ל-30/07, כשעל תנאי העונש: הרחקה לצמיתות, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות, אשר קשורות להטיית משחק.

קאסם נג'יאר, שחקן הפועל ניר רמת השרון בעברו, יצא אשם תחת הסעיף "אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי" וזכאי תחת הסעיפים "סירוב להתייצב לבדיקת פוליגרף" ו"עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות". נקבע כי נג'יאר מורחק עד ל-30/07, כשעל תנאי העונש: הרחקה לחמש שנים בכל הרשעה חוזרת בעבירה של אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי.

מוחמד סייד אחמד, שחקן בני סכנין בעברו, יצא אשם תחת הסעיף "מעשה בלתי ספורטיבי" וזכאי תחת הסעיף "אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי". הדיינים בבית הדין המשמעתי קבעו כי סייד אחמד מורחק עד ל-30/07, כשעל תנאי העונש: הרחקה לצמיתות, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות, אשר קשורות להטיית משחק.

מוחמד עותמאן, שחקן בני סכנין בעברו, יצא אשם תחת הסעיף "מעשה בלתי ספורטיבי" וזכאי תחת הסעיפים "סירוב להתייצב לבדיקת פוליגרף" ו"עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות". נקבע כי עותמאן מורחק עד ל-30/07, כשעל תנאי העונש: הרחקה לצמיתות, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות, אשר קשורות להטיית משחק.

מוחמד אבוחמיס, שחקן הליגה הפלסטינית בעברו (בין השנים 2015 ל2023), יצא אשם תחת הסעיף "מעשה בלתי ספורטיבי" וזכאי תחת הסעיף "אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי". נקבע כי אבוחמיס מורחק עד ל-30/07, כשעל תנאי העונש: הרחקה לצמיתות, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות, אשר קשורות להטיית משחק.