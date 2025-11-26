דיווח: ז'ליקו אוברדוביץ' התפטר מפרטיזן בלגרד

רעידת אדמה באירופה. בתקשורת הסרבית מדווחים כי ז’ליקו אוברדוביץ’, גדול מאמני היורוליג בכל הזמנים, מתכוון להתפטר מפרטיזן בלגרד. הסרבים פתחו את העונה בצרוה רעה, כשהם נמצאים במקום ה-18 בלבד בטבלת המפעל, ולזכותה ארבעה ניצחונות בלבד. כעת, בקבוצה צריכים לקבל החלטה האם לקבל את התפטרותו ולהמשיך הלאה מהמאמן בן ה-65.

אוברדוביץ', תשע פעמים אלוף היורוליג שזכה עם פרטיזן ב-1992, במה שהייתה הפעם ראשונה שלו, חזר למועדון הסרבי ב-2021 ולקח עם המועדון פעמיים את הליגה האדריאטית. המאמן המעוטר אף האריך את חוזהו כשחתם לשלוש שנים עד לסוף עונת 2025/26, עם זאת, הוא מעוניין לסיים את תפקידו עוד לפי שחוזהו מגיע לסיום.

העונה, התדרדרה פרטיזן למאזן 9:4 ביורוליג לאחר הפסד מאכזב מול אחת מקבוצותיו לשעבר של אוברדוביץ', פנאתינייקוס, במשחק שנערך ביום שלישי באתונה. לקראת היציאה לפגרת הנבחרות, הקבוצה רחוקה שלושה משחקים מאזור הפליי-אין, כשנותרו עוד 25 בעונה הסדירה. מאז שחזרה למפעל הבכיר באירופה והעפילה לפלייאוף בעונת 2022/23, פרטיזן לא הצליחה לסיים בין 8 הבכירות ביבשת.