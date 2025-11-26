יום רביעי, 26.11.2025 שעה 19:19
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1110-116313פנאתינייקוס1
69%1093-117913הפועל ת"א2
67%972-104312אולימפיאקוס3
67%978-103812הכוכב האדום4
62%1021-103513פנרבחצ'ה5
62%1115-115713ולנסיה6
62%1043-113213ז'לגיריס7
58%994-104412מונאקו8
58%1021-102112ברצלונה9
54%1080-109813ריאל מדריד10
50%997-99712אולימפיה מילאנו11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
42%1017-98012אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

דיווח: ז'ליקו אוברדוביץ' התפטר מפרטיזן בלגרד

סופה של אגדה? הסרבי, שנחשב לגדול מאמני היורוליג בכל הזמנים, הודיע למועדון כי בכוונתו לסיים את תפקידו לאחר פתיחת העונה הרעה שעוברת על הקבוצה


ז'ליקו אוברדוביץ' (IMAGO)
ז'ליקו אוברדוביץ' (IMAGO)

רעידת אדמה באירופה. בתקשורת הסרבית מדווחים כי ז’ליקו אוברדוביץ’, גדול מאמני היורוליג בכל הזמנים, מתכוון להתפטר מפרטיזן בלגרד. הסרבים פתחו את העונה בצרוה רעה, כשהם נמצאים במקום ה-18 בלבד בטבלת המפעל, ולזכותה ארבעה ניצחונות בלבד. כעת, בקבוצה צריכים לקבל החלטה האם לקבל את התפטרותו ולהמשיך הלאה מהמאמן בן ה-65.

אוברדוביץ', תשע פעמים אלוף היורוליג שזכה עם פרטיזן ב-1992, במה שהייתה הפעם ראשונה שלו, חזר למועדון הסרבי ב-2021 ולקח עם המועדון פעמיים את הליגה האדריאטית. המאמן המעוטר אף האריך את חוזהו כשחתם לשלוש שנים עד לסוף עונת 2025/26, עם זאת, הוא מעוניין לסיים את תפקידו עוד לפי שחוזהו מגיע לסיום.

העונה, התדרדרה פרטיזן למאזן 9:4 ביורוליג לאחר הפסד מאכזב מול אחת מקבוצותיו לשעבר של אוברדוביץ', פנאתינייקוס, במשחק שנערך ביום שלישי באתונה. לקראת היציאה לפגרת הנבחרות, הקבוצה רחוקה שלושה משחקים מאזור הפליי-אין, כשנותרו עוד 25 בעונה הסדירה. מאז שחזרה למפעל הבכיר באירופה והעפילה לפלייאוף בעונת 2022/23, פרטיזן לא הצליחה לסיים בין 8 הבכירות ביבשת.

