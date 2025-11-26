יום רביעי, 26.11.2025 שעה 18:27
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

לאזטיץ' לא צפוי לבצע שינויים דרמטיים בהרכב

המאמן לא מתכנן שינויים רבים בהרכב לליון מחר ב-22:00 בהשוואה ל-11 שפתחו ב-6:2 המהדהד מול בית"ר. נועם בן הרוש עתיד להיכנס לרוטציית האלופה

|
אסאנטה ולאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
אסאנטה ולאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב הגיעה לסרביה לקראת המשחק מחר (חמישי) ב-22:00 מול ליון במחזור החמישי של הליגה האירופית. אלופת ישראל תסיים את הפגרה ראשונה אחרי כשלושה שבועות ותנסה להשיג תוצאה טובה מול הצרפתים.

מוחמד עלי קמארה לא טס עם הקבוצה לסרביה ועורך אימוני ריצה בינתיים כאשר לא ברור האם יחזור לשחק במהלך חודש דצמבר או לקראת סופו. כריסטיאן בליץ׳ השלים אימון מלא שוב והמריא עם הקבוצה לסרביה אך נראה כי ז׳רקו לאזטיץ׳ לא יעשה שינויים דרמטיים מדי ביחס להרכב שהושפל 6:2 מול בית״ר ירושלים טרם היציאה לפגרה.

יואב גראפי אמור לפתוח בין הקורות כהכנה גם למשחק הליגה שיגיע אח״כ מול מ.ס אשדוד ביום ראשון, ממנו מורחק כידוע רועי משפתי. בהגנה נראה כי לא יהיו שינויים אחרי שהרוטציה התקצרה שם עוד יותר עם פציעתו של דני גרופר שגמר את העונה.

זרקו לאזטיץזרקו לאזטיץ' דרוך (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי ת"א במצב רוח טוב (רדאד גשחקני מכבי ת"א במצב רוח טוב (רדאד ג'בארה)

בעקבות הפציעה, ייתכן כי מי שיכנס לרוטציה דווקא כמגן שמאלי הוא נועם בן הרוש. עד כה גרופר היה מחליפו של רוי רביבו ולא ממש הרבה לשחק גם כך, אך אם לאזטיץ׳ יבחר לעשות רוטציות בתקופה הקרובה, בן הרוש יכול לשחק בשמאל שם הוא יותר מתאים לשיטת המשחק של המאמן שמעדיף להשאיר את טייריס אסאנטה כבלם בזמן התקפה ולא באמת משחק עם מגן ימני.

הייטור באימון (רדאד גהייטור באימון (רדאד ג'בארה)
דור פרץ (רדאד גדור פרץ (רדאד ג'בארה)

בכל הנוגע למשחק מול ליון, קרווין אנדראדה נאבק עם עידו שחר ואיתמר נוי על המקום בקישור לצד דור פרץ ואיסוף סיסוקו, שגיב יחזקאל בתחרות עם אושר דוידה וחליו וארלה על שתי עמדות הכנף ויון ניקולאסקו או סייד אבו פרחי יפתחו בחוד.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד גשחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
איתמר נוי, בליץאיתמר נוי, בליץ' ואיסוף סיסוקו בתרגלי כוח (רדאד ג'בארה)
ניקלאסקו מקפיץ כדור (רדאד גניקלאסקו מקפיץ כדור (רדאד ג'בארה)
