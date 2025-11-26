יום רביעי, 26.11.2025 שעה 19:19
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

המצרייה החרימה קרב, סצ'קוב עלתה לחצי הגמר

אירוע לא ספורטיבי באליפות העולם בקיקבוקס באבו דאבי. "רצינו וחיכינו לקרב הזה, קיווינו שישימו את הפוליטיקה בצד", אמר מאמנה, מיכאל בריטבסקי

(צילום: פרטי יוליה סצ'קוב קיקבוקסינג (מערכת ONE)
(צילום: פרטי יוליה סצ'קוב קיקבוקסינג (מערכת ONE)

החרם של המצרייה והעלייה של הלוחמת הישראלית לחצי הגמר: אירוע לא ספורטיבי התרחש באליפות העולם בקיקבוקס שנערכת באבו דאבי, כאשר הספורטאית המצרייה החרימה את הקרב נגד הישראלית יוליה סצ’קוב, שעלתה בעקבות זאת לחצי הגמר. סצ’קוב היא מדליסטית זהב ממשחקי העולם.

משלחת הקיקבוקס הישראלית נמצאת באליפות העולם שמתקיימת כאמור באבו דאבי. האירוע הלא ספורטיבי התרחש ברבע הגמר, כאשר יריבתה המצרייה של סצ'קוב (עד 52 ק"ג) לא עלתה לקרב. באליפות העולם משתתפות 85 מדינות וכ-2000 ספורטאים/ת.

מאמנה של סצ'קוב, מיכאל בריטבסקי אמר: "הייתי בטוח שהקרב יתקיים והם ישימו את הפוליטיקה בצד, אך לצערי זה לא המצב והמצרייה לא הגיעה לקרב. רצינו וחיכינו לקרב הזה. היינו מוכנים ובטוחים שננצח".

וליה סצ'קוב עלתה לחצי הגמר באליפות העולם

עד כה, העפילו לחצי הגמר יוליה סצ'קוב, פולינה גרוסמן (עד 72 ק"ג), מדליסטית הכסף ממשחקי העולם וגיא חג'ג'. מחר יתמודד ברבע הגמר אוסייד ג'ודה (עד 75 ק"ג), מדליסט הזהב ממשחקי העולם וכן ספורטאים ישראלים נוספים.

אריק קפלן, נשיא ומנכ"ל התאחדות "אילת", הוסיף: עצוב מאוד ששוב מערבים פוליטיקה בספורט, ועוד יותר כואב שמצרים, איתה יש לנו הסכם שלום, לא מכבדת לא את הסכם השלום ולא את הספורטאים שלנו".

