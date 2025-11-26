יום רביעי, 26.11.2025 שעה 18:08
כדורסל ישראלי  >> ליגת התיכונים

משחק לוהט: תיכון חדש ת"א תפגוש את עמק חפר

שתי הטוענות לכתר יפגשו מחר (שני ב-12:00, חי בערוץ ONE) למפגש מסקרן, שבוע לאחר ששיחקו אחת נגד השנייה. יותם הלפרין: "הולכים למשחק אחר לגמרי"

|
שחקני תיכון חדש (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני תיכון חדש (לילך וויס-רוזנברג)

מפגש לוהט במיוחד בליגת התיכונים בכדורסל כשמחר (12:00, חי בערוץ ONE), ישודר המשחק בין תיכון חדש ת"א לרמות ים עמק חפר. שתי הקבוצות, שנחשבות למועמדות לאליפות, נפגשות בפעם השנייה העונה ובפעם שלישית בכלל מאז עלתה הקבוצה מעמק חפר לליגה.

הפעם הראשונה בה השתיים נפשו הייתה בגמר ליגת התיכונים אי שם בעונת 22/23, אז זה נגמר בניצחון ענק של תיכון חדש ת"א בדרך לאליפות הרביעית בתולדותיהם, כשמאותו משחק נעדר הכוכב הגדול ביותר שיצא מבית הספר, בן שרף. לטענת רבים בבית הספר, אם הוא היה משחק זה היה נגמר אחרת.

שני בתי הספר, הוציאו לאורך השנים כוכבים גדולים לנבחרות ישראל בפרט ולכדורסל הישראלי בכלל, דני אבדיה, אורן סהר, תמיר גולד ועוד יצאו מתיכון חדש ת"א, וברמות ים צמחו בן שרף, רני בלגה, אריאל סלע ועוד. כיום, אפשר למצוא שם כוכבים של הנבחרות הצעירות כמו אריאל אבולוף ויפתח שלמון מהצד התל אביבי, וליאור הרשקו ועומרי אורלנד מהצד השני.

בן שרף (ארז עוזיר)בן שרף (ארז עוזיר)

גם על הקווים מצפה מצ'אפ מעניין, כשאצל המארחת ניתן יהיה למצוא את יותם הלפרין ששיחק בעצמו בליגת התיכונים ורושם את עונתו השניה בבית הספר, ובצד של עמק חפר יהיה זה עמית בן דוד שכבר רשם כברת דרך עם הקבוצה. מחר, זה יהיה כאמור המפגש השלישי בן השתיים, והשני העונה, כשהקודם שנערך שבוע קודם לכן הסתיים בניצחון תל אביב 53:69.

יותם הלפרין דיבר לפני ההתמודדות: "המשחק שבוע שעבר לא באמת הראה את יחסי הכוחות בין הקבוצות, רמות ים קבוצה מצוינת יש להם שנתון טוב ואני שמח שהצלחנו להיות דומיננטיים במשחק אבל לדעתי מחר הולכים למשחק אחר לגמרי. קודם כל נצטרך להיות ברמת האגרסיביות 40 דק' ולשים לב לדברים שרמות ים טובים בהם".

יותם הלפרין (איציק בלניצקי)יותם הלפרין (איציק בלניצקי)

ליאור קפלינסקי, המנהל המקצועי של עמק חפר גם התייחס למשחק המסקרן: “במשחק האחרון הם פשוט הורידו אותנו לכמות נקודות מאוד קטנה, אז כדי לנצח אנחנו צריכים להגיע לפחות ל-80 נקודות וזה יקרה דרך משחק מהיר ולייצר כמה שיותר האחד לשני. השנה, פחות מגמר זה כישלון וכשנגיע לשם אנחנו באים לקחת את התואר, אין פה שאלה בכלל. אין לנו שחקן ספציפי בקבוצה שאנחנו תלויים בו, זאת אחת הבעיות גם אבל זה גם לטובתנו כי המשחק הקבוצתי שלנו הוא מה שחשוב".

/* LAST / NEXT ROUNDs */