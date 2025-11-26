מחקר חלון ההעברות: נציגות מישראל לפני יונייטד

מכון מחקרי הכדורגל CIES, פרסם מחקר מסקרן נוסף והפעם: המועדונים החכמים והמצליחים ביותר כלכלית בשוק ההעברות מאז ינואר 2021, בהתבסס על המאזנים הפיננסיים של שחקנים שנרכשו כמקצוענים והועברו בהמשך באופן קבוע לקבוצות אחרות. בראש הדירוג ניצבת קבוצה שעשויה להיות מפתיע, לפחות מבחינת השם, כשמדובר באיינטרכט פרנקפורט עם מאזן חיובי של ‎286 מיליון אירו. לגרמנים היו הכנסות של 364 מיליון אירו לעומת הוצאות של 78 מיליון אירו בלבד.

אחרי פרנקפורט מדורגות במקום השני ברייטון (מאזן חיובי של 221 מיליון אירו), שטוטגרט במקום השלישי (מאזן חיובי של 178 מיליון אירו), כשאטאלנטה (מאזן חיובי של 150 מיליון אירו) ובנפיקה (מאזן חיובי של 147 מיליון אירו) משלימות את החמישייה הראשונה. ריאל מדריד אגב, עם מאזן חיובי של 8 מיליון אירו, ברצלונה עם מאזן חיובי של 26 מיליון אירו.

מנגד, המאזנים השליליים ביותר בחמש השנים האחרונות שייכים לשתי קבוצות סעודיות: אל-הילאל (מאזן שלילי של מינוס 197 מיליון אירו) ואל נאסר (מאזן שלילי של מינוס 104 מיליון אירו), ואחריהן ווסטהאם (מינוס 99 מיליון אירו), אסטון וילה (מינוס 85 מיליון אירו) ומנצ’סטר יונייטד (מינוס 74 מיליון אירו).

שחקני פרנקפורט (IMAGO)

כאשר מוסיפים גם את שחקני הסגל הבוגר שנרכשו מאז 2021 ועדיין תחת חוזה, ומחסרים את מחיר רכישתם מהערך הנוכחי שלהם לפי המודל הסטטיסטי של CIES, איינטרכט פרנקפורט מובילה שוב, אחריה ניצבת ריאל מדריד עם ‎מאזן חיובי של 591 מיליון אירו, בעוד מנצ’סטר יונייטד מציגה את המאזן הגרוע ביותר: ‎מינוס 482 מיליון אירו.

ומה המצב של הקבוצות הישראליות? מאז ינואר 2021, בית”ר ירושלים מובילה בליגת העל עם מאזן חיובי של 10 מיליון אירו, מכבי תל אביב ומכבי נתניה ביחד אחרי הירושלמים עם מאזן חיובי של 5 מיליון אירו (כשלצהובים מת”א 16 מיליון אירו הכנסות). במקום הרביעי נמצאת מכבי חיפה עם מאזן חיובי של אירו אחד בלבד. המשמעות אגב היא שנציגות ליגת העל עוקפות מועדונים כמו יונייטד כאמור, אך גם אייאקס ואפילו ארסנל.

איילסון טבארש (אורן בן חקון)

כדי לקבל תמונת מראה, קבוצות שנמצאות עם מאזן זהה לבית”ר הן סנט אטיין הצרפתית והאנובר הגרמנית, קבוצות שנמצאות במאזן זהה למכבי ת”א ונתניה הן ליון, ניו אינגלנד וניס, וקבוצות שנמצאות במאזן זהה לירוקים מהכרמל הן בשיקטאש, סאו פאולו וא.א.ק אתונה.

הדירוג כולל רק מועדונים שהיקף ההכנסות וההוצאות שלהם מאז 2021 עלה על 10 מיליון אירו. המאזנים מביאים בחשבון תוספות תשלום ללא קשר לשאלה אם שולמו בפועל, וכן הכנסות ממכירות המשך. הנתונים מוצגים לפי חמישה מדדים: מאזן מסחר לשחקנים שכבר הועברו, הוצאות עליהם, הכנסות מהם, מאזן ערך לשחקנים שעדיין תחת חוזה, והמאזן הכולל.