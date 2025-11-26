לראשונה מאז המלחמה: תחרות השחמט חזרה לארץ

תחרות השחמט הגדולות ביותר אי פעם בישראל יצאה היום (רביעי) לדרך, והיא תתפרס על פני יומיים (26-27.11) כעל הפרק פרסים בסך כולל של 30 אלף אירו. שני השחמטאים שיסיימו במקומות הראשונים בתחרות, יזכו גם בכרטיס חופשי ל"אליפות המאסטרס" בהשתתפות השחמטאים הטובים בעולם.

הטורניר נפתח בטקס חגיגי בהשתתפות שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, השר האחראי על מנהלת תקומה ושיקום הצפון זאב אלקין וראשי איגוד השחמט. מדובר באליפות ירושלים הפתוחה בשח מהיר (Jerusalem Open) המתקיימת במלון רמדה בעיר.

אליפות ירושלים בשחמט (שלום אלבז SE-PR)

מדובר בתחרות היסטורית: אירוע הספורט הראשון והיחיד שהתקיים בישראל מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", ובהשתתפות למעלה מ-450 שחמטאים מ-39 מדינות שונות, ובהן ארה"ב, גרמניה, הולנד, דרום אפריקה, רוסיה, בלארוס ואפילו דרום קוריאה ו-וייטנאם שבמזרח הרחוק. עשרות מהמשתתפים בדרגת "רב אמן" - הדרגה הגבוהה ביותר בשחמט העולמי.

האליפות, מתקיימת זו הפעם השנייה ברציפות בבירה, נערכת בהובלת משרד התרבות והספורט והשר מיקי זוהר, עיריית ירושלים וראש העיר משה לאון והרשות לפיתוח ירושלים. באיגוד השחמט מדגישים כי האירוע ממשיך את תנופת הרנסנס שחווה הענף בישראל, עם תחרויות בינלאומיות ומקומיות בפריסה ארצית - מעפולה בצפון ועד אילת בדרום - כחלק מהנגשת "משחק המלכים" לציבור הרחב.

מיקי זוהר (שלום אלבז SE-PR)

כאמור, שני השחמטאים שיסיימו במקומות הראשונים בתחרות, יזכו מלבד הפרס הכספי, גם בכרטיס חופשי ל"אליפות המאסטרס" שתיערך בעיר לאחר מכן (30.11-3.12), ותכלול בין היתר שמות כמו אלוף העולם לשעבר וישי אנאד ההודי ויאן נפומניאשצ'י הרוסי, המדורג בין 20 השחמטאים הבכירים. תחרות שח מהיר היא גרסה קצבית ומרתקת של משחק השחמט, בה המהירות היא גורם מרכזי. כל שחקן יקבל זמן מוגבל מאוד לחשוב על המהלכים שלו והמשחק אטרקטיבי, אגרסיבי וכמובן מהיר יותר.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר: "אני שמח ונרגש להיות כאן היום, באירוע חגיגי וגדול, כשר התרבות והספורט זה חלק מהחלום שלי- לקיים אירועי ספורט בינלאומיים גדולים ומשמעותיים כאן בישראל. אליפות השחמט העולמית בירושלים היא הוכחה לכוחה של התרבות והספורט לגשר בין עמים ולחזק את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית. ניפגש כאן שוב גם בשנה הבאה באירוע גדול אפילו עוד יותר!".

מיקי זוהר (שלום אלבז SE-PR)

השר אלקין, המשמש גם כנשיא איגוד השחמט הוסיף ואמר: זה מאוד מיוחד ומרגש לראות את כל השחמטאים מגיעים לפסטיבל המיוחד הזה בירושלים. תודה גדולה לכל מי שנרתם כדי שאירוע חשוב וגדול כזה יתקיים כאן"

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: ״השחמט הוא משחק שמלווה את האנושות דורות רבים, ואני שמח שירושלים חוזרת לארח אליפות בינלאומית עם נציגות מרחבי העולם. ירושלים היא בית טבעי לאירועים בינלאומיים, ואני בטוח שזו רק תחילתה של חזרתו של הספורט העולמי לבירת הספורט של ישראל״.

משה ליאון (שלום אלבז SE-PR)

יו"ר איגוד השחמט בישראל, ד"ר צביקה ברקאי, אמר: "אליפות ירושלים הפתוחה היא לא רק תחרות ברמה הגבוהה ביותר, אלא גם הצהרה שישראל חוזרת למפת הספורט העולמית. העובדה ששחקנים מ-39 מדינות מגיעים לירושלים, מוכיחה את הכוח של השחמט לחבר בין עמים וליצור תקווה דרך משחק. אליפות ירושלים היא חלק בלתי נפרד מהחזון שלנו – להפוך את השחמט לנגיש, חדשני ורלוונטי מתמיד".